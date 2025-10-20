Kulttuuri- ja nuorisolautakunta päätti kulttuuriavustuksista
Kulttuuri- ja nuorisolautakunta päätti myöntää syksyn toisessa kokouksessaan kulttuurin tapahtuma- ja projektiavustuksia 96 600 euroa sekä kehittämisavustuksia 59 000 euroa. Lisäksi lautakunta päätti kevään 2026 kokousaikataulustaan.
Kulttuuri- ja nuorisolautakunta päätti myöntää 3 600–10 000 euron tapahtuma- ja projektiavustuksia 15 eri kulttuuritoimijalle yhteensä 96 600 euroa. Avustusta saavat muun muassa Espoon teatteri &:n keväällä 2026 järjestettävä kansainvälinen Learning to Disagree -festivaali, Helinä Rautavaaran museon järjestämä maailman musiikkiperinteitä esittelevä konserttisarja sekä klovnivierailuja muistisairaiden ikäihmisten luokse järjestävä Sairaala klovnit ry.
Lautakunta päätti myöntää kehittämisavustuksia viidelle kulttuuritoimijalle yhteensä 59 000 euroa. Suurimmat avustukset myönnettiin Espoon modernin taiteen museo EMMAn yleisötyön uudelleenmuotoiluun sekä Museo Kruunun kello- ja korualan aineettoman perinnön toimintamallin kehittämiseen.
Muut asiat
Muut asiat lautakunta päätti esityslistan mukaisesti.
Lautakunnan kokoonpano: Kulttuuri- ja nuorisolautakunta | Espoon kaupunki
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Kaisa Alaviiri | puheenjohtaja | p. 050 533 5428
Susanna Tommila | kulttuurijohtaja | p. 043 825 5074
Tapio Erma I toisen asteen koulutuksen johtaja I p. 0468773216
Kuvat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Espoon kaupunki - Esbo stad
Valtuusto hyväksyi uuden Espoo-tarinan: Espoo on lasten ja nuorten pääkaupunki20.10.2025 20:54:54 EEST | Tiedote
Uuden Espoo-tarinan eli kaupungin strategian keskeinen painopistealue on lasten ja nuorten mahdollisuuksien ja arjen tukeminen. Muun muassa lukutaidon vahvistaminen ja vahvistuminen ovat asioita, joiden päälle rakentuu moni muu asia. Tavoitteena on myös toteuttaa kaupungin kasvu hallitusti ja taloudellisesti kestävällä tavalla, siten että kaikki Espoon kaupunginosat säilyvät viihtyisinä ja turvallisina. Erityisesti tällä valtuustokaudella kiinnitetään huomiota omistusasuntojen sekä pientalojen tarjonnan lisäämiseen.
Kvarnruinerna i Bemböle rustades upp och ån restaurerades framgångsrikt14.10.2025 10:26:47 EEST | Pressmeddelande
Ruinerna av gamla Bemböle vattenkvarn, som varit bortglömd i årtionden, har rustats upp. Samtidigt restaurerades åns fåra, så att den nu är närmare naturtillstånd. Restaureringen utfördes enligt natur- och skyddsvärdena. Det lönar sig att besöka platsen för att se det fina resultatet.
Bembölen myllynrauniot ja joenuoma kunnostettiin onnistuneesti14.10.2025 10:26:47 EEST | Tiedote
Vuosikymmeniä unohduksissa olleet Bembölen vesimyllyn rauniot on kunnostettu. Samalla joenuomaa ennallistettiin lähemmäksi luonnontilaa luonto- ja suojeluarvojen mukaisesti. Elokuussa valmistuneen kunnostusurakan upeaa lopputulosta kannattaa käydä katsomassa.
Bemböle mill ruins and riverbed successfully restored14.10.2025 10:26:47 EEST | Press release
Forgotten for decades, the ruins of the Bemböle water mill have been restored. The riverbed was also restored, bringing it closer to its natural state in accordance with nature and conservation values. Completed in August, the magnificent end result of the restoration project is definitely worth a visit.
Sellosalin syksyssä huippunimiä ja harvinaisuuksia maailmalta13.10.2025 08:00:00 EEST | Tiedote
Sellosalin lavalla saadaan syksyn aikana nauttia monista huikeista artisteista ympäri maailmaa. Maailmanmusiikin isot nimet, The Klezmatics (US) ja Söndörgő (HU) tuovat kiertueensa Espoon Leppävaaraan loka- ja marraskuussa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme