Newil & Bau valmistautuu seuraavaan kasvuvaiheeseen: Frans Ramberg nimitetty rahoitus- ja talousjohtajaksi

Fransilla on yli 10 vuoden kokemus kiinteistörahoituksesta ja -investoinneista. Hän siirtyy Newil & Bauhun Nrepiltä (Urban Partners), jossa hän toimi sijoitusjohtajana vastaten Nrepin asuntosegmentistä Suomessa. Ennen Nrepiä Ramberg työskenteli Advium Corporate Financessä sekä KPMG:llä. Frans on koulutukseltaan kauppatieteen maisteri Åbo Akademista.

Frans Ramberg, CFO, Newil & Bau:

”Haluan kiittää Newil & Baun johtoa ja hallitusta luottamuksesta ja olen erittäin innoissani päästessäni mukaan Newil & Baun toimintaan. Rahoitus- ja talousjohtajan roolissa pääsen hyödyntämään monipuolisesti osaamistani ja tukemaan Newil & Baun kasvua markkinoiden johtavaksi asuntokehittäjäksi.”

Petri Ylivuori, CEO ja perustaja, Newil & Bau:

”Frans on hieno vahvistus tiimiimme valmistautuessamme seuraavaan kasvuvaiheeseen, kun lanseeraamme uuden sukupolven konseptin ja useita uusia kohteita ensi vuonna. Fransissa yhdistyy vahva rahoituksen, investointien ja kansainvälisen tason kiinteistösijoitusosaaminen, mikä tukee pitkän aikavälin strategiaamme laajentua uusille markkinoille ja filosofiaamme, jonka ytimessä on luoda kaupungeista kauniimpia ja kestävämpiä paikkoja elää.

Yhtiön nykyinen CFO Henrik Ylivuori siirtyy Chief of Staff tehtävään ja vastaa jatkossa yhtiön lakiasioista ja erilaisista projekteista.