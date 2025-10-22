Valtakunnallinen asiantuntija-arvio pelastustoimen palveluista vuonna 2024
Valtakunnallinen asiantuntija-arvio kokoaa pelastustoimen palvelujen tilan alueellisten asiantuntija-arvioiden, hyvinvointialueiden selvitysten ja Pronto-tilastojen pohjalta.
Pelastustoimi tuottaa lakisääteiset palvelut pääosin hyvällä tasolla, mutta palvelujen yhdenvertaisuus, osaavan henkilöstön riittävyys sekä kaluston ja kiinteistöjen kunto vaativat määrätietoisia kehittämistoimia. Pelastustoimen on tarpeen vahvistaa palvelujen järjestämisen riskiperusteisuutta, yhtenäistää tietopohjaa, systematisoida henkilöstön osaamisen kehittämistä sekä suunnitella investointeja pitkäjänteisesti ja enemmän yhdessä. Asiantuntija-arvion mukaan pelastustoimen palvelut tuotetaan pääosin kuten aiemminkin, mutta niiden tuottamisen edellytykset ovat monin paikoin heikentyneet.
”Palvelujen tuottamisen riskiperusteisuutta on alalla vahvistettava. Palveluntuotannon perustana tulisi olla selkeä yhteys alueen riskeihin, ja sitä ei usealla alueella ole nähtävissä. Ongelma on tunnistettu jo aiempina vuosina, mutta selkeää kehitystä parempaan suuntaan ei ole valtakunnallisesti havaittavissa”, toteaa valtakunnallisen asiantuntija-arvion laatinut pelastusylitarkastaja Eero Nyman Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.
Onnettomuuksien ehkäisy
Onnettomuuksien ehkäisyn palvelujen tila on säilynyt pitkälti edellisvuosien kaltaisena. Useimmat alueet saavuttavat asettamansa tavoitteet, mutta valtakunnallisesti palvelujen mitoituksen perusteet jäävät usein epäselviksi. Riskiperusteista mitoitusta onkin vahvistettava kautta maan.
Tulipalojen määrä ei ole valtakunnallisesti merkittävästi viime vuosina laskenut, eikä valtakunnallisesti asetettu tavoite ole toteutumassa. Onnettomuuksien ehkäisyn palvelut eivät toteudu valtakunnallisesti yhdenvertaisesti: valvonnan käytännöt vaihtelevat ja joillekin alueille on kertynyt huomattavaa valvontavelkaa.
Myönteisenä kehityksenä useilla alueilla on viime vuosina vahvistettu erityisesti yhteistyötä sosiaali- ja terveystoimen kanssa, otettu huomioon ihmisten toimintakyky onnettomuuksien kehityksen taustalla, tehostettu paloriski-ilmoituskohteiden valvontaa sekä pyritty kohdentamaan turvallisuusviestintää aiempaa vaikuttavammin.
Pelastustoiminta
Pelastustoiminnan suorituskyvyssä on merkittäviä alueellisia eroja, eivätkä palvelut toteudu valtakunnallisesti yhdenvertaisesti. Sopimuspalokunnat ja vapaaehtoistoimijat ovat erityisen tärkeitä suurten kaupunkien ulkopuolella, mutta useat palokunnat kärsivät toimintakykyisen ja aktiivisen henkilöstön puutteesta.
Vaikka osa alueista on ottanut käyttöön täydentäviä sammutusmenetelmiä, sopimuspalokuntatoiminnan pitkäjänteinen kehittämissuunnitelma puuttuu useimmilta. Sopimuspalokunnan turvaaminen edellyttää yhdenmukaisia toimintamalleja, riittävää harjoittelun resursointia sekä määrätietoista toiminnan edistämistä pelastuslaitoksilta.
Muuttuvassa toimintaympäristössä pelastustoimen henkilöstön osaamisvaatimukset kasvavat jatkuvasti. Täydennyskoulutustarjontaa tarvitaan lisää sekä operatiiviseen pelastustoimintaan että onnettomuuksien ehkäisyyn.
Väestönsuojelu
Väestönsuojelutehtävien suunnittelu ja toteuttaminen edellyttävät lähes kaikilla alueilla kehittämistoimia. Vaikka väestönsuojeluun liittyvää suunnitteluvelkaa on kiritty kiinni, eteneminen on ollut hidasta. Keskeisenä syynä on väestönsuojelutehtävien heikko resursointi. Johtamisjärjestelyjen, tilavarauksien ja varautumisen perusrakenteiden suunnittelu on monin paikoin kesken. Arvio korostaa kuntien ja pelastuslaitosten yhteistyön systematisointia, käsitteiden ja mittarien yhdenmukaistamista sekä säännöllistä yhteisharjoittelua.
Investoinnit
Pelastustoiminnan perusedellytyksiin – kalustoon ja asemarakennuksiin – kohdistuu kasvavaa korjausvelkaa. Joillain alueilla investointeja on lykätty, mikä vanhentaa kalustoa ja hidastaa toimintavalmiuden kehittämistä. Pitkällä aikavälillä lykkäykset heikentävät pelastustoiminnan laatua.
Investointisuunnitelmien perustelut jäävät usein yleiselle tasolle, eikä riskeihin perustuvaa tai kustannusvaikuttavuuteen pohjautuvaa tarkastelua juurikaan esiinny. ”Suunniteltujen investointien yhteys riskien mukaisten palvelujen tuottamiseen puuttuu melko usein. Alueiden tulee jatkossa kyetä perustelemaan investoinnit laajemmin perustuen alueen riskeihin ja tarkasteltava investointeja myös niiden kustannusvaikuttavuuden näkökulmasta”, toteaa Eero Nyman Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.
Valtakunnallisesti keskeisiä investointiteemoja ovat paloasemaverkon korjausvelan vähentäminen, toimintavalmiuden kehittäminen, sisäilmaongelmat sekä tilaturvallisuuteen ja varautumiseen liittyvä kiinteistöjen kehittäminen. Pelastustoimessa tulisi entisestään vahvistaa pitkäjänteistä investointisuunnittelua.
Aluehallintovirastot ovat laatineet asiantuntija-arviot hyvinvointialueiden pelastustoimen palvelutasosta ja investointien tarpeesta ja vaikutuksista. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on laatinut lisäksi valtakunnallisen kokonaisarvion. Tehtävä perustuu lakiin pelastustoimen järjestämisestä. Arviot tarjoavat jäsenneltyä tietoa pelastustoimen eri osa-alueista etenkin päättäjille, tukevat hyvinvointialueiden toiminnan riskiperusteista suunnittelua ja toimivat tausta-aineistona hyvinvointialueiden ja ministeriöiden vuosittaisissa neuvotteluissa. Nyt julkaistut arviot perustuvat vuoden 2024 tietoihin, jotka hyvinvointialueet ovat toimittaneet aluehallintovirastoille keväällä ja kesällä 2025.
Lue lisää:
Lisätietoa pelastustoimen asiantuntija-arvioista avi.fi-sivustolla: https://avi.fi/pelastustoimen-asiantuntija-arvio
Valtakunnallinen asiantuntija-arvio: Pelastustoimen palvelut vuonna 2024
Alueelliset asiantuntija-arviot avi.fi-sivuston Julkaisut-osiossa: avi.fi/julkaisut
Lisätietoa:
Valtakunnallinen pelastustoimen asiantuntija-arvio:
Etelä-Suomen aluehallintovirasto: Eero Nyman, pelastusylitarkastaja, p. 0295 016 773
Alueelliset asiantuntija-arviot:
Etelä-Suomen aluehallintovirasto: Eero Nyman, pelastusylitarkastaja, p. 0295 016 773
Itä-Suomen ja Lapin aluehallintovirastot: Johannes Ketola, pelastusylitarkastaja, p. 0295 016 878
Lounais-Suomen aluehallintovirasto: Tero Kuusisto, johtaja, p. 0295 018 009
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto: Jari Valtanen, pelastusylitarkastaja, p. 0295 018 056
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto: Jarno Soisalo, pelastusylitarkastaja, p. 0295 016 628
Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@avi.fi.
