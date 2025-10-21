Forssan datakeskushankkeen YVA-menettely on alkanut
Pikku-Muolaan kehitys Oy on toimittanut Hämeen ELY-keskukseen ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaisen arviointiohjelman (YVA-ohjelman) Forssan kaupunkiin suunnitteilla olevasta datakeskushankkeesta. Hanke sijoittuu Kanta-Hämeen maakuntaan noin 1–2 kilometriä Forssan keskustaajamasta etelään. Datakeskusalue sijoittuu kokonaisuudessaan Forssan kaupungin alueelle. Datakeskusalue rajautuu eteläreunaltaan Tammelan kuntarajaan.
Noin 150 hehtaarin suuruiselle alueelle on suunniteltu sijoitettavan enintään 11 datakeskusrakennusta ja niiden tarvittavat tukitoiminnot, kuten sähkönsiirto, muuntajakentät, huoltotiet ja pysäköintialueet.
Hankkeen vaihtoehdot
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan seuraavia hankkeen vaihtoehtoja (VE):
- Vaihtoehto VE0: Hanketta ei toteuteta.
- Vaihtoehto VE1: Alueelle rakennetaan yhteensä seitsemän datakeskusrakennusta, Fingridin kytkinasema, kaksi sähköasemaa sekä toimintojen vaatimat pysäköintialueet, kulkuyhteydet ja muun muassa toiminnan kannalta tarpeelliset hulevesialtaat. Hankevaihtoehdon datakeskukset ovat yksi-kolmekerroksisia IT-teholtaan 36–81 MW rakennuksia. Hankevaihtoehto sisältää alustavan suunnitelman mukaisesti yhteensä noin 353 varavoimageneraattoria, jotka on sijoitettu piha-alueille datakeskusrakennusten viereen. Varavoimageneraattoreiden kokonaisteho on yhteensä noin 885 MW.
Hankevaihtoehdon arvioitu vedenkulutus on noin 99 m3 päivässä ja noin 36 000 m3 vuodessa, ja sähkönkulutus on noin 4,5 TWh. Hankevaihtoehdon maa-alueen pinta-ala on noin 103,5 ha.
- Vaihtoehto VE2: Hankevaihtoehto sisältää kaikki hankevaihtoehdon VE1 rakennukset ja lisäksi Ratastien eteläpuolelle suunnitellut datakeskusrakennukset 8–11, jotka ovat 1–2-kerroksisia IT-teholtaan 27–54 MW rakennuksia. Lisäksi hankevaihtoehdossa tarvitaan lisää huoltoteitä ja pysäköintialueita, yksi uusi sähköasema ja todennäköisesti ainakin kaksi uutta hulevesiallasta. Hankevaihtoehto sisältää yhteensä noin 504 varavoimageneraattoria, jotka on sijoitettu piha-alueille datakeskusrakennusten viereen. Varavoimageneraattoreiden kokonaisteho on yhteensä noin 1260 MW.
Hankevaihtoehdon arvioitu vedenkulutus on noin 135 m3 päivässä eli noin 49 000 m3 vuodessa. Vuotuiseksi sähkönkulutukseksi arvioidaan noin 6,6 TWh. Hankevaihtoehdon VE2 maa-alueen pinta-ala on noin 150 ha.
YVA-ohjelma on luettavissa sähköisesti ympäristöhallinnon verkkosivuilla: https://www.ymparisto.fi/Forssan-datakeskus-YVA.
Arviointiohjelmaan voi tutustua kuulutusaikana seuraavissa paikoissa aukiolojen puitteissa:
- Forssan kaupungintalo (Turuntie 18, 30100 Forssa)
- Forssan kaupunginkirjasto (Wahreninkatu 4, 30100 Forssa)
- Tammelan kunnantalo (Hakkapeliitantie 2, 31300 Tammela).
Mielipiteiden esittäminen
YVA-ohjelmasta voi esittää mielipiteitä toimittamalla ne 21.11.2025 mennessä Hämeen ELY-keskukseen sähköisesti kirjaamo.hame@ely-keskus.fi tai osoitteeseen Hämeen ELY-keskus, PL 29, 15141 Lahti.
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyä koskeva yleisötilaisuus pidetään torstaina 30.10.2025 klo 17–19 Forssan luonnonhistoriallisen museon Brander-Salissa (Wahreninkatu 4, A-rappu, 30100 Forssa). Tilaisuudessa on kahvitarjoilu klo 16.30 alkaen. Tilaisuuteen voi osallistua myös verkossa. Osallistumislinkki julkaistaan ennen tilaisuutta yllä mainitulla ympäristöhallinnon verkkosivuilla.
YVA-ohjelma on toiminnanharjoittajan suunnitelma siitä, mitä ympäristövaikutuksia aiotaan selvittää ja millä menetelmillä. YVA-menettelyn tavoitteena on edistää hankkeen kannalta merkittävien ympäristövaikutusten tunnistamista, arviointia ja huomioonottamista suunnittelussa ja päätöksenteossa sekä samalla lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia. YVA-menettelyssä ei tehdä hanketta koskevia päätöksiä, vaan tavoitteena on tuottaa monipuolista tietoa päätöksenteon perustaksi.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Teppo MehtonenYVA-yhteysviranomainenHämeen ELY-keskusPuh:0295 025 162
Kuvat
ELY-keskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset hoitavat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.
