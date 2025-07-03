SeaLife Helsinki Oy

SEA LIFE Helsinki sulkeutui remontin ajaksi – uudistettu näyttely avautuu keväällä 2026

23.10.2025 14:59:39 EEST | SeaLife Helsinki Oy | Tiedote

Ensi vuonna 24 vuotta täyttävä akvaariokeskus kokee laajamittaisen kunnostus- ja uudistusremontin ja on suljettuna 20.10.2025-1.1.2026.  Sulun aikana SEA Life Helsingin suurin allas peruskorjataan ja sen yhteyteen syntyy täysin uusi, kiehtova interaktiivinen näyttelykokonaisuus.

Sea Life valtameriallas
Sea Lifen valtamerialtaassa on 250 000 litraa vettä. Sea Life

Osana historiallista uudistusta SEA LIFE Helsingin ikoninen valtameriallas tyhjennetään ja kunnostetaan. Valtameriallas on todellinen merimaailman helmi – uniikki elämys, jota vastaavaa ei löydy muualta Suomessa. Altaan 250 000 litraa vettä ja sen 10 metriä pitkä vedenalainen tunneli ovat tarjonneet kävijöille jo vuosikymmenten ajan unohtumattomia elämyksiä, kun mustaevähait ja trooppiset kalat uivat tunnelissa kulkevien yläpuolella.

Valtamerialtaan asukkaat muuttivat remontin ajaksi muihin Sea Life keskuksiin. Kesäkuussa otsikoihin yllättävällä lisääntymisellään nousseet iäkkäät mustaevähait muuttivat Tanskaan, Legolandin yhteydessä sijaitsevaan Billundin SEA LIFE -keskukseen, johon ne jäivät viettämään leppoisia eläkepäiviään. Sea Life Helsingissä syntyneet juhannuspoikaset palaavat takaisin Helsinkiin, missä vierailijat pääsevät seuraamaan heidän seikkailujaan uudessa, upeassa valtamerialtaassa.

Sea Life avautuu alustavien suunnitelmien mukaan tammikuun alussa osittain rajatulla näyttelyllä, kun uudet osiot valmistuvat portaittain alkuvuoden aikana. Uudistettu ja entistä vaikuttavampi näyttely avataan kokonaisuudessaan maaliskuussa 2026. Tarkkaa avajaispäivää ja teemoja ei vielä paljasteta, mutta luvassa on elämyksiä ja yllätyksiä, jotka hurmaavat kaiken ikäiset vierailijat.

- Olemme innoissamme päästessämme pian avaamaan uudistetun valtamerialtaan ja uuden interaktiivisen näyttelyosion. Vierailijat pääsevät kokemaan entistä upeampia elämyksiä ja ihastelemaan merten asukkaita lähietäisyydeltä sekä sukeltamaan kiehtovaan merenalaiseen maailmaan myös virtuaalielämyksen kautta – ja voimme luvata, että joukkoon liittyy myös uusia, odotettuja asukkaita, paljastaa toimitusjohtaja Sanna Laitinen.

Eläinten kuulumisia, remontin etenemistä ja kurkistuksia uudistuvaan näyttelyyn voi seurata SEA LIFE Helsingin nettisivulta sekä sosiaalisen median kanavilta.

SEA LIFE merimaailma sijaitsee Linnanmäen vieressä osoitteessa Tivolitie 10, Helsinki.

Tietoja julkaisijasta

SEA LIFE on Suomen johtava akvaario ja yksi Helsingin suosituimmista elämyskohteista. SEA LIFE tarjoaa kävijöille elämyksiä ja tietoa vedenalaisesta elämästä ja sen suojelun tärkeydestä. SEA LIFEssa vierailee noin 250 000 kävijää vuosittain. SEA LIFE on osa Merlin Entertainments Groupin omistamaa SEA LIFE -ketjua, joka on maailman suurin yleisöakvaariotuotemerkki. Merlin Entertainments Group on maailman toiseksi suurin elämyskohdetoimija yli 100 elämyskohteella neljällä mantereella ja 23 eri maassa. 

