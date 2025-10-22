Väistämisvelvollisuus muuttunut useissa risteyksissä Vaasassa – tunnistatko uuden liikennemerkin?
Vaasan kaupunki panostaa jalankulun ja pyöräilyn liikenneturvallisuuden parantamiseen erityisesti pyöräilyn pääreiteillä ja koulureiteillä. Tänä vuonna useita korotettua suojateitä on muutettu pyöräilijöille etuajo-oikeutetuksi.
Risteyksiin on asennettu B7-liikennemerkit, jotka selkeyttävät väistämisvelvollisuuksia ja velvoittavat autoilijoita väistämään tietä ylittäviä pyöräilijöitä.
Uudet järjestelyt sijaitsevat muun muassa Kuninkaantiellä, Ruutikellarintiellä, Välitiellä, Viertolantiellä ja Laivakadulla. Ne kuuluvat pyöräilyn pää- ja koulureitteihin sekä tehostetun talvihoidon piiriin. Vastaava järjestely on ollut käytössä myös Järvikadulla vuodesta 2022 lähtien.
Turvallisuutta koulutielle
Uusi väistämisvelvollisuus parantaa turvallisuutta ja selkeyttää liikennejärjestelyitä vilkkaissa risteyksissä.
Liikenneturvallisuuden edistämiseksi myös katuvalaistusta ja näkyvyyttä on parannettu kyseisissä paikoissa. Nyt valaistus kirkastuu, kun liikkuja lähestyy suojatietä.
– Järjestelyt ovat toimineet hyvin ja lisänneet turvallisuutta. Kyseiset paikat sijaitsevat koulureittien varrella, joten turvallinen tien ylittäminen on erityisen tärkeää, kun alueilla pyöräilee paljon lapsia ja nuoria, kertoo projekti-insinööri Samuli Huusko.
Kaupunki muistuttaa kaikkia tarkkaavaisuudesta liikenteessä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Samuli HuuskoProjekti-insinööriPuh:0403545778samuli.huusko@vaasa.fi
Kuvat
Linkit
