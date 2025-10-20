Vihreät - De Gröna

Vihreiden Tiina Elo: Vanhojen metsien hakkaaminen on hallituksen poliittinen valinta

21.10.2025 10:12:18 EEST | Vihreät - De Gröna | Tiedote

Vihreiden kansanedustaja ja maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen Tiina Elo kommentoi Ylen tiistaiaamuna julkaisemaa uutista Kemijärvelle suunnitelluista lähes 200-vuotiaan metsän avohakkuista. Hän korostaa, että vanhojen metsien hakkaaminen on hallituksen poliittinen valinta.

Elon mukaan Ylen tuorein uutinen on vain viimeinen esimerkki surullisesta tapahtumien ketjusta, jossa metsäyhtiöt tuhoavat suomalaista luontoa omista kestävyyssitoumuksistaan huolimatta.

– On käynyt selväksi, että metsäalan vapaaehtoiset sitoumukset eivät enää riitä. Reilu vuosi sitten Stora Enson alihankkija tuhosi hakkuiden aikana 3000 erittäin uhanalaista raakkua. Nyt Metsä Group aikoo uutisen mukaan avohakata lähes 200 vuotta vanhaa arvometsää selluksi Kemijärvellä. Todella toivon, että tämä jälkimmäinen uutinen ei pidä paikkaansa, Elo kommentoi.

– Hallitus, tällä menolla Suomen vanhat metsät tuhotaan teidän vahtivuorollanne. Jotta metsäluonnon köyhtyminen saadaan pysäytettyä ja vielä jäljellä olevat vanhat metsät säästettyä, on hyvän metsänhoidon suositukset kirjattava lakiin ja kiellettävä vanhojen metsien tuhoaminen. Kyse on poliittisesta päätöksestä, Elo toteaa.

– Luonnonsuojelun jättäminen vapaaehtoisuuden varaan on riski, jota meillä ei ole varaa ottaa. Metsien hyödyntäminen ei voi perustua metsäluonnon köyhdyttämiseen, eikä kestävää tulevaisuuden Suomea rakenneta hakkaamalla monisatavuotiasta luonnonmetsää selluksi, Elo päättää.

