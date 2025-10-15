Vuoden 2025 Puupalkinnon voittaja on Kuokkalan Kalon

Puupalkinto-tuomaristo toteaa palkintoperusteina seuraavaa:

Kuokkalan Kalon on harjakatto- ja rossialapohjaratkaisuiltaan puurakentamisen perinteeseen tukeutuva viiden viisikerroksisen CLT-tilaelementtirunkoisen puukerrostalon tiivis asuinkerrostalokortteli. Puuta on käytetty kohteessa monipuolisesti, luontevasti ja voimakkaana osana kohteen arkkitehtuuria. Puuosat ovat kauttaaltaan korkeatasoisesti suunniteltuja, detaljoituja ja toteutettuja. CLT-rungon hukkapaloja on hyödynnetty monipuolisesti ja kekseliäästi kohteen penkeissä, porrashuoneissa, ulkokatoksissa ja kylpyhuone-elementtien väliseinissä. Pitkäräystäisiin harjakattoihin on integroitu laajoja aurinkopaneelikenttiä uusiutuvan energian hyödyntämiseksi. Sisäpihaan muodostuva torimainen korttelipiha on mittakaavaltaan ja tunnelmaltaan kodikkaan rauhallinen.

Kohteen suunnitteluprosessi on ollut monivaiheinen Asuntoreformi 2018 -kilpailun voittotyöstä lähtien. Lisäksi ”Teollisen puurakentamisen tuottavuusloikka” -hankkeen toisena pilottikohteena Kalon on esimerkki siitä, kuinka kunnianhimoinen toteutus voi onnistua erittäin kovassa kustannuspaineessakin.

Yhteisöllisyys ja esteettömyys ovat olleet toteutuksen kantavia teemoja. Asuntojakauma on monipuolinen; korttelissa on seniori-, vuokra-, omistus- ja asumisoikeusasuntoja. Myös muistioireisten asuminen on huomioitu ratkaisussa.

Voittaneen työn toteutukseen ovat osallistuneet muun muassa seuraavat tahot:

Rakennuttaja / Tilaaja: Asoasunnot Yrjö ja Hanna Oy ja Yrjö ja Hanna Kiinteistöt Oy

Arkkitehtisuunnittelu: Collaboratorio Oy

Oy Rakennesuunnittelu: Timberbros Oy

Palosuunnittelu: KK-Palokonsultit Oy

Akustiikkasuunnittelu: Helimäki Akustikot Oy

Sähkösuunnittelu: A-Insinöörit

LVI-Suunnittelu: LVI-insinööritoimisto Koski-Konsultit Oy

Pihasuunnittelu: Vekkeli ja Lemmenlehti ja FCG

Pääurakoitsija: JVR-Rakenne Oy

Tilaelementtitoimittaja: ProModules Oy



Kunniamaininnat

Kunniamaininnan saavat kaksi kohdetta: Lagmansgårdenin koulukoti, jonka arkkitehtisuunnittelusta on vastannut Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy sekä Mustikkamaan huolto- ja varastorakennus, jonka on suunnitellut Aalto-yliopiston arkkitehtuurin ja rakennustekniikan opiskelijoiden työryhmä apulaisprofessori Antti Lehdon johdolla.

Kunniamainintojen palkintoperusteina tuomaristo toteaa seuraavaa:

Lagmansgårdenin koulukoti, Pietarsaari

Koulukoti on ollut haastava suunnittelutehtävä. Siitä järjestettiin arkkitehtuurikutsukilpailu vuonna 2020. Senaatti-kiinteistöjen rakennuttama koulukoti tarjoaa vaativaa sijaishuoltoa ja erityisopetusta sitä tarvitseville lapsille ja nuorille. Kodinomaisuuden sekä viihtyisän ja turvallisen terapeuttisen ympäristön nimissä puurakentaminen on ollut lähtökohta kilpailussa ja toteutuksessa. Käyttötarkoitus on edellyttänyt rakennuksen puuratkaisuilta erityistä kestävyyttä ja huollettavuutta. Nämä tavoitteet ja vaatimukset on ratkaistu taitavan eleettömästi yhteen sovittaen. Sekä asukkaiden että käyttäjien tarpeet on huomioitu tasapuolisesti.

Kohteen rakennusten puuarkkitehtuuri on saanut lähtökohtia Pohjanmaan rakennusperinteestä yksinkertaisine rakennusmassoineen, pitkine räystäineen ja pienimittakaavaisine pihapiireineen. Suurten ikkunoiden ja kantavien puulasiseinien ansiosta rakennuksen monipuoliset tilat ovat ilmavia ja valoisia sekä muunneltavissa tarpeen mukaan. Rakennus on osaavasti suunniteltu, ja rakentamisen laatu on erityisen viimeisteltyä ja korkeatasoista.

Mustikkamaan huolto- ja varastorakennus, Helsinki

Poikkeuksellisesti puupalkintoehdokkaaksi on asetettu pienehkö huolto- ja varastorakennus, joka on suunniteltu ja toteutettu Aalto-yliopiston opiskelijakilpailun pohjalta. Hanke on toiminut kiertotalouden pilottikohteena niin hiilijalanjälkitarkasteluineen kuin suunnittelu- ja hankintaprosesseineen, mikä on erittäin ajankohtaista ja arvostettavaa puupalkintoehdokkaalle. Kiertotalousteeman lisäksi on haluttu palkita nuorten arkkitehtien osaamista.

Rakennuksessa on käytetty näyttävästi kiertotalouden nimissä paljon osia puretuista rakennuksista. Käyttötarkoitukseltaan arkisessa rakennuksessa arkkitehtuuriin ja puurakentamisen teknisiin ratkaisuihin on panostettu paljon sillä tarkoituksella, että ratkaisuja voidaan hyödyntää myös muissa vastaavissa rakennuksissa. Lopputuloksena on muun muassa hallittua ja luontevaa kierrätetyn liimapuun käyttöä kantavissa rakenteissa tappi- ja vaarnaliitoksin.

Yleisöäänestyksen voittaja: Jaala Areena, Kouvola

Puupalkinto yleisöäänestyksen voitti Jaalan vanhan kesäteatterin paikalle toukokuussa 2025 valmistunut Jaala Areena. Sen on suunnitellut Kari Mustonen, arkkitehti SAFA / Arkkitehtuuritoimisto ARKHALTIA Oy.

Rakennuksen pohjamuoto on mukaelma roomalaisesta teatterista, jossa katsomo ja katetut takatilat on sovitettu rakennuspaikan korkoerojen ja kiinteistön rajojen antamiin raameihin. Katsomosta avautuu pilarivapaa näkymä esiintymisalueelle, ja soiroseinäkkeiden sekä tukipilareiden lomasta voi katsella Pyhäjärven maisemaa. Rakennuksen kattoon valittiin liimapuiset kaarevaharjapalkit eli bumerangipalkit, jotka sopivat yhteen nykyisten rakennusten harjakattojen kanssa.

Vuoden 2025 ehdokkaat

Puupalkintokilpailuun 2025 saapui määräaikaan mennessä yhteensä 24 korkealaatuista ehdotusta. Kilpailuun ehdotettujen kohteiden kirjo oli laaja. Mukana oli kooltaan erisuuruisia kohteita vapaa-ajan asunnoista kerrostaloihin, kouluihin ja julkisiin tiloihin. Palkintolautakunta valitsi esikarsinnan jälkeen ehdolle 12 kohdetta, jotka edustivat korkealaatuista arkkitehtuuria ja monipuolista puun käyttöä rakentamisessa.

Taustaa 28. Puupalkinnolle

Puupalkinto jaetaan vuosittain kannustuksena rakennukselle, sisustukselle tai rakenteelle, joka edustaa korkealaatuista, suomalaista puuarkkitehtuuria tai jossa puuta on käytetty rakennustekniikkaa edistävällä tavalla. Puupalkinto on jaettu vuodesta 1994 alkaen. Nyt myönnettävä palkinto on järjestyksessä kahdeskymmeneskahdeksas. Palkinnon myöntää Puuinfo Oy.

Puupalkintoa jakaessaan tuomaristo kiinnittää erityistä huomiota kohteen arkkitehtoniseen laatuun, puun käytön luontevuuteen ja innovatiivisuuteen sekä kohteen yleiseen huomioarvoon.

Vuoden 2025 Puupalkinnon palkintolautakuntaan kuuluivat rakennusopin professori Markku Karjalainen Tampereen yliopisto, arkkitehti Asko Takala, Suomen Arkkitehtiliitto SAFA:n puheenjohtaja ja Minna Borg, Sisustusarkkitehtien ammattijärjestön SIO:n pääsihteeri.

