Sähköinen kuorma-auto kuljettaa päivittäistavaroita Espoossa

Lokakuussa sähköinen kuorma-auto liikennöi kuutena päivänä viikossa noin sadan kilometrin mittaisella jakelureitillä Espoossa. Reitti on tyypillinen kaupungin jakeluliikenteelle ja toimittaa tavaroita Pohjois-Tapiolan, Niittykummun, Westendin, Haukilahden ja Matinkylän alueiden ruokakauppojen ja koulujen välillä.

”Espoon kaupungin hiilidioksidipäätöissä kuorma- ja pakettiautoliikenteellä on iso merkitys ja siksi on hyvä, että kuorma-autoliikenteen sähköisiä ratkaisuja nostetaan esiin”, toteaa Espoon kaupunginjohtaja Kai Mykkänen.

”On hienoa, että voimme yhdessä Espoon kaupungin ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa edistää kuorma-autokuljetusten sähköistymistä. Volvon sähkökuorma-autot ovat saatavilla nyt heti tarjoten kestävämmät kuljetusratkaisut", sanoo Volvo Finland Ab:n toimitusjohtaja Magnus Björklund.

Neste Espoo Muurala -liikenneasemalla on kuorma-autoille sopivat leveät ruudut ja korkea teho, sillä kokonaisteho 600 kW ja pistokekohtainen teho 400 kW, kuvailee Nesteen Marketing & Services -liiketoiminnan Sustainable Growth -yksiköstä vastaava johtaja Risto Karppinen. Latauksen maksun voi hoitaa yrityskortillamme ja kuljettaja voi pitää tauon latauksen aikana.

Myös kuljetusyritys MK Trans & Logistics Oy on innostunut kokeilusta. ”Kuljetusyrityksenä seuraamme ajoneuvoteknologian kehitystä kiinnostuneina, ja on hienoa päästä testaamaan sähköistä kuorma-autoa käytännössä”, kertoo MK Trans & Logistics Oy:n hallituksen puheenjohtaja Margus Kõllamägi.

Pilotissa käytettävää kuorma-autoa ladataan osin varikolla ja osin Neste Muuralan -liikenneasemalla.

”Kuljetusten sähköistyminen on monen toimijan yhteispeliä, ja tällaisilla innovatiivisilla piloteilla saadaan tärkeitä käyttökokemuksia. Koordinoimme pilotin sujumista varmistaen, että siitä syntyy tietoa, jota Espoo ja muut kaupungit voivat hyödyntää nopeuttaakseen kuljetustensa sähköistymistä”, sanoo Smart Mobility -liiketoiminnan johtaja Sakari Lindholm Rambollista.

”Tämä pilotti on yksi esimerkki siitä, miten haluamme ratkaista kaupungin haasteita yhdessä yritysten kanssa, kertoo Pääkaupunkiseudun haastemoottorihankkeen projektipäällikkö Mari Päätalo Espoon kaupungilta.

Pilotti on osa Pääkaupunkiseudun Haastemoottori-hanketta, joka kehittää ratkaisuja kestävän kaupunkikehityksen haasteisiin yhteistyössä yritysten, tutkimus- ja kehittämistoimijoiden sekä korkeakoulujen kanssa. Hanke toteutetaan yhdessä Vantaan kaupungin kanssa.

Sähköisen kuorma-auton pilotin toimijajoukko kokoontuu Neste Muuralaan (Nimismiehenpelto 1) tutustumaan sähköiseen kuorma-autoon ja sen lataukseen tiistaina 28.10. klo 12.30-13.

