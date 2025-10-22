Kirja-alan edistämispalkinto 2025 kulttuurimedia Piirille

Piiri lisää kiinnostusta kirjallisuutta kohtaan ja tarjoaa yhteisön, joka innostaa lukemaan. Yhteisölliset lukutilaisuudet ja uutiskirje lisäävät keskustelua kirjallisuudesta ja lisäävät myös kirjojen myyntiä. Piiri edistää lukemisen kautta myös ihmisten hyvinvointia ja tuottaa lukemisen iloa. Se tuo kirjallisuusmyönteistä kaupunkikulttuuria, luo turvallista tilaa ja tekee lukemisesta suorastaan trendikästä. Piiri on herättänyt monessa nuoressa aikuisessa hiipuneen innon lukea. Piirin yhteisö on kasvanut nopeasti ja nyt uutiskirjeellä on jo 6000 tilaajaa. Piirin kirjallisuuspiirit varataan täyteen nopeasti.



Piiri on vuonna 2024 perustettu kulttuurimedia, joka julkaisee kirjallisuutta käsittelevää uutiskirjettä ja järjestää lukutapahtumia. Piirin tapahtumat ja sisällöt ovat toistaiseksi ilmaisia. Piirin toimintaa rahoittaa Helsingin Sanomain Säätiö, joka on myöntänyt Piirille Uutisraivaaja-innovaatiopalkinnon kesällä 2025. Piirin toimitukseen kuuluvat Ronja Salmi, Adile Sevimli ja Tuija Siltamäki, jotka kaikki palkitaan nyt yhteisesti Kirja-alan edistämispalkinnolla.



Kirja-alan edistämispalkinto jaetaan neljättä kertaa



Kirja-alan edistämispalkinto palkitsee tai avustaa kustannusalan saavutuksia, kirja-alaan liittyviä innovaatioita, kehittämishankkeita tai kaupallista menestystä. Suomen Messusäätiön rahoittaman 15 000 euron palkinnon tavoitteena on tukea kirja-alan kaupallista menestystä. Kirja-alan täytyy nyt ja tulevaisuudessa tavoittaa entistä tehokkaammin muun muassa nuoria ja nuoria aikuisia, ja saada heidät kiinnostumaan kirjallisuudesta. Avainasemassa tässä ovat lukemisen, kustannusalan ja kirjakaupan uudet innovaatiot. Lukemisen edistäminen on tärkeää koko suomalaiselle yhteiskunnalle, kulttuurille, kansalliselle sivistykselle sekä lukuisille kustannusalan yrityksille ja muille toimijoille. Innovaatiopalkinto voidaan antaa bisnesteolle tai kehittämishankkeelle. Sillä voidaan palkita tai avustaa kaupallista menestystä, uutta kirja-alan teknologiaa tai markkinointikonseptia, joka tukee alaa ja lisää kiinnostusta kirjallisuutta kohtaan. Innovaatio voi liittyä kansainvälisyyden kasvattamiseen kustannusalalla, kestävään kehitykseen tai muihin alan prosesseihin.

Palkinnonsaajan valitsi raati, johon kuuluivat johtaja Noora Alanne Media-alan tutkimussäätiöstä, kirjailija, taloustoimittaja ja Parnasso-lehden vastaava tuottaja Karo Hämäläinen, toimitusjohtaja Laura Karlsson Kirjakauppaliitosta, johtaja Sakari Laiho Suomen Kustannusyhdistyksestä, liiketoimintapäällikkö Tanja Pasila Helsingin Messukeskuksesta sekä kirjastoammattilainen Henriika Tulivirta.



Palkinnon sai vuonna 2022 LANU!-festivaalit, 2023 Vinhan kirjakauppa ja 2024 Tekstin talo.



Valtakunnallisesti merkittävä kulttuurifoorumi ja kirjallisuustapahtuma

Helsingin Kirjamessut edistää lukuharrastusta, kirjallisuuden arvostusta ja kirjojen myyntiä Suomessa. Tapahtuma on valtakunnallisesti merkittävä kulttuurifoorumi; ajankohtainen edelläkävijä, haastava keskustelija, tarinankertoja ja sydämen sivistäjä. Kirjamessujen tärkeimmät arvot ovat sananvapaus, yhdenvertaisuus ja ihmisarvon kunnioittaminen.

Helsingin Messukeskus järjestää Helsingin Kirjamessut 23. – 26.10.2025 Helsingin Messukeskuksessa yhteistyössä Suomen Kustannusyhdistyksen ja Kirjakauppaliiton kanssa. Helsingin Kirjamessujen yhteydessä on Levymessut sekä Antikvaariset Kirjamessut, jotka järjestetään yhteistyössä Suomen Antikvariaattiyhdistyksen kanssa. Samaan aikaan on myös Viini & Ruoka -tapahtuma.

