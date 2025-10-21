Vihreiden Forsgrén: Hallitus ei voi pakottaa hyvinvointialueita jättämään ihmisiä vaille hoitoa
Vihreiden kansanedustaja, sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Bella Forsgrénin mukaan hyvinvointialueita ei voi asettaa tilanteeseen, jossa ne joutuvat valitsemaan, laiminlyövätkö ne taloussääntöjä vai perustuslakia, jonka mukaan julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut.
Forsgrén korostaa, että alusta saakka ollut selvää, että sote-uudistuksessa käyttöön otettua rahoitusmallia tulee matkan varrella päivittää vastaamaan todellisia tarpeita.
– On alusta saakka ollut selvää, että näin isossa uudistuksesta mallista ei voi tulla kerralla täydellistä vaan matkan varrella on syytä tehdä järjestelmään korjauksia. Nyt kun puutteita on tullut esiin, hallituksen on korkea aika lopettaa edellisen hallituksen syyttäminen ja alkaa kantamaan hallituskauden vastuuta ennen kuin haasteet kasvavat. Nykyinen hallitus on istunut jo pitkään, eikä se ole tehnyt mitään auttaakseen alueita vaikeassa tilanteessa, Forsgrén huomauttaa.
Itä-Suomen hallinto-oikeuden tuore päätös, jossa Etelä-Karjalan hyvinvointialueen talousarvio todettiin lainvastaiseksi, osoittaa konkreettisesti sen, että hyvinvointialueiden rahoitusmalli on ajautunut kestämättömään tilanteeseen. Päätös ei ole vain Etelä-Karjalan ongelma, vaan sama uhkaa nyt useaa aluetta eri puolilla Suomea, myös Keski-Suomea.
– Hyvinvointialueita ei voi asettaa tilanteeseen, jossa ne joutuvat valitsemaan, laiminlyövätkö ne taloussääntöjä vai perustuslakia, jonka mukaan julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut. Tämä ei ole puoluepolitiikkaa vaan oikeusvaltion ja ihmisten palvelujen turvaamista, Forsgrén linjaa.
Forsgrénin mukaan hänen kotiseudullaan Keski-Suomen hyvinvointialueen talous on jatkuvasti paineessa valtion riittämättömän rahoituksen vuoksi, mikä taas pakottaa alueen laajoihin palveluiden leikkauksiin.
– Ei voi olla niin, että alueita rangaistaan siitä, että ne yrittävät täyttää lakisääteiset velvoitteensa. Jos hallinto-oikeus toteaa lain ja todellisuuden olevan ristiriidassa, on lainsäätäjien tehtävä korjata laki, eikä sulkea silmiään.
– Esimerkiksi Etelä-Karjalassa on laskettu, että alijäämän kattamiseksi ensi vuonna tulisi tehdä niin mittavia sopeutuksia, että jopa ⅔ henkilöstöstä pitäisi irtisanoa, mikä käytännössä romuttaisi palvelut ja olisi perustuslain vastainen, Forsgrén kertoo.
Forsgrénin mukaan ensisijaisen tärkeää olisi nyt, että hallitus antaisi muutoksille aikaa ja tilaa.
– Hyvinvointialueille tulisi antaa lisäaikaa alijäämien kattamiselle. Myös alueiden itsehallintoa ja verotusoikeutta on vahvistettava, Forsgrén luettelee.
Vihreät ovat seuranneet tarkasti rahoitusmallin toimivuutta ja varoittaneet sen epäkohdista. Jo vuoden 2024 vihreässä sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiohjelmassa esitettiin selkeästi, että rahoitusmalli on korjattava, jotta yhdenvertaiset, laadukkaat ja saavutettavat palvelut voidaan turvata kaikkialla Suomessa.
– Hyvinvointialueiden rahoitusmalliin on lisättävä oikeudenmukaiset painotukset sairastavuuden, ikärakenteen ja alueellisten erojen mukaan sekä varmistettava luotettava tietopohja. Tutkijoiden mukaan Kelan Kanta-rekisteri antaisi sote-alueille rahaa todellisen tarpeen mukaan.
– Kun tutkimus, hallinto-oikeus ja alueet kertovat samaa tarinaa, hallituksen on kuunneltava, eikä vain hylätä alueiden lisärahoitushakemuksia. Hallituksen on aika kantaa vastuunsa, Forsgrén summaa.
Yhteyshenkilöt
Bella ForsgrénKansanedustajaPuh:09 432 3114bella.forsgren@eduskunta.fi
Marena AhonenViestintäsuunnittelijaVihreiden viestintäPuh:+358 50 589 3391marena.ahonen@vihreat.fi
