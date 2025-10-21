Espoon kaupunki - Esbo stad

Sähköinen kuorma-auto kuljettaa päivittäistavaroita Espoossa

22.10.2025 11:11:48 EEST | Espoon kaupunki - Esbo stad | Uutinen

Kuljetukset ovat olennainen osa toimivaa kaupunkia, mutta samalla kuorma- ja pakettiautoliikenne aiheuttavat noin kolmanneksen Espoon liikenteen hiilidioksidipäästöistä.  

Espoon kaupunki haluaa edistää sähköisen kuorma-autoliikenteen mahdollisuuksia ja käynnistää siksi pilotin yhteistyössä Volvo Finlandin, Nesteen, Rambollin ja MK Trans & Logistics Oy:n kanssa. Pilotin tavoitteena on osoittaa, että sähköinen jakeluauto soveltuu hyvin Espoossa tehtävään päivittäistavarakuljetukseen. 

Lokakuussa sähköinen kuorma-auto liikennöi kuutena päivänä viikossa noin sadan kilometrin mittaisella jakelureitillä Espoossa. Reitti on tyypillinen kaupungin jakeluliikenteelle ja toimittaa tavaroita Pohjois-Tapiolan, Niittykummun, Westendin, Haukilahden ja Matinkylän alueiden ruokakauppojen ja koulujen välillä. 

”Espoon kaupungin hiilidioksidipäätöissä kuorma- ja pakettiautoliikenteellä on iso merkitys ja siksi on hyvä, että kuorma-autoliikenteen sähköisiä ratkaisuja nostetaan esiin”, toteaa Espoon kaupunginjohtaja Kai Mykkänen.

”On hienoa, että voimme yhdessä Espoon kaupungin ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa edistää kuorma-autokuljetusten sähköistymistä. Volvon sähkökuorma-autot ovat saatavilla nyt heti tarjoten kestävämmät kuljetusratkaisut", sanoo Volvo Finland Ab:n toimitusjohtaja Magnus Björklund

Neste Espoo Muurala -liikenneasemalla on kuorma-autoille sopivat leveät ruudut ja korkea teho, sillä kokonaisteho 600 kW ja pistokekohtainen teho 400 kW, kuvailee Nesteen Marketing & Services -liiketoiminnan Sustainable Growth -yksiköstä vastaava johtaja Risto Karppinen. Latauksen maksun voi hoitaa yrityskortillamme ja kuljettaja voi pitää tauon latauksen aikana.  

Myös kuljetusyritys MK Trans & Logistics Oy on innostunut kokeilusta. ”Kuljetusyrityksenä seuraamme ajoneuvoteknologian kehitystä kiinnostuneina, ja on hienoa päästä testaamaan sähköistä kuorma-autoa käytännössä”, kertoo MK Trans & Logistics Oy:n hallituksen puheenjohtaja Margus Kõllamägi.

Pilotissa käytettävää kuorma-autoa ladataan osin varikolla ja osin Neste Muuralan -liikenneasemalla. 

”Kuljetusten sähköistyminen on monen toimijan yhteispeliä, ja tällaisilla innovatiivisilla piloteilla saadaan tärkeitä käyttökokemuksia. Koordinoimme pilotin sujumista varmistaen, että siitä syntyy tietoa, jota Espoo ja muut kaupungit voivat hyödyntää nopeuttaakseen kuljetustensa sähköistymistä”, sanoo Smart Mobility -liiketoiminnan johtaja Sakari Lindholm Rambollista

”Tämä pilotti on yksi esimerkki siitä, miten haluamme ratkaista kaupungin haasteita yhdessä yritysten kanssa, kertoo Pääkaupunkiseudun haastemoottorihankkeen projektipäällikkö Mari Päätalo Espoon kaupungilta.  

Pilotti on osa Pääkaupunkiseudun Haastemoottori-hanketta, joka kehittää ratkaisuja kestävän kaupunkikehityksen haasteisiin yhteistyössä yritysten, tutkimus- ja kehittämistoimijoiden sekä korkeakoulujen kanssa. Hanke toteutetaan yhdessä Vantaan kaupungin kanssa. 

Yhteystiedot

Sähköisen kuorma-auton pilotin toimijajoukko kokoontuu Neste Muuralaan (Nimismiehenpelto 1) tutustumaan sähköiseen kuorma-autoon ja sen lataukseen tiistaina 28.10. klo 12.30-13.  

Mari Päätalo 
Espoon kaupunki 
kehittämispäällikkö 
mari.paatalo@espoo.fi 
puh. +358 40 639 4550 
 

Neste Oyj 
Neste Mediapalvelu 
media@neste.com 
puh. 0800 94025 

Margus Kôllamägi 
Managing Director 
MK Trans & Logistics Oy 
mk@mktrans.fi,  
puh. +358 44 093 3088 
 

Janne Silvonen 
Volvo Finland Ab 
Commercial and Technical Manager Electromobility 
janne.silvonen@volvo.com 
puh. +358 40 922 3206 

Jukka Sirén 
Ramboll Finland Oy 
Project Manager 
jukka.siren@ramboll.fi 
puh. +358 40 589 9288 

