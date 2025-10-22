Varhan aluevaltuusto hyväksyi palvelutasopäätökset
Varsinais-Suomen hyvinvointialueen aluevaltuusto hyväksyi talousarvion ja -suunnitelman 2026–2028 valmistelulinjaukset. Valmistelua tehdään niin, että Varhan talous on tasapainossa vuoden 2028 lopussa.
Hyvinvointialuejohtaja Tarmo Martikainen kertoi ajankohtaiskatsauksessaan, että talousarviovalmistelu etenee. Palvelujen kehittämiseen ollaan kohdentamassa lähivuosina merkittäviä panostuksia.
-Ensi vuodelle ollaan varaamassa 45 miljoonaa euroa palvelujen laajentamiseen ja muihin kehittämistoimiin. Taloussuunnitelmakaudelle 2027–2028 palveluja parantaviin investointeihin ollaan varaamassa 528 miljoonaa euroa, josta 146 miljoonaa kohdistuu vuokrakohteisiin.
Talouden sopeuttaminen jatkuu niin, että vuoden 2026 talousarvioon ollaan esittämässä 46 miljoonan euron sopeuttamistoimia.
Ensihoidolle palvelutasopäätös
Aluevaltuusto hyväksyi ensihoidon palvelutasopäätöksen vuodelle 2026. Päätöksessä linjataan muun muassa palvelun saatavuusajat alueluokittain päivittäistehtävissä. A- ja B-luokan tehtävissä ydintaajamassa mediaaniaika on kuusi minuuttia, muussa taajamassa kahdeksan minuuttia ja asutulla maaseudulla 15 minuuttia. Ensihoidon palvelutasopäätös koskee Varsinais-Suomen hyvinvointialueen alueella tapahtuvaa ja hyvinvointialueen järjestämisvastuulla olevaa ensihoitoa. Hyvinvointialueen oman ensihoitopalvelun tuottaa pelastus- ja ensihoitopalveluiden tulosalue. Sen lisäksi ensihoitopalvelua hankitaan ostopalveluna.
Pelastustoimelle palvelutasopäätös
Valtuusto hyväksyi myös pelastustoimen palvelutasopäätöksen vuosille 2026–2027. Aluevaltuusto päätti, että pelastuslaitos ylläpitää päätoimisen henkilöstön osalta pelastustoiminnan toimintavalmiussuunnitelman mukaista riskeihin ja toimintaympäristöön perustuvaa valmiutta. Palvelutasopäätöksessä asetetaan muun muassa tavoiteajat pelastustoimelle. Ensimmäisessä riskiluokassa A- ja B-kiireellisyysluokan tehtävissä tavoitteena on, että pelastustoiminnan ensimmäinen vaste eli yksikkö saapuu onnettomuuspaikalle kuuden minuutin kuluessa siitä, kun se on vastaanottanut hälytyksen.
Kevään 2026 kokousaikataulu
Valtuusto päätti kevään 2026 kokousaikataulun. Aluevaltuusto kokoontuu kevätkaudella kolmesti:
- ke 25.2.2026 klo 18.00
- ke 29.4.2026 klo 18.00
- ke 10.6.2026 klo 18.00
Aloitteeseen paperittomien terveydenhuollon nykylaajuuden takaamisesta aluehallituksen antamaan esitykseen tehtiin valtuustossa muutosesitys laittomasti maassa oleskelevien terveydenhuollon rajaamisesta. Äänestyksessä pohjaesitys voitti 46 äänellä Erika Tavion kannatetun muutosesityksen, joka sai 33 ääntä.
Muut kuin tässä mainitut asiakohdat päätettiin esityslistan mukaisesti.
