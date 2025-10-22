RKP haluaa, että Varha panostaa systemaattiseen laadunhallintaan ja ulkoiseen auditointiin
RKP ehdottaa uutta ohjelmaa systemaattisen laadunhallinnan vahvistamiseksi sekä yksiköiden ja tulosalueiden ulkoisen auditoinnin ja sertifioinnin mahdollistamiseksi. Tavoitteena on kehittää koko organisaatiota asteittain – yksittäisistä yksiköistä koko Varhaan – jotta voidaan varmistaa korkea laatu, potilasturvallisuus, kustannustehokkuus ja henkilöstön hyvinvointi.
Tutkimus osoittaa, että systemaattinen laadunhallinta ja sertifiointi johtavat harvempaan poikkeamiin, parempaan johtamiseen ja lisääntyneeseen motivaatioon henkilöstön keskuudessa. Ulkoinen auditointi tarjoaa riippumattoman vahvistuksen toiminnan laadusta ja vahvistaa organisaation luottamusta niin asukkaiden kuin työntekijöidenkin keskuudessa.
– Laadunhallinta ei ole byrokratiaa, vaan tapa johtaa ihmisiä ja prosesseja niin, että työ sujuu joustavammin ja resurssit käytetään tarkoituksenmukaisemmin, sanoo Reijo Grönfors, RKP:n aluevaltuutettu Varhassa.
Ohjelma olisi merkittävä askel kohti turvallisempaa hyvinvointialuetta, jossa parempi johtaminen ja laatu muodostavat luonnollisen osan kaikkea työtä.
Lisätietoja:
Reijo Grönfors
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
puh. 040 5248953
