Vesi virtaa Heurekan uudessa näyttelyssä 30.10.2025 alkaen

Vesi on kaiken elämän perusta. Kaikki vesi, jota juomme, kosketamme tai käytämme arjessamme, on kiertänyt planeetallamme jo miljardeja vuosia. Vesi ja sen kiertokulku luo elämän edellytykset maapallollamme.

Näyttelyssä pääsee tutustumaan veden matkaan jäätiköltä mereen ja perehtymään makean veden varantoihin. Samalla voi pohtia, kuinka ihmisen toiminta vaikuttaa veden riittävyyteen ja sen luontaiseen kiertokulkuun.

Keskeisessä osassa on iso virtaavan veden allas, jonka ääreltä löytyy monenlaista kiinnostavaa tekemistä. Näyttelyssä voi kuunnella jäätikön tarinan, kokeilla tulvimattoman kaupungin rakentamista, tutustua piiloveteen ja etsiä pienoismalleista hyviä vesitekoja. Näyttelyn interaktiivinen sisältöpöytä tarjoaa mahdollisuuden syventyä veden kiertoon, ihmisen toiminnan vaikutuksiin ja kestäviin valintoihin. Näyttelykokonaisuus sopii kaikenikäisille, lapsista aikuisiin ja uteliaista syventyjiin.

Vesi – elämän virta avautuu Heurekan Sylinterihalliin 30.10.2025 ja on esillä Heurekassa useamman vuoden. Näyttelyn vieressä olevassa laboratoriotilassa tullaan pitämään vesiaiheisia laboratorio-ohjelmia yleisölle.

Tervetuloa Vesi – elämän virta -näyttelyn esittelyyn

torstaina 30.10.2025 klo 15 tiedekeskus Heurekaan



Tilaisuus alkaa alustuksella Heurekan kokoustiloissa, ja sen jälkeen siirrytään näyttelyyn.

Ilmoittautuminen viimeistään 28.10. osoitteeseen: media@heureka.fi

Lisätiedot:

Näyttelyn projektipäällikkö Heidi Rosenström, puh. 040 9015 213, heidi.rosenstrom@heureka.fi

Näyttelyn verkkosivut: https://www.heureka.fi/blogs/nayttelyt/vesinayttely