RKP haluaa, että Varha panostaa systemaattiseen laadunhallintaan ja ulkoiseen auditointiin

Tutkimus osoittaa, että systemaattinen laadunhallinta ja sertifiointi johtavat harvempaan poikkeamiin, parempaan johtamiseen ja lisääntyneeseen motivaatioon henkilöstön keskuudessa. Ulkoinen auditointi tarjoaa riippumattoman vahvistuksen toiminnan laadusta ja vahvistaa organisaation luottamusta niin asukkaiden kuin työntekijöidenkin keskuudessa.

– Laadunhallinta ei ole byrokratiaa, vaan tapa johtaa ihmisiä ja prosesseja niin, että työ sujuu joustavammin ja resurssit käytetään tarkoituksenmukaisemmin, sanoo Reijo Grönfors, RKP:n aluevaltuutettu Varhassa.

Ohjelma olisi merkittävä askel kohti turvallisempaa hyvinvointialuetta, jossa parempi johtaminen ja laatu muodostavat luonnollisen osan kaikkea työtä.

Lisätietoja:

Reijo Grönfors

Varsinais-Suomen hyvinvointialue

puh. 040 5248953