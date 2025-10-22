Gábor T. Szántó vierailee Helsingin kirjamessuilla

Historiassa asiat eivät tapahdu sattumanvaraisesti, ulkopuolisten voimien yhteen sitomat, lähes näkymättömät langat ohjaavat usein ihmisten elämää. Ne langat huomataan vain harvoin jokapäiväisessä elämässä ja joskus kaikista odottamattomimmilla eikä aina tervetulleilla tavoilla.



Mitä tapahtui toisen maailmansodan jälkeen leireiltä palaaville juutalaisille, pakkosiirretyille Unkarin saksalaisille svaabeille, unkarilaisille ja muille väestönsiirtojen uhreille?



Viime vuosisadan sosiaaliset draamat keskisessä Itä-Euroopassa sekä yksilöiden kohtalot ovat tämän novellikokoelman hätkähdyttäviä teemoja. Kuinka ihmisten toiveet ja halut uhmasivat yhteisöllisiä normeja, miten ne saattoivat vaikuttaa jopa tuhoisasti heidän elämäänsä.



Mitä tapahtuu miehelle, joka haluaa elää naisena, mutta hänen kutsumuksensa vaatii kunnioittamaan uskonnon normeja? Miten pahuutta kohdatessa haetaan ratkaisuja ottamalla oman käden oikeus käyttöön? Miten käy teinipojalle, jonka ensirakkaus, hänen kaunis opettajattarensa, haluaakin hänen parasta ystäväänsä ja pelaa kieroa peliä heidän kanssaan? Entä mikä on yksinhuoltajaäidin mykän ja kuuron pojan osa, kun hän tultuaan lopullisesti suljetuksi talonpoikaisyhteisön ulkopuolelle etsii lohtua eläimistä?



Kokoelman johtonovellista on tehty 20 kansainvälistä palkintoa voittanut elokuva, joka sai tunnustusta myös Berliinin elokuvafestivaaleilla. Elokuvan on ohjannut Ferenc Török ja näytetty myös Suomessa televisiossa.



Novellikokoelma on käännetty useille eurooppalaisille kielille sekä muun muassa turkiksi ja kiinaksi.



Gábor T. Szántó (s. 1966) on budapestilainen kirjailija, esseisti ja Unkarin juutalaisen Szombat-lehden päätoimittaja. Kirjan on suomentanut Anssi Halmesvirta.