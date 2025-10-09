Pomar juhlistaa 65-vuotista taivaltaan − uutuusjalkineissa ysärin helmiä

Pomarkussa vuonna 1960 perustettu Pomar on jo kolmannessa sukupolvessa toimiva suomalainen kenkäalan perheyritys ja yksi Suomen tunnetuimmista ja arvostetuimmista jalkinebrändeistä. Yritys on ollut vedenpitävien GORE-TEX®-kenkien uranuurtaja jo vuodesta 1994 ja on nykyisin Pohjois-Euroopan ainoa valmistaja, joka tuottaa jalkineet omassa tehtaassaan. Tällä hetkellä 70 % Suomessa ja 45 % Pohjoismaissa myydyistä GORE-TEX®-talvikengistä on Pomarin valmistamia.

Tämän syksyn kenkäuutuuksina mallistoon palaa Jarno, Pomarin kaikkien aikojen ensimmäinen GORE-TEX®-kenkä vuodelta 1994, sekä siitä inspiraationsa saanut Ruoste, joka tuo 90-luvun estetiikan tähän päivään.

Vedenpitävä Jarno on uusi versio Pomarin ensimmäisestä koskaan valmistamasta GORE-TEX® -kengästä. Noin 6-tuuman korkuiset Jarnot ikääntyvät yksilöllisesti laadukkaan mokkanahan ansiosta. Kenkiin kehittyy ajan kuluessa uniikki patina, jossa jokainen luonnetta lisäävä jälki muodostaa kulkijansa tarinan.

Kun Pomarin Jarnoja voi kutsua klassisiksi bootseiksi, on niistä inspiraationsa saanut Ruoste nilkkakorkuinen chukka-kenkä. Se on Pomarin toinen 65-juhlavuoden malli, nykypäivään suunniteltu kenkä, jossa yhdistyvät perinne ja moderni innovaatio. GORE-TEX®-vuori tarjoaa vedenpitävää lämpöä ja mukavuutta, ja kumipohja syvine urineen varmistaa erinomaisen pidon liukkaalla ja märällä kelillä. Myös Ruosteen mokkanahka patinoituu ajan kanssa tehden kengistä yksilölliset.

Jarno ja Ruoste -mallien ilteistä löytyy juhlavuoden kunniaksi Pomarin värikäs 90-luvulta tuttu logo.

”Pomar on vahva suomalainen klassikko ja tunnemme Pohjolan pitkän syksyn ja talven asettamat vaatimukset hyvälle ololle. Se lähtee jaloista, joiden pitää olla kelistä riippumatta kuivat ja lämpimät – tyylistä tinkimättä. Olemme esitelleet satoja malleja, joista moni on noussut klassikoksi. Tänä syksynä olemme erityisen ylpeitä historiallisen ensimmäisen GORE-TEX-bootsimme saamisesta uudelleen tuotantoon. Niissä on tyylin lisäksi valmiina myös tarina”, kertoo Pomarin toimitusjohtaja Juha Latvala.

Pomarin syys-talvimallistossa klassikoiden lisäksi myös innovaatioita ja vastuullisuutta

Syksyn ja talven mallistossa nähdään myös perinteinen huopa, joka tuo jalkineisiin pohjoismaista muotoilua ja lämpöä. Kun huopa yhdistetään tekniseen vuoreen, pysyvät jalat talvisäässä kuivina ja lämpiminä.

Suomen vaihteleviin talviolosuhteisiin tehdyt Pomarin useat erilaiset GRIP+ -pohjaratkaisut edustavat yhdistelmää turvallisuutta, tyyliä ja käytännöllisyyttä. Pomarin erilaisissa pohjissa kiinnitetään huomiota tarttumapintaan ja materiaaleihin, jotka paitsi pitävät liukkailla, eivät jäykisty kylmälläkään kelillä. Tarjolla on myös nastapohja- ja jääpiikkimallit erityisen liukkaille keleille.

Pomarin vastuullinen Zero Waste -mallisto keskittyy minimoimaan tehtaan ylijäämämateriaalin ja lahjoittaa malliston myynnistä Itämeren suojeluun. Syyskauden uutuusmalli Aava on klassisen tyylikäs chelsea-nilkkuri ympärivuotiseen käyttöön.

Tuotelainat ja viestintä

Pomar on aloittanut yhteistyön PR- ja viestintätoimisto Wolfcomin kanssa. Yhteistyön myötä Wolfcom tukee Pomaria mediaviestinnässä ja auttaa muotitoimittajia sekä vaikuttajia kaikissa Pomariin ja sen valmistamiin jalkineisiin liittyvissä asioissa. Wolfcomin kautta media ja sisällöntuottajat voivat jatkossa helposti saada suomalaisella lifestyle-markkinalla harvinaisiksi käyvät kenkien kuvaus- ja tuotelainat, tuotekuvat, kausikohtaiset tiedot sekä taustamateriaalit erilaisiin jalkineita koskeviin juttuihin ja kuvaustarpeisiin.

Pohjois-Euroopan ainoa kuluttajakenkätehdas

Pomarfin Oy on Pomarkussa vuonna 1960 perustettu, jo kolmannessa sukupolvessa toimiva suomalainen kenkäalan perheyritys. Yhtiön perustivat kenkämestari Toivo Leppänen ja puolisonsa Kirsi, jotka valmistivat yhtiön ensimmäiset tilauskengät käsin. Nykyisin Pomar valmistaa suurimman osan jalkineistaan omalla tehtaallaan Viron Pärnussa, missä perinteinen kengänvalmistustaito elää vahvana ja osaaminen kattaa koko tuotantoketjun.

Vedenpitävän kalvoteknologian edelläkävijä Pomar on ollut jo vuodesta 1994, jolloin se sai ensimmäisenä ja ainoana suomalaisena käyttöjalkinevalmistajana GORE-TEX®-lisenssin. Pomar on haastavan ilmaston osaamisellaan kasvanut sittemmin Pohjoismaiden johtavaksi talvijalkineiden valmistajaksi.

Oman kansainvälisen verkkokaupan lisäksi Pomar toimittaa jalkineita jälleenmyyjille Pohjoismaiden ja Baltian lisäksi muun muassa Grönlantiin, Kanadaan, Japaniin, Saksaan, Tšekkeihin, Slovakiaan ja Mongoliaan. Perheyhtiö työllistää noin sata kengäntekijää. Pomarfin Oy:n liikevaihto vuonna 2023 oli 6,8 miljoonaa euroa ja liiketulos 0,5 miljoonaa euroa.