Lapin alueellinen maanpuolustuksen peruskurssi – kriisinkestävyyttä vahvistamassa
Lapin aluehallintoviraston ja Jääkäriprikaatin yhteistyössä järjestämä Lapin alueellinen maanpuolustuksen peruskurssi järjestetään 27.-31.10.2025. Kurssin tavoitteena on vahvistaa yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta sekä varautumista häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin.
Lapin alueellinen maanpuolustuskurssi pidetään lokakuun viimeisellä viikolla Saariselällä. Lapin aluehallintoviraston ja Jääkäriprikaatin järjestämälle kurssille osallistuu liki 70 kurssilaista, jotka toimivat Lapin kokonaisturvallisuuden kannalta keskeisissä tehtävissä ja joiden organisaatiot ovat merkittäviä alueellisen varautumisen näkökulmasta.
”Lapissa kokonaisturvallisuustyöllä ja varautumisella on pitkät perinteet. Olemme tehneet tässäkin tiivistä yhteistyötä eri organisaatioiden kanssa ja jatkuvaa harjoittelua tarvitaan yhä”, kertoo Lapin aluehallintoviraston ylijohtaja Kristiina Poikajärvi, ”Maanpuolustuskurssi järjestetään saamelaisten kotiseutualueella. Olemme erityisen iloisia siitä, että olemme saaneet mukaan yhteistyökumppanin myös Saamelaiskäräjiltä.”
Alueellinen maanpuolustuskurssi tarjoaa osallistujilleen ajankohtaista tietoa ulko- ja turvallisuuspoliittisista kysymyksistä sekä syventää kurssilaisten ymmärrystä mm. viranomaisten, kuntien, hyvinvointialueiden, elinkeinoelämän ja järjestöjen rooleista häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Kurssin keskiössä ovat asiakokonaisuudet kokonaisturvallisuuden eri osa-alueista ja yhteiskunnan elintärkeistä toiminnoista.
Alueellisen maanpuolustuksen peruskurssi on konkreettinen osoitus ennakoivasta turvallisuusyhteistyöstä. Kurssi vahvistaa yhteiskunnan kriisinkestävyyttä ja tukee niin alueellista kuin kansallista varautumista alati muuttuvassa turvallisuusympäristössä.
Lapissa järjestetään syksyllä kaksi muutakin maanpuolustuskurssia
Lapin aluehallintovirasto, Jääkäriprikaati ja Lapin kauppakamari järjestävät Rovaniemellä marraskuussa alueellisen maanpuolustuskurssin erikoiskurssin, joka on suunnattu elinkeinoelämälle. Marraskuussa järjestetään myös vuoden kolmas ja viimeinen maanpuolustuskurssi eli Lapin alueellisen maanpuolustuskurssin jatkokurssi. Jatkokurssi on suunnattu viisi vuotta sitten peruskurssin suorittaneille.
Alueellisten maanpuolustuskurssien järjestäminen siirtyy Lupa- ja valvontavirastoon
Lapin aluehallintoviraston toiminta päättyy tämän vuoden lopussa. Suurin osa aluehallintovirastojen tehtävistä siirtyy uuteen Lupa- ja valvontavirastoon, myös alueellisten maanpuolustuskurssien järjestäminen. Ensi vuodesta alkaen Lapin alueellisen maanpuolustuskurssin järjestää Lupa- ja valvontavirasto.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Eemil Stigmanpelastusylitarkastaja, Lapin aluehallintovirastoPuh:0295017088etunimi.sukunimi@avi.fi
Kristiina PoikajärviYlijohtaja, Lapin aluehallintovirastoPuh:0295 016 654etunimi.sukunimi@avi.fi
Mika PenttinenEverstiluutnantti, Lapin aluetoimiston päällikkö, JääkäriprikaatiPuh:0299455100etunimi.sukunimi@mil.fi
Aluehallintovirastojen toiminta päättyy vuoden 2025 lopussa. Suurin osa tehtävistämme siirtyy uuteen valtakunnalliseen Lupa- ja valvontavirastoon, joka aloittaa toimintansa 1.1.2026. Eläinten terveyttä ja hyvinvointia sekä elintarvikkeita koskevat tehtävämme siirtyvät Ruokavirastoon ja kilpailu- ja kuluttajahallinnon tehtävät Kilpailu- ja kuluttajavirastoon.
Myös uudessa virastossa toimimme yhdessä ihmisten ja alueiden parhaaksi.
