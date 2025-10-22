Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.

RKP haluaa, että Varha panostaa systemaattiseen laadunhallintaan ja ulkoiseen auditointiin

22.10.2025 18:57:19 EEST | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote

Jaa

RKP ehdottaa uutta ohjelmaa systemaattisen laadunhallinnan vahvistamiseksi sekä yksiköiden ja tulosalueiden ulkoisen auditoinnin ja sertifioinnin mahdollistamiseksi. Tavoitteena on kehittää koko organisaatiota asteittain – yksittäisistä yksiköistä koko Varhaan – jotta voidaan varmistaa korkea laatu, potilasturvallisuus, kustannustehokkuus ja henkilöstön hyvinvointi.

Tutkimus osoittaa, että systemaattinen laadunhallinta ja sertifiointi johtavat harvempaan poikkeamiin, parempaan johtamiseen ja lisääntyneeseen motivaatioon henkilöstön keskuudessa. Ulkoinen auditointi tarjoaa riippumattoman vahvistuksen toiminnan laadusta ja vahvistaa organisaation luottamusta niin asukkaiden kuin työntekijöidenkin keskuudessa.

– Laadunhallinta ei ole byrokratiaa, vaan tapa johtaa ihmisiä ja prosesseja niin, että työ sujuu joustavammin ja resurssit käytetään tarkoituksenmukaisemmin, sanoo Reijo Grönfors, RKP:n aluevaltuutettu Varhassa.

Ohjelma olisi merkittävä askel kohti turvallisempaa hyvinvointialuetta, jossa parempi johtaminen ja laatu muodostavat luonnollisen osan kaikkea työtä.

Lisätietoja:
Reijo Grönfors
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
puh. 040 5248953

Muut kielet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye