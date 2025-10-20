Kulttuuri- ja nuorisolautakunta päätti kulttuuriavustuksista

Valtuusto hyväksyi uuden Espoo-tarinan: Espoo on lasten ja nuorten pääkaupunki 20.10.2025 20:54:54 EEST | Tiedote

Uuden Espoo-tarinan eli kaupungin strategian keskeinen painopistealue on lasten ja nuorten mahdollisuuksien ja arjen tukeminen. Muun muassa lukutaidon vahvistaminen ja vahvistuminen ovat asioita, joiden päälle rakentuu moni muu asia. Tavoitteena on myös toteuttaa kaupungin kasvu hallitusti ja taloudellisesti kestävällä tavalla, siten että kaikki Espoon kaupunginosat säilyvät viihtyisinä ja turvallisina. Erityisesti tällä valtuustokaudella kiinnitetään huomiota omistusasuntojen sekä pientalojen tarjonnan lisäämiseen.