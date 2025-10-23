Hotel Havenille arvostettu "Finland's Leading Boutique Hotel" -palkinto World Travel Awards -gaalassa – Tunnustus suomalaisesta laatumatkailusta

Helsingin sydämessä sijaitseva Hotel Haven on jälleen palkittu yhdessä maailman arvostetuimmassa matkailualan kilpailussa, World Travel Awards -gaalassa. Hotelli voitti halutun Finland's Leading Boutique Hotel 2025 -tunnustuksen, mikä vahvistaa sen aseman Suomen johtavana boutique-hotellina.



World Travel Awards (WTA) tunnetaan laajalti matkailualan "Oscareina", ja palkinnot myönnetään matkailualan ammattilaisten sekä matkailijoiden äänestyksen perusteella. Voitto on Hotel Havenille kolmas kyseisessä kategoriassa vuosien 2017 ja 2020 jälkeen, ja se on osoitus hotellin jatkuvasta sitoutumisesta poikkeukselliseen palveluun, tyylikkääseen miljööseen ja ensiluokkaiseen asiakaskokemukseen.



"Olemme todella ylpeitä ja kiitollisia tästä World Travel Awardsin tunnustuksesta. Se on kunnianosoitus koko henkilökunnallemme, joka tekee joka päivä töitä luodakseen vieraillemme ainutlaatuisia ja ikimuistoisia kokemuksia", kommentoi Hotel Havenin hotellinjohtaja Marika Arnell. "Tämä voitto kannustaa meitä entisestään kehittämään palveluitamme ja tarjoamaan Suomen parasta boutique-hotellikokemusta. Kiitos kaikille, jotka äänestivät meitä."



Helsingin merellisessä Etelärannassa sijaitseva Hotel Haven tarjoaa 137 yksilöllisesti sisustettua huonetta ja sviittiä. Hotelli on tunnettu intiimistä ja hienostuneesta tunnelmastaan, korkealaatuisista mukavuuksistaan, historiallisesta ravintolatilastaan sekä vuoden 2025 uutuutena ainutlaatuisista Balmuir-sviiteistään.



World Travel Awards on juhlinut matkailualan huippuosaamista jo vuodesta 1993, ja se toimii alalle tunnustettuna laatustandardina. Hotel Havenin menestys heijastaa Suomen kasvavaa roolia kansainvälisen, laatuun panostavan matkailun kohteena.