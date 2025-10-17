Fingrid toteuttaa joustotarpeiden arvion työ- ja elinkeinoministeriön pyynnöstä
Fingrid toteuttaa jouston arviointimenetelmän mukaisia laskelmia fossiilittoman jouston tukimekanismin valtiontukikäsittelyä varten. Lisäksi Fingrid tulee suorittamaan jatkossa kansallisen joustotarpeen arvioinnin.
Fingridin tehtäväksi on tulossa kaksi erillistä mutta samaan metodologiaan perustuvaa arviota, jolla pyritään määrittelemään sähkön jouston ja riittävyyden tarvetta Suomessa tulevaisuudessa.
Joustotarpeen arvio valtiotukikäsittelyä varten
Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Fingridiä tukemaan sähkömarkkina-asetuksen ((EU) 2024/1747) artiklassa 19 säädetyn fossiilittoman jouston tukimekanismin valtiontukikäsittelyyn liittyvissä sähköjärjestelmän joustokykyä koskevissa laskelmissa. Tukimekanismin käyttöönotto edellyttää joustotarpeiden arvioimista kesällä 2025 voimaan tulleen virallisen EU-metodologian mukaisesti. Arvion on tarkoitus valmistua vuoden 2025 loppuun mennessä. Tuloksien julkaisemisesta sovitaan erikseen työ- ja elinkeinoministeriön kanssa valtiontukiprosessin etenemisen mukaisesti.
Fossiilittoman jouston tukimekanismin tavoitteena on lisätä joustokapasiteettia sähkömarkkinoilla toimitusvarmuuden ja jouston edistämiseksi.
Kansallinen joustotarpeen arvio
Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan Fingrid on tarkoitus nimetä myös pysyvästi toteuttamaan eurooppalaisen metodologian mukainen kansallinen joustotarpeen arviointi. Vuonna 2024 uudistettu sähkömarkkina-asetus edellyttää kansallista joustotarpeen arviota jäsenvaltioilta jatkossa kahden vuoden välein. Nimeäminen edellyttää kansallisen lainsäädännön päivittämistä. Ensimmäinen metodologian mukainen joustotarpeen arviointi valmistuu kesällä 2026.
Kansallinen joustotarpeen arviointi toteutetaan EU:n energia-alan sääntelyviranomaisen ACERin heinäkuussa 2025 vahvistaman jouston arviointimetodologian mukaisesti, joka tarjoaa yhteisen viitekehyksen joustotarpeiden tunnistamiseen ja vertailuun EU-tasolla. Samaa arviointimenetelmää hyödynnetään myös fossiilittoman jouston tukimekanismin valtiotukikäsittelyä varten pyydetyssä analyysissä, mutta siinä määritetään vain keskeisimmät indikaattorit jouston tarpeelle. Esimerkiksi menetelmän vaatimia tietoja jakeluverkkoyhtiöiltä hyödynnetään vain kansallisessa joustotarpeen arviossa.
Lisätietoja:
Annika Ahtiainen, strategisen verkkosuunnittelun päällikkö, Fingrid Oyj, +358 40 546 2126
Jutta Kallanto asiantuntija, Fingrid Oyj, puh. +358 44 0510 555
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi
Tietoja julkaisijasta
Fingrid on suomalaisten kantaverkkoyhtiö.
Fingrid välittää. Varmasti.
www.fingrid.fi
