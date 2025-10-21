Sähköinen kuorma-auto kuljettaa päivittäistavaroita Espoossa
Kuljetukset ovat olennainen osa toimivaa kaupunkia, mutta samalla kuorma- ja pakettiautoliikenne aiheuttavat noin kolmanneksen Espoon liikenteen hiilidioksidipäästöistä.
Espoon kaupunki haluaa edistää sähköisen kuorma-autoliikenteen mahdollisuuksia ja käynnistää siksi pilotin yhteistyössä Volvo Finlandin, Nesteen, Rambollin ja MK Trans & Logistics Oy:n kanssa. Pilotin tavoitteena on osoittaa, että sähköinen jakeluauto soveltuu hyvin Espoossa tehtävään päivittäistavarakuljetukseen.
Lokakuussa sähköinen kuorma-auto liikennöi kuutena päivänä viikossa noin sadan kilometrin mittaisella jakelureitillä Espoossa. Reitti on tyypillinen kaupungin jakeluliikenteelle ja toimittaa tavaroita Pohjois-Tapiolan, Niittykummun, Westendin, Haukilahden ja Matinkylän alueiden ruokakauppojen ja koulujen välillä.
”Espoon kaupungin hiilidioksidipäätöissä kuorma- ja pakettiautoliikenteellä on iso merkitys ja siksi on hyvä, että kuorma-autoliikenteen sähköisiä ratkaisuja nostetaan esiin”, toteaa Espoon kaupunginjohtaja Kai Mykkänen.
”On hienoa, että voimme yhdessä Espoon kaupungin ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa edistää kuorma-autokuljetusten sähköistymistä. Volvon sähkökuorma-autot ovat saatavilla nyt heti tarjoten kestävämmät kuljetusratkaisut", sanoo Volvo Finland Ab:n toimitusjohtaja Magnus Björklund.
Neste Espoo Muurala -liikenneasemalla on kuorma-autoille sopivat leveät ruudut ja korkea teho, sillä kokonaisteho 600 kW ja pistokekohtainen teho 400 kW, kuvailee Nesteen Marketing & Services -liiketoiminnan Sustainable Growth -yksiköstä vastaava johtaja Risto Karppinen. Latauksen maksun voi hoitaa yrityskortillamme ja kuljettaja voi pitää tauon latauksen aikana.
Myös kuljetusyritys MK Trans & Logistics Oy on innostunut kokeilusta. ”Kuljetusyrityksenä seuraamme ajoneuvoteknologian kehitystä kiinnostuneina, ja on hienoa päästä testaamaan sähköistä kuorma-autoa käytännössä”, kertoo MK Trans & Logistics Oy:n hallituksen puheenjohtaja Margus Kõllamägi.
Pilotissa käytettävää kuorma-autoa ladataan osin varikolla ja osin Neste Muuralan -liikenneasemalla.
”Kuljetusten sähköistyminen on monen toimijan yhteispeliä, ja tällaisilla innovatiivisilla piloteilla saadaan tärkeitä käyttökokemuksia. Koordinoimme pilotin sujumista varmistaen, että siitä syntyy tietoa, jota Espoo ja muut kaupungit voivat hyödyntää nopeuttaakseen kuljetustensa sähköistymistä”, sanoo Smart Mobility -liiketoiminnan johtaja Sakari Lindholm Rambollista.
”Tämä pilotti on yksi esimerkki siitä, miten haluamme ratkaista kaupungin haasteita yhdessä yritysten kanssa, kertoo Pääkaupunkiseudun haastemoottorihankkeen projektipäällikkö Mari Päätalo Espoon kaupungilta.
Pilotti on osa Pääkaupunkiseudun Haastemoottori-hanketta, joka kehittää ratkaisuja kestävän kaupunkikehityksen haasteisiin yhteistyössä yritysten, tutkimus- ja kehittämistoimijoiden sekä korkeakoulujen kanssa. Hanke toteutetaan yhdessä Vantaan kaupungin kanssa.
Yhteystiedot
Sähköisen kuorma-auton pilotin toimijajoukko kokoontuu Neste Muuralaan (Nimismiehenpelto 1) tutustumaan sähköiseen kuorma-autoon ja sen lataukseen tiistaina 28.10. klo 12.30-13.
Mari Päätalo
Espoon kaupunki
kehittämispäällikkö
mari.paatalo@espoo.fi
puh. +358 40 639 4550
Neste Oyj
Neste Mediapalvelu
media@neste.com
puh. 0800 94025
Margus Kôllamägi
Managing Director
MK Trans & Logistics Oy
mk@mktrans.fi,
puh. +358 44 093 3088
Janne Silvonen
Volvo Finland Ab
Commercial and Technical Manager Electromobility
janne.silvonen@volvo.com
puh. +358 40 922 3206
Jukka Sirén
Ramboll Finland Oy
Project Manager
jukka.siren@ramboll.fi
puh. +358 40 589 9288
