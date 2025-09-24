Energiajärjestelmän kehittäminen tukee Joensuun kasvua ja puhdasta siirtymää
Caruna ja Savon Voima ovat sopineet yhteistyöstä Joensuun energiajärjestelmän kehittämisestä kaupungin asukkaita ja yrityksiä varten. Joensuun sähköverkon kapasiteetti on täyttymässä, ja se ei nykyisellään riitä kaupungin tulevaisuuden tarpeisiin.
Joensuun kasvu ja ilmastotavoitteet edellyttävät energiajärjestelmän jatkuvaa kehittämistä ja sähköverkon kapasiteetin vahvistamista. Sähköautojen lataus, sähkömarkkinoiden mukaan ajoittuva sähkön kulutus, sähköön perustuva kiinteistöjen lämmitys ja teolliset investoinnit eivät ole mahdollisia ilman riittävän vahvoja sähköverkkoja. Sähköverkkoinvestoinnit tukevat uusien asuinalueiden rakentamista, liikenteen ja lämmityksen sähköistymistä ja kotitalouksien omaa energiantuotantoa, samalla parantaen toimitus- ja huoltovarmuutta.
– Energiajärjestelmä on keskeinen osa Joensuun kaupungin elinvoimaisuutta ja vetovoimaa, sillä se tukee ilmastotavoitteiden saavuttamista ja varmistaa sujuvan arjen niin asukkaille kuin energiaa paljon käyttävälle teollisuudelle, sanoo Business Joensuun toimitusjohtaja Tomi Haring.
Caruna on sopinut Savon Voiman kanssa uuden sähköaseman sijoittamisesta Joensuun voimalaitosalueelle sekä myöhemmin rakennettavan uuden 110 kV voimajohdon alustavasta johtoreitistä.
Uuden sähköaseman arvioidaan valmistuvan alkuvuodesta 2028, jolloin siihen voidaan liittää uusia teollisen mittakaavan sähkönkäyttäjiä. Joensuussa tarvitaan lisää sähköä muun muassa kaukolämmön sähköistämiseen ja sen joustavuuden lisäämiseen sähkökattiloilla ja lämpövarastolla, sekä alueelle suunniteltuun vetylaitokseen. Lisäksi asemalle pystytään rakentamaan Joensuun kaupungin tarvitsema suurjännitteisen verkon rengasyhteys.
Suunnittelu- ja luvitusvaiheessa olevan uuden 110 kV voimajohtoyhteyden avulla Joensuun sähkönjakelukapasiteetti saadaan yli kaksinkertaistettua nykytilanteeseen nähden. Lisäksi sähkökatkotilanteessa virta voidaan ohjata kulkemaan toista reittiä pitkin, mikä parantaa Joensuun sähkönjakelun toimintavarmuutta.
Joensuun energiajärjestelmän kehittäminen avaa Itä-Suomeen uusia mahdollisuuksia energiaintensiivisille investoinneille, kuten vetyteollisuudelle. Joensuun alueen sähkönkäyttö on muuttumassa lähivuosina merkittävästi, ja vastaamme tähän vahvistamalla Joensuun suurjänniteverkkoa sekä lisäämällä sähköverkon kapasiteettia. Nämä investoinnit energiajärjestelmään mahdollistavat tulevaisuudessa uudenlaisen teollisen kasvun Joensuussa. Yhteisenä tavoitteena on kolminkertaistaa Joensuun sähköjärjestelmän kapasiteetti 2030-luvun alkupuolella, sanoo Carunan asiakkuusjohtaja Kosti Rautiainen.
Energiajärjestelmän investoinnit edellyttävät tiivistä ja pitkäjänteistä yhteistyötä kaupunkien, viranomaisten, yritysten, poliittisten päättäjien ja muiden toimijoiden välillä. Yhteinen suunnittelu ja yhteistyö varmistavat, että investoinnit mahdollistuvat, ovat tarkoituksenmukaisia ja etenevät sujuvasti. Sähköverkkoinvestoinnit ovat oleellinen osa puhtaan siirtymän kokonaisuutta ja merkittävä mahdollistaja ilmiön taloudellisten vaikutusten taustalla.
Kaukolämpö- ja sähköverkot ovat nykyään keskiössä uusien investointien saamiseksi alueelle. Ilman riittävää sähkönsiirtokapasiteettia ei synny uusia investointeja, jotka tuovat työtä ja työpaikkoja sekä uusia asukkaita tukemaan alueellista kasvua ja kehitystä. On tärkeää, että sähköverkosta ei muodostu pullonkaulaa kaupungin kasvulle, ja haluamme omalta osaltamme olla mahdollistamassa myös sähköverkon kehitystä Joensuun alueella, sanoo Savon Voiman liiketoimintajohtaja Kari Anttonen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
CarunaCarunan mediapuhelinCarunan viestintä
Vastaamme mielellämme mediakyselyihin sähköpostitse media@caruna.fi. Mediapuhelin palvelee kiireellisissä pyynnöissä arkisin klo 9-15.
Kuvat
Caruna lyhyesti
Caruna on suomalainen sähköverkkoyhtiö. Turvaamme luotettavan sähkönjakelun asiakkaille – myös sähkönkulutuksen kasvaessa ja siirtyessämme fossiilisesta uusiutuvaan energiaan.
Investoimalla sähköverkkoon varmistamme, että asiakkaamme voivat käyttää kotimaista, uusiutuvaa energiaa sekä toimia sähkön pientuottajina. Tuomme sähkön yli 742 000 asiakkaallemme Etelä-, Lounais- ja Länsi-Suomessa, Joensuussa sekä Koillismaalla vastaten 20 % Suomen sähkönjakelusta.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Caruna Networks Oy
Posiolle rakentuu 25 MW:n sähkövarasto24.9.2025 14:05:00 EEST | Tiedote
Caruna on solminut suurjännitteisen jakeluverkon liittymissopimuksen NorthWind Energystorage Oy:n kanssa. Sopimus koskee sähkövaraston liittämistä sähköverkkoon Posion Raistakan alueella. Caruna vahvistaa liityntää varten olemassa olevaa Posion 110 kV sähköasemaa. Sähköaseman rakentaminen alkaa ensi vuoden aikana, ja verkkoliityntä valmistuu vuonna 2027.
Kotitalouden kuluttaja-akut lisääntyvät – kytkentälupa tarvitaan19.9.2025 11:30:00 EEST | Tiedote
Kuluttaja-akkujen avulla voit varastoida itse esimerkiksi aurinkopaneeleilla tuottamaasi sähköä, ja käyttää sitä silloin, kun oma tuotanto ei riitä kattamaan kulutusta. Akku parantaa energiaomavaraisuutta ja voi pienentää sähkölaskua, kun sähköä voidaan käyttää akusta silloin, kun sen hinta on korkeampi.
Caruna hyödyntää energiavarastoa energiamarkkinoiden ilmiöiden tutkimiseen11.9.2025 08:00:00 EEST | Artikkeli
Caruna on ottanut askeleen kohti älykkäämpää energiankäyttöä ja sähköverkon hallintaa ottamalla Carunan toimistolla testikäyttöön kaksi Cactos-akkuvarastoa. Akkujärjestelmän hyödyntäminen lisää ymmärrystä siitä, kuinka akut vaikuttavat jakeluverkkojen kapasiteettitarpeeseen sekä miten akut toimivat reservimarkkinoilla ja sähkön spot-hinnan optimoinnissa.
Ulvilaan nousee suuri energiavarasto – teholla kuittaisi tunniksi lähes 5 000 omakotitalon sähkönkulutuksen27.8.2025 08:30:00 EEST | Tiedote
Ulvilaan on rakenteilla merkittävä energiavarastohanke. Carunan asiakas, Pohjoistuuli BESS Oy, toteuttaa 7 megawatin energiavaraston Vainiolan alueelle. Energiamurroksen myötä aurinko- ja tuulivoiman osuus Suomen sähköntuotannossa kasvaa voimakkaasti. Sähköjärjestelmään tarvitaan lisää joustoja eli reservejä, joilla tasapainotetaan sähköjärjestelmän äkillisiä muutoksia. Reserveillä tarkoitetaan säätökykyistä sähkön tuotantoa, kulutusta ja energiavarastoja.
Sähköverkon parannushankkeen suunnittelu alkoi Nousiaisissa ja Maskussa – lähes 200 kilometriä kaapelia maan alle21.8.2025 14:00:00 EEST | Tiedote
Caruna parantaa sähkönjakelua vuosien 2025–2027 aikana Hiittiössä, Kaiselassa ja Ojankulmassa. Hanke parantaa alueen 2 400 asukkaan sähkönjakelun toimitusvarmuutta ja varmistaa tulevaisuuden tarpeet, kuten sähkönkulutuksen ja tehontarpeen kasvun. Hankkeen suunnittelu on jo käynnistynyt.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme