ELY-keskus selvitti tienpidon olosuhteita Lahdessa viikonloppuna tapahtuneissa ketjukolareissa

Valtatiellä 4 ja sen eritasoliittymän rampilla valtatie 12:lle sattui viime lauantaina ketjukolari, joissa oli yhteensä mukana arviolta 40–50 ajoneuvoa. Noin kymmenen henkilöä loukkaantui lievästi. Pelastus- ja poliisiviranomaiset sulkivat molemmat valtatiet useiksi tunneiksi.

Alueen tienpidosta vastaa viranomaisena Uudenmaan ELY-keskus. Maanteiden hoidon hankinnasta ELY-keskusten eteläisellä hankinta-alueella vastaa Kaakkois-Suomen ELY-keskus, jonka sopimuskumppanina Lahden maanteiden hoitourakkaa toteuttaa Terranor Oy.

Talvihoidon laatua ohjaa Väylävirasto, joka määrittelee maanteiden hoitoluokat. Valtatie 4 kuuluu korkeimpaan hoitoluokkaan Ise, ja valtatie 12 sekä kyseinen ramppi luokkaan Is.

"Nämä hoitoluokat edellyttävät ennakoivaa liukkaudentorjuntaa, erityisesti vilkkaimmilla väylillä", kertoo ELY-keskuksen kunnossapitoyksikön päällikkö Tuomas Vasama.

Ennustamattomat olosuhteet aiheuttivat väärän riskiarvion

Ilmatieteenlaitos varoitti lauantaiaamuna huonosta ajokelistä. Urakoitsija seurasi kuuraliukkauden kehittymistä yön aikana kelipalvelun ja tienpäällä tehtyjen havaintojen avulla. Ennakkotorjuntaa ei käynnistetty, koska tiepinnat vaikuttivat pysyvän kuivina ja lämpötila oli nousemassa nollan yläpuolelle. Riskiä liukkauden syntymiseen ei arvioitu todennäköiseksi.

Aamulla Lahden seudulla muodostui kuitenkin paikoin voimakas sumu, joka heikensi näkyvyyden kymmeniin metreihin. Sumun kosteus tiivistyi tien pintaan, joka oli vielä pakkasella.

"Tapahtuma-aikaan vallitsi syksyn kylmin yö, ja käytössä olivat vielä kesänopeusrajoitukset sekä monilla ajoneuvoilla edelleen kesärenkaat. Urakoitsijan mukaan sumun ennustaminen oli lähes mahdotonta", Vasama toteaa.

Poikkeama urakoitsijan kelin ennakoinnissa

Urakoitsijan käyttämän kelipalvelun mukaan sumun aiheuttamaa liukkautta oli vaikea havaita, koska ilmiö oli hyvin paikallinen.

"Vaikka kaikkien sääilmiöiden, kuten paikallisten sumujen ennakointi ei ole mahdollista, kuuraliukkauden mahdollisuus oli olemassa. Kesänopeusrajoitukset yhdistettynä kesärenkaisiin lisäsivät riskiä. Näiden lieventävien seikkojen huomioimisesta huolimatta kyseessä on poikkeama urakoitsijan toiminnassa suhteessa sopimuksen vaatimuksiin", Vasama summaa. Hän kuitenkin muistuttaa myös tiellä liikkuvia varovaisuudesta huonolla kelillä.

“Lauantain kaltaisten keli-ilmiöiden kehittymistä ja ennakointia parannetaan jatkuvasti, ja tähän käytetään monipuolista diagnostiikkaa. Aina talvikeleillä ei kuitenkaan voi taata pitävää keliä. Siksi tienkäyttäjän ajotavalla on viime kädessä iso merkitys. Aja siis aina vallitsevan kelin ja tien kunnon mukaan”, hän lisää lopuksi.