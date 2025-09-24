Energiajärjestelmän kehittäminen tukee Joensuun kasvua ja puhdasta siirtymää

Joensuun kasvu ja ilmastotavoitteet edellyttävät energiajärjestelmän jatkuvaa kehittämistä ja sähköverkon kapasiteetin vahvistamista. Sähköautojen lataus, sähkömarkkinoiden mukaan ajoittuva sähkön kulutus, sähköön perustuva kiinteistöjen lämmitys ja teolliset investoinnit eivät ole mahdollisia ilman riittävän vahvoja sähköverkkoja. Sähköverkkoinvestoinnit tukevat uusien asuinalueiden rakentamista, liikenteen ja lämmityksen sähköistymistä ja kotitalouksien omaa energiantuotantoa, samalla parantaen toimitus- ja huoltovarmuutta.

– Energiajärjestelmä on keskeinen osa Joensuun kaupungin elinvoimaisuutta ja vetovoimaa, sillä se tukee ilmastotavoitteiden saavuttamista ja varmistaa sujuvan arjen niin asukkaille kuin energiaa paljon käyttävälle teollisuudelle, sanoo Business Joensuun toimitusjohtaja Tomi Haring.

Caruna on sopinut Savon Voiman kanssa uuden sähköaseman sijoittamisesta Joensuun voimalaitosalueelle sekä myöhemmin rakennettavan uuden 110 kV voimajohdon alustavasta johtoreitistä.

Uuden sähköaseman arvioidaan valmistuvan alkuvuodesta 2028, jolloin siihen voidaan liittää uusia teollisen mittakaavan sähkönkäyttäjiä. Joensuussa tarvitaan lisää sähköä muun muassa kaukolämmön sähköistämiseen ja sen joustavuuden lisäämiseen sähkökattiloilla ja lämpövarastolla, sekä alueelle suunniteltuun vetylaitokseen. Lisäksi asemalle pystytään rakentamaan Joensuun kaupungin tarvitsema suurjännitteisen verkon rengasyhteys.

Suunnittelu- ja luvitusvaiheessa olevan uuden 110 kV voimajohtoyhteyden avulla Joensuun sähkönjakelukapasiteetti saadaan yli kaksinkertaistettua nykytilanteeseen nähden. Lisäksi sähkökatkotilanteessa virta voidaan ohjata kulkemaan toista reittiä pitkin, mikä parantaa Joensuun sähkönjakelun toimintavarmuutta.

Joensuun energiajärjestelmän kehittäminen avaa Itä-Suomeen uusia mahdollisuuksia energiaintensiivisille investoinneille, kuten vetyteollisuudelle. Joensuun alueen sähkönkäyttö on muuttumassa lähivuosina merkittävästi, ja vastaamme tähän vahvistamalla Joensuun suurjänniteverkkoa sekä lisäämällä sähköverkon kapasiteettia. Nämä investoinnit energiajärjestelmään mahdollistavat tulevaisuudessa uudenlaisen teollisen kasvun Joensuussa. Yhteisenä tavoitteena on kolminkertaistaa Joensuun sähköjärjestelmän kapasiteetti 2030-luvun alkupuolella, sanoo Carunan asiakkuusjohtaja Kosti Rautiainen.

Energiajärjestelmän investoinnit​ edellyttävät tiivistä ja pitkäjänteistä yhteistyötä​ kaupunkien, viranomaisten,​ yritysten, poliittisten päättäjien​ ja muiden toimijoiden välillä.​ Yhteinen suunnittelu ja​ yhteistyö varmistavat, että​ investoinnit mahdollistuvat, ovat tarkoituksenmukaisia ja etenevät​ sujuvasti.​ Sähköverkkoinvestoinnit ovat oleellinen osa puhtaan siirtymän kokonaisuutta ja merkittävä mahdollistaja ilmiön taloudellisten vaikutusten taustalla.

Kaukolämpö- ja sähköverkot ovat nykyään keskiössä uusien investointien saamiseksi alueelle. Ilman riittävää sähkönsiirtokapasiteettia ei synny uusia investointeja, jotka tuovat työtä ja työpaikkoja sekä uusia asukkaita tukemaan alueellista kasvua ja kehitystä. On tärkeää, että sähköverkosta ei muodostu pullonkaulaa kaupungin kasvulle, ja haluamme omalta osaltamme olla mahdollistamassa myös sähköverkon kehitystä Joensuun alueella, sanoo Savon Voiman liiketoimintajohtaja Kari Anttonen.