Rosebud Sivullinen muuttaa.

Vuokrasopimuksemme Kaisaniemessä Kaisa-talolla päättyy tammikuussa 2026. Joulu vedetään täysillä kuin aina ennenkin.

Sivullinen muuttaa vanhan Pääpostiin aulaan Rautatieaseman kylkeen. Neliöitä on tuhatkunta, Kaisaniemen luokkaa. Kuutioita on enemmän.

Jotkut asiat muuttuvat, mutta ne tärkeimmät säilyvät. Erittäin suuri valikoima on itsestäänselvyys, samaten ohjelmalava. Ihanteet ja hullu rakkaus kirjoihin.

Vuokrasopimus on lyhyt määräaikainen jatkuen elokuulle 2026. Aina voi tapahtua ihmeitä, uutta paikkaa aletaan kuitenkin katsella heti alkukeväästä.

Rosebud Postin rakentaminen alkaa heti Kirjamessujen jälkeen lokakuussa. Ovet yritetään saada auki marraskuun puolivälissä. Postisali on juhlava tila ja yritämme mahdollisuuksien mukaan kunnioittaa sen arkkitehtuuria. Lyhyt vuokra-aika vaan tuo resursseille selkeitä rajoitteita.

Vielä ei ole Sivullisen lopputekstien aika. Suuret kiitokset ovat kuitenkin jo nyt vähintä hienoille asiakkaillemme.

Totuus ja kauneus elää, hyvä kirjallisuus elää. Lainataan loppuun ihanteita Pelle Miljoonalta (Se elää):

”… Victor Hara ei kuollut turhaan… John Lennon ei kuollut turhaan… Ihminen ilman ihanteita on laiva ilman peräsintä… Minä en elä turhaan. Sinä et elä turhaan…. Se elää miljoonissa sydämissä. Se elää niin kauan kun on elämää.”

Hannu Paloviita, toimitusjohtaja, Rosebud books Oy