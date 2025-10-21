Lapin alueellinen maanpuolustuksen peruskurssi – kriisinkestävyyttä vahvistamassa

Lapin alueellinen maanpuolustuskurssi pidetään lokakuun viimeisellä viikolla Saariselällä. Lapin aluehallintoviraston ja Jääkäriprikaatin järjestämälle kurssille osallistuu liki 70 kurssilaista, jotka toimivat Lapin kokonaisturvallisuuden kannalta keskeisissä tehtävissä ja joiden organisaatiot ovat merkittäviä alueellisen varautumisen näkökulmasta.

”Lapissa kokonaisturvallisuustyöllä ja varautumisella on pitkät perinteet. Olemme tehneet tässäkin tiivistä yhteistyötä eri organisaatioiden kanssa ja jatkuvaa harjoittelua tarvitaan yhä”, kertoo Lapin aluehallintoviraston ylijohtaja Kristiina Poikajärvi, ”Maanpuolustuskurssi järjestetään saamelaisten kotiseutualueella. Olemme erityisen iloisia siitä, että olemme saaneet mukaan yhteistyökumppanin myös Saamelaiskäräjiltä.”

Alueellinen maanpuolustuskurssi tarjoaa osallistujilleen ajankohtaista tietoa ulko- ja turvallisuuspoliittisista kysymyksistä sekä syventää kurssilaisten ymmärrystä mm. viranomaisten, kuntien, hyvinvointialueiden, elinkeinoelämän ja järjestöjen rooleista häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Kurssin keskiössä ovat asiakokonaisuudet kokonaisturvallisuuden eri osa-alueista ja yhteiskunnan elintärkeistä toiminnoista.

Alueellisen maanpuolustuksen peruskurssi on konkreettinen osoitus ennakoivasta turvallisuusyhteistyöstä. Kurssi vahvistaa yhteiskunnan kriisinkestävyyttä ja tukee niin alueellista kuin kansallista varautumista alati muuttuvassa turvallisuusympäristössä.

Lapissa järjestetään syksyllä kaksi muutakin maanpuolustuskurssia

Lapin aluehallintovirasto, Jääkäriprikaati ja Lapin kauppakamari järjestävät Rovaniemellä marraskuussa alueellisen maanpuolustuskurssin erikoiskurssin, joka on suunnattu elinkeinoelämälle. Marraskuussa järjestetään myös vuoden kolmas ja viimeinen maanpuolustuskurssi eli Lapin alueellisen maanpuolustuskurssin jatkokurssi. Jatkokurssi on suunnattu viisi vuotta sitten peruskurssin suorittaneille.

Alueellisten maanpuolustuskurssien järjestäminen siirtyy Lupa- ja valvontavirastoon

Lapin aluehallintoviraston toiminta päättyy tämän vuoden lopussa. Suurin osa aluehallintovirastojen tehtävistä siirtyy uuteen Lupa- ja valvontavirastoon, myös alueellisten maanpuolustuskurssien järjestäminen. Ensi vuodesta alkaen Lapin alueellisen maanpuolustuskurssin järjestää Lupa- ja valvontavirasto.