Pomar juhlistaa 65-vuotista taivaltaan − uutuusjalkineissa ysärin helmiä

21.10.2025 14:33:30 EEST | Wolfcom | Tiedote

Perinteikäs suomalainen jalkinetalo Pomar juhlistaa tänä syksynä 65-vuotista taivaltaan palauttamalla mallistoonsa korkean kenkäklassikkonsa Jarnon. Siitä inspiroitunut matalampi Ruoste tuo ysäriestetiikan nykypäivään. Pomarin muotoilupalkitusta huopamallistosta löytyy talvikauteen tyylikkäitä, lämmittäviä ja myös vedenpitäviä nilkkureita ja saappaita.

Vedenpitävä Jarno on uusi versio Pomarin ensimmäisestä koskaan valmistamasta miesten GORE-TEX® -kengästä. Kengät kehittävät ajan kuluessa uniikin patinan, jossa jokainen luonnetta lisäävä jälki ja ryppy muodostavat kulkijansa tarinan. Pomar

Pomarkussa vuonna 1960 perustettu Pomar on jo kolmannessa sukupolvessa toimiva suomalainen kenkäalan perheyritys ja yksi Suomen tunnetuimmista ja arvostetuimmista jalkinebrändeistä. Yritys on ollut vedenpitävien GORE-TEX®-kenkien uranuurtaja jo vuodesta 1994 ja on nykyisin Pohjois-Euroopan ainoa valmistaja, joka tuottaa jalkineet omassa tehtaassaan. Tällä hetkellä 70 % Suomessa ja 45 % Pohjoismaissa myydyistä GORE-TEX®-talvikengistä on Pomarin valmistamia.

Tämän syksyn kenkäuutuuksina mallistoon palaa Jarno, Pomarin kaikkien aikojen ensimmäinen GORE-TEX®-kenkä vuodelta 1994, sekä siitä inspiraationsa saanut Ruoste, joka tuo 90-luvun estetiikan tähän päivään.

Vedenpitävä Jarno on uusi versio Pomarin ensimmäisestä koskaan valmistamasta GORE-TEX® -kengästä. Noin 6-tuuman korkuiset Jarnot ikääntyvät yksilöllisesti laadukkaan  mokkanahan ansiosta. Kenkiin kehittyy ajan kuluessa uniikki patina, jossa jokainen luonnetta lisäävä jälki muodostaa kulkijansa tarinan.

Kun Pomarin Jarnoja voi kutsua klassisiksi bootseiksi, on niistä inspiraationsa saanut Ruoste nilkkakorkuinen chukka-kenkä. Se on Pomarin toinen 65-juhlavuoden malli, nykypäivään suunniteltu kenkä, jossa yhdistyvät perinne ja moderni innovaatio. GORE-TEX®-vuori tarjoaa vedenpitävää lämpöä ja mukavuutta, ja kumipohja syvine urineen varmistaa erinomaisen pidon liukkaalla ja märällä kelillä. Myös Ruosteen mokkanahka patinoituu ajan kanssa tehden kengistä yksilölliset.

Jarno ja Ruoste -mallien ilteistä löytyy juhlavuoden kunniaksi Pomarin värikäs 90-luvulta tuttu logo.

”Pomar on vahva suomalainen klassikko ja tunnemme Pohjolan pitkän syksyn ja talven asettamat vaatimukset hyvälle ololle. Se lähtee jaloista, joiden pitää olla kelistä riippumatta kuivat ja lämpimät – tyylistä tinkimättä. Olemme esitelleet satoja malleja, joista moni on noussut klassikoksi. Tänä syksynä olemme erityisen ylpeitä historiallisen ensimmäisen GORE-TEX-bootsimme saamisesta uudelleen tuotantoon. Niissä on tyylin lisäksi valmiina myös tarina”, kertoo Pomarin toimitusjohtaja Juha Latvala.

Pomarin syys-talvimallistossa klassikoiden lisäksi myös innovaatioita ja vastuullisuutta

Syksyn ja talven mallistossa nähdään myös perinteinen huopa, joka tuo jalkineisiin pohjoismaista muotoilua ja lämpöä. Kun huopa yhdistetään tekniseen vuoreen, pysyvät jalat talvisäässä kuivina ja lämpiminä.

Suomen vaihteleviin talviolosuhteisiin tehdyt Pomarin useat erilaiset GRIP+ -pohjaratkaisut edustavat yhdistelmää turvallisuutta, tyyliä ja käytännöllisyyttä. Pomarin erilaisissa pohjissa kiinnitetään huomiota tarttumapintaan ja materiaaleihin, jotka paitsi pitävät liukkailla, eivät jäykisty kylmälläkään kelillä. Tarjolla on myös nastapohja- ja jääpiikkimallit erityisen liukkaille keleille.

Pomarin vastuullinen Zero Waste -mallisto keskittyy minimoimaan tehtaan ylijäämämateriaalin ja lahjoittaa malliston myynnistä Itämeren suojeluun. Syyskauden uutuusmalli Aava on klassisen tyylikäs chelsea-nilkkuri ympärivuotiseen käyttöön.

Tuotelainat ja viestintä

Pomar on aloittanut yhteistyön PR- ja viestintätoimisto Wolfcomin kanssa. Yhteistyön myötä Wolfcom tukee Pomaria mediaviestinnässä ja auttaa muotitoimittajia sekä vaikuttajia kaikissa Pomariin ja sen valmistamiin jalkineisiin liittyvissä asioissa. Wolfcomin kautta media ja sisällöntuottajat voivat jatkossa helposti saada suomalaisella lifestyle-markkinalla harvinaisiksi käyvät kenkien kuvaus- ja tuotelainat, tuotekuvat, kausikohtaiset tiedot sekä taustamateriaalit erilaisiin jalkineita koskeviin juttuihin ja kuvaustarpeisiin.

Pohjois-Euroopan ainoa kuluttajakenkätehdas

Pomarfin Oy on Pomarkussa vuonna 1960 perustettu, jo kolmannessa sukupolvessa toimiva suomalainen kenkäalan perheyritys. Yhtiön perustivat kenkämestari Toivo Leppänen ja puolisonsa Kirsi, jotka valmistivat yhtiön ensimmäiset tilauskengät käsin. Nykyisin Pomar valmistaa suurimman osan jalkineistaan omalla tehtaallaan Viron Pärnussa, missä perinteinen kengänvalmistustaito elää vahvana ja osaaminen kattaa koko tuotantoketjun.

Vedenpitävän kalvoteknologian edelläkävijä Pomar on ollut jo vuodesta 1994, jolloin se sai ensimmäisenä ja ainoana suomalaisena käyttöjalkinevalmistajana GORE-TEX®-lisenssin. Pomar on haastavan ilmaston osaamisellaan kasvanut sittemmin Pohjoismaiden johtavaksi talvijalkineiden valmistajaksi.

Oman kansainvälisen verkkokaupan lisäksi Pomar toimittaa jalkineita jälleenmyyjille Pohjoismaiden ja Baltian lisäksi muun muassa Grönlantiin, Kanadaan, Japaniin, Saksaan, Tšekkeihin, Slovakiaan ja Mongoliaan. Perheyhtiö työllistää noin sata kengäntekijää. Pomarfin Oy:n liikevaihto vuonna 2023 oli 6,8 miljoonaa euroa ja liiketulos 0,5 miljoonaa euroa.

Yhteyshenkilöt

Juha Latvala, toimitusjohtaja, Pomarfin Oy
+358 50 5559182, juha.latvala@pomar.fi

Verneri Fonsen, markkinointijohtaja, Pomarfin Oy
+358 50 467 9333, verneri.fonsen@pomar.fi

Jeanina Cooper, Content & Marketing, Pomarfin Oy
+358 40 868 1719, jeanina.cooper@pomar.fi

Daniel Andrews, markkinointipäällikkö, Pomarfin Oy
+358 45 046 996, daniel.andrews@pomar.fi

Yhteystiedot tuotelainojen ja -tietojen osalta
Sini Sorainen, PR & Communications Boutique Wolfcom Oy
+358 40 0397464, sini.sorainen@wolfcom.fi

Jarno juhlistaa Pomarin 65-vuotista taivalta ja yli kolmekymmentä vuotta jatkunutta yhteistyötä GORE-TEX®in kanssa. Vedenpitävä ja kauniisti ikääntyvä, vahapintainen mokkajalkine Jarno on uusi versio Pomarin ensimmäisestä GORE-TEX®-miesten jalkineesta 1990-luvulla.
65-vuotisjuhlavuoden malli Ruoste on saanut inspiraationsa Pomarin ensimmäisestä GORE-TEX® -mallista 1990-luvun alkupuolella. Alkuperäisellä 90-luvun merkillä varustettu malli patinoituu yksilöllisesti laadukkaan, vahatun mokan ansiosta.
Aava on ajaton nilkkuri, jota voi käyttää ympäri vuoden. Vedenpitävä GORE-TEX®-vuori pitää jalat kuivina.
Korkealaatuinen nappanahka, kuvioitu TRAIL-pitopohja ja vedenpitävä GORE-TEX®-vuori tekevät ajattomasta Elisa-jalkineesta monipuolisen.
Malla-huopakenkä on pohjoismainen versio ikonisesta chelsea-nilkkurista. GRIP+ -pohja takaa pidon ja GORE-TEX®-vuori vedenpitävyyden.
Ajaton Perho-huopakenkä on kevyt, hengittävä ja vedenpitävä tarjoten käyttäjälleen mukavuutta ja käytännöllisyyttä tyyliä unohtamatta.
Vedenpitävä ja lämmin huopakenkä Unari tarjoaa käyttäjälleen käytännöllisyyttä, mukavuutta ja tyyliä.
Koli-huopanilkkuri on saanut nimensä ikonisen kansallispuiston mukaan. Moderni versio perinteisestä huopikkaasta on lämmin, vedenpitävä ja hengittävä. Winter GRIP -pitopohja tekee siitä täydellisen talvikeleille.
Pohjoisen talvisista oloista inspiraatiota ammentaneet Pokka-saappaat on suunniteltu pohjoisen talveen: lumeen, pakkaseen ja loskaan. Päällinen on Terracare-nahkaa ja varsi miellyttävää villahuopaa. Erittäin lämmin GORE-TEX® Thermal -vuori koostuu neljästä eristävästä kerroksesta.
Vedenkestävä ja pitävä Saana-huopasaapas on valmistettu villahuovasta, joka on luonnostaan lämmin ja hengittävä. Villan huokosten jäävä ilma toimii eristeenä ja GORE-TEX®-kalvo pitää jalat kuivina.
Turkisvuorinen GORE-TEX®-saapas Paljakka on käsityönä valmistettu yhdistelmä pehmeää lammasmokkaa ja paksua, vedenkestävää nupukkia.
Levi-talvisaappaiden lammasturkisvuori ja GORE-TEX® tarjoavat ylellistä lämpöä ja vedenpitävyyttä. GRIP+-pitopohjat ovat saaneet inspiraationsa talvirenkaista ja tarjoavat pitoa talvisissa olosuhteissa.
Lappi-talvisaappaiden lämmin lammasturkisvuori ja GORE-TEX® pitävät jalat mukavan lämpiminä säällä kuin säällä. Saappaiden varret voi taittaa alas tai pitää suorana kelin mukaan.
Vedenpitävä GORE-TEX®-huopasaapas Reki tuo lämpöä ja mukavuutta niin lumisille poluille kuin loskaisille teille. Nordic GRIP+-pitopohja tuo varmuutta talvikeleissä liikkumiseen.
Vedenpitävät Lukki GORE-TEX® -nilkkurit on suunniteltu jokapäiväiseen käyttöön säässä kuin säässä. Kestävyys, pito ja talviominaisuudet ovat olleet tämän kengän suunnittelun kulmakiviä.
Tyylikkäät Raja Chelsea-nilkkurit ovat vedenpitävinä ja lämpiminä ihanteelliset pohjoisen vaihteleviin olosuhteisiin syksystä kevääseen.
Vedenpitävä, lämmin ja tyylikäs GORE-TEX®-maiharisaapas Eno on suunniteltu pohjoisiin oloihin. Näillä tyylikkäillä nilkkureilla kuljet töihin sateessa, loskassa tai lumimyrkyssä jalat kuivina ja lämpiminä.
