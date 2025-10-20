Espoon kaupunki - Esbo stad

Kulttuuri- ja nuorisolautakunta päätti kulttuuriavustuksista

21.10.2025 18:48:21 EEST | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote

Kulttuuri- ja nuorisolautakunta päätti myöntää syksyn toisessa kokouksessaan kulttuurin tapahtuma- ja projektiavustuksia 96 600 euroa sekä kehittämisavustuksia 59 000 euroa. Lisäksi lautakunta päätti kevään 2026 kokousaikataulustaan.

Kaksi iäkkäämpää henkilöä nojatuoleissa taputtamassa.
Sairaala klovnit ry vie klovnivierailuja muistisairaiden ikäihmisten luokse. Olli Urpela

Kulttuuri- ja nuorisolautakunta päätti myöntää 3 600–10 000 euron tapahtuma- ja projektiavustuksia 15 eri kulttuuritoimijalle yhteensä 96 600 euroa. Avustusta saavat muun muassa Espoon teatteri &:n keväällä 2026 järjestettävä kansainvälinen Learning to Disagree -festivaali, Helinä Rautavaaran museon järjestämä maailman musiikkiperinteitä esittelevä konserttisarja sekä klovnivierailuja muistisairaiden ikäihmisten luokse järjestävä Sairaala klovnit ry.

Lautakunta päätti myöntää kehittämisavustuksia viidelle kulttuuritoimijalle yhteensä 59 000 euroa. Suurimmat avustukset myönnettiin Espoon modernin taiteen museo EMMAn yleisötyön uudelleenmuotoiluun sekä Museo Kruunun kello- ja korualan aineettoman perinnön toimintamallin kehittämiseen.

Muut asiat lautakunta päätti esityslistan mukaisesti.

Yhteyshenkilöt

Kaisa Alaviiri | puheenjohtaja | p. 050 533 5428
Susanna Tommila | kulttuurijohtaja | p. 043 825 5074
Tapio Erma I toisen asteen koulutuksen johtaja I p. 0468773216

Kaksi iäkkäämpää henkilöä nojatuoleissa taputtamassa.
Sairaala klovnit ry vie klovnivierailuja muistisairaiden ikäihmisten luokse.
Olli Urpela
