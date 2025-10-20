Vihreiden Tiina Elo: Vanhojen metsien hakkaaminen on hallituksen poliittinen valinta
Vihreiden kansanedustaja ja maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen Tiina Elo kommentoi Ylen tiistaiaamuna julkaisemaa uutista Kemijärvelle suunnitelluista lähes 200-vuotiaan metsän avohakkuista. Hän korostaa, että vanhojen metsien hakkaaminen on hallituksen poliittinen valinta.
Elon mukaan Ylen tuorein uutinen on vain viimeinen esimerkki surullisesta tapahtumien ketjusta, jossa metsäyhtiöt tuhoavat suomalaista luontoa omista kestävyyssitoumuksistaan huolimatta.
– On käynyt selväksi, että metsäalan vapaaehtoiset sitoumukset eivät enää riitä. Reilu vuosi sitten Stora Enson alihankkija tuhosi hakkuiden aikana 3000 erittäin uhanalaista raakkua. Nyt Metsä Group aikoo uutisen mukaan avohakata lähes 200 vuotta vanhaa arvometsää selluksi Kemijärvellä. Todella toivon, että tämä jälkimmäinen uutinen ei pidä paikkaansa, Elo kommentoi.
– Hallitus, tällä menolla Suomen vanhat metsät tuhotaan teidän vahtivuorollanne. Jotta metsäluonnon köyhtyminen saadaan pysäytettyä ja vielä jäljellä olevat vanhat metsät säästettyä, on hyvän metsänhoidon suositukset kirjattava lakiin ja kiellettävä vanhojen metsien tuhoaminen. Kyse on poliittisesta päätöksestä, Elo toteaa.
– Luonnonsuojelun jättäminen vapaaehtoisuuden varaan on riski, jota meillä ei ole varaa ottaa. Metsien hyödyntäminen ei voi perustua metsäluonnon köyhdyttämiseen, eikä kestävää tulevaisuuden Suomea rakenneta hakkaamalla monisatavuotiasta luonnonmetsää selluksi, Elo päättää.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tiina EloVihreiden kansanedustajaPuh:045 261 7447tiina.elo@eduskunta.fi
Ville-Veikko MastomäkiViestintäpäällikköVihreiden viestintäPuh:+358407641684ville-veikko.mastomaki@vihreat.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vihreät - De Gröna
Vihreiden Hopsu vaatii pakottavan kontrollin kriminalisointia lakialoitteella20.10.2025 09:46:15 EEST | Tiedote
Vihreiden kansanedustaja Inka Hopsu jättää lakialoitteen pakottavan kontrollin kriminalisoinnista. Pakottava kontrolli on Suomessa huonommin tunnistettu lähisuhdeväkivallan muoto, jossa uhria alistetaan järjestelmällisesti.
Vihreiden Diarra: Esitys paperittomien terveydenhoidon rajoittamisesta rikkoo perusoikeuksia17.10.2025 17:45:29 EEST | Tiedote
Perustuslakivaliokunta antoi tänään lausuntonsa paperittomien terveydenhuollon rajaamista koskevasta hallituksen esityksestä. Valiokunnassa vihreiden edustajana toimiva Fatim Diarra jätti lausuntoon eriävän mielipiteen, koska pitää esitystä perustuslaissa turvattujen hyvinvointioikeuksien vastaisena.
Asuntoasioista vastannut entinen ministeri Krista Mikkonen varoittaa: Orpon hallitus on romuttamassa Suomen menestystarinan17.10.2025 15:00:24 EEST | Tiedote
Vihreiden kansanedustaja ja entinen ministeri Krista Mikkonen nostaa esiin, että asunnottomuuden suunta oli alaspäin yhtäjaksoisesti vuodesta 2012 alkaen - kunnes Orpon hallitus muutti suunnan.
Vihreiden Hopsu tuoreista madonluvuista: “Hallituksen ilmastotoimettomuus vaarantaa julkisen talouden kestävyyden”15.10.2025 16:57:00 EEST | Tiedote
Vihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Inka Hopsu sai Orpon hallitukselta vastauksen kysymyksiinsä ilmastotoimettomuuden taloudellisista vaikutuksista. Vastaus on hänen mukaansa järkyttävä osoitus vastuuttomasta politiikasta.
Fatim Diarra: Työttömyyskriisissä hallituksen täytyy katsoa peiliin, eikä selitellä15.10.2025 14:15:57 EEST | Tiedote
Fatim Diarra totesi suurtyöttömyyttä koskevaa keskustan välikysymystä käsitelleessä ryhmäpuheessaan, että hallitus on omilla toimillaan syventänyt monen työttömäksi jääneen suomalaisen ahdinkoa leikkaamalla muun muassa sosiaaliturvasta. Diarra muistutti, että työttömyydestä puhuttaessa pitäisi puhua ennen kaikkea ihmisistä, ei euroista.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme