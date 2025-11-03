MTV:n kevät 2026 on täynnä elämyksiä – Tutustu ohjelmistoon ja löydä omat suosikkisi!

Inspiroidu MTV:n keväästä katsomalla koostetraileri tästä.

VIIHTEEN KEVÄT: HUIPPUNIMET JA UNOHTUMATTOMAT HETKET

Vuoden 2026 alkuun saadaan sketsiviihdettä parhaimmillaan, kun MTV:n kevään suuri uutuus Thank God, sä tulit! alkaa heti tammikuussa. Flirttailevan kuuma Love Island Suomi palaa kevään aikana uusine sinkkuineen. Taattua viihdettä tarjoavat myös maukas ja makea MasterChef Suomi sekä entistä ovelampi Myyrä uusien kilpailijoitten ja kasvojen kera.

Thank God, sä tulit!

La 24.1. alkaen

MTV Katsomo ja MTV3

MTV:n kevään suuri uutuus Thank God, sä tulit! on lauantai-illan sketsiviihdettä parhaimmillaan.

Vierailevat tähtiesiintyjät heitetään sketseihin, joiden kulusta he eivät etukäteen tiedä mitään. Ohjelman vakituiset näyttelijät vievät kohtausta eteenpäin apunaan käsikirjoitus, joka pidetään visusti salassa vierailijoilta.

Improvisaatiotehtävät tuomaroi legendaarinen Kari Ketonen. Ohjelman hostina säteilee Jenni Poikelus. Vakionäyttelijät julkistetaan ma 17.11.

MasterChef Suomi

Myöhemmin keväällä

MTV Katsomo ja MTV3

Kattilat kolisevat ja veitset viuhuvat, kun maan parhaat amatöörikokit ottavat jälleen mittaa toisistaan. Uudella MasterChef-kaudella tavoitellaan ruokaan liittyviä unelmia intohimoisemmin kuin koskaan.

Kilpailijoiden tiedot ja taidot karttuvat totuttuun tapaan viikkojen myötä tuomareiden valmennuksella sekä erilaisia kokkaustehtäviä suorittamalla. Lopuksi vain yksi heistä voi voittaa 10 000 euroa ja himoitun MasterChef Suomi -tittelin.

Tuomaristossa nähdään uutta virettä, kun pitkän linjan tuomarit Helena Puolakka ja Henri Alén saavat rinnalleen uudenlaista näkökulmaa. Mukaan liittyy ruokakirjailija ja -yrittäjä Vappu Pimiä tuoden tullessaan omanlaisen otteen ruokamaailmaan. Poikkeuksellinen ruokahistoria, intohimoinen rakkaus ruokaan ja omakohtainen matka harrastajasta ammattilaiseksi ruuan parissa toimivat kilpailijoille sekä inspiraationa että rohkaisevana esimerkkinä omien unelmien tavoittelussa.

Myyrä

Myöhemmin keväällä

MTV Katsomo ja MTV3

Myyrä palaa – entistä ovelampana. Joukko julkisuudesta tuttuja kilpailijoita joutuu jälleen äärimmäiseen testiin. Heidän on ratkottava arvoituksia, luettava toistensa ajatuksia – ja ennen kaikkea selvitettävä vastaus kysymykseen: Kuka on Myyrä?

Kreikan saariston henkeäsalpaavat maisemat, turkoosina välkehtivä meri ja muinaisten myyttien sävyttämä historia luovat täydelliset puitteet pelille, jossa mikään ei ole sitä, miltä näyttää.

11 kilpailijalla on sama tavoite: kerätä mahdollisimman suuri voittopotti. He suorittavat yhdessä rohkeita ja kekseliäitä tehtäviä niin maalla, merellä kuin ilmassa. Heidän joukossaan on kuitenkin henkilö, joka pelaa toista peliä, Myyrä. Myyrä sabotoi, hämmentää ja horjuttaa muiden luottamusta.

Ohjelmaa luotsaa karismaattinen Sointu Borg, joka hallitsee täydellisesti salaisuuden ja oivalluksen hienovaraisen tasapainon.

Love Island Suomi

Myöhemmin keväällä

MTV Katsomo

Rakkauden saaren uudistettu villa, jossa romansseilta ja draamalta ei vältytä, on valmiina avaamaan ovensa rohkeille sinkuille. Upeat sinkut murtavat jäätä flirteissä peleissä, vahvistavat yhteyksiään romanttisilla treffeillä, sekä valitsevat toisiaan pareiksi dramaattisissa parinvalinnoissa.

Tällä kaudella häikäisevä juontajamme Niko Saarinen vierailee villassa aiempaa useammin ja puristaa saarelaisista kahdenkeskeisissä chateissä parhaat juorut irti.

vierailee villassa aiempaa useammin ja puristaa saarelaisista kahdenkeskeisissä chateissä parhaat juorut irti. Sinkkuna ei kauan rakkauden saarella selviä, mutta onneksi villaan saapuu jatkuvasti uusia, toinen toistaan upeampia ja kiinnostavampia sinkkuja, avaten uusia ovia rakkauden löytämiselle.

Kauden lopuksi katsojat äänestävät finaaliin selvinneistä pareista voittajat, jotka saavat rakkautensa lisäksi muhkean rahapotin.

HAUSKIMMAT UUTUUDET JA RAKKAIMMAT SUOSIKKISARJAT

MTV:n kevät tarjoilee viihdettä, joka saa katsojat nauramaan, eläytymään ja unelmoimaan. Ohjelmistossa loistavat niin uutuussarja Rakkaat maajussit, kymppikauttaan juhliva Yökylässä Maria Veitola kuin nauruhermoja kutkutteleva Suurmestari. Katsojat hurmanneet The Summit Suomi ja The Floor Suomi sekä Unelmia Italiassa ja Iholla täydentävät viihdyttävää ohjelmakattausta.

Stadi vs. Lande

La 24.1. alkaen

MTV Katsomo ja MTV3

Suosikkiohjelma Stadi vs. Lande jatkuu! Visailuohjelman uudella kaudella landen ja stadin joukkueet eri puolilta Suomea kisaavat taas tietämyksellään. On siis aika laittaa kaikki tieto ja tunne peliin, sillä panoksena on sekä oma maine että kotiseudun kunnia.

Uusi kausi tuo tullessaan monia kiinnostavia erikoisjaksoja ja kisaamassa nähdään myös joukko julkisuudesta tunnettuja stadilaisia ja landeja.

Tahtipuikkoa kisassa heiluttavat tuttuun tapaan landen puolia pitävä Joonas Nordman ja stadilaisia kannustava Jaakko Saariluoma.

Iholla

Helmikuussa

MTV Katsomo

Dokumentaarinen tv-sarja Iholla nähdään jälleen MTV:llä. Ohjelmassa seuraamme neljän julkisuudesta tunnetun päähenkilön tarinaa ja elämää Iholla-kameran välityksellä.

Kamera kulkee jokaisen päähenkilön mukana noin kolmen kuukauden ajan ja katsoja pääsee mukaan niihin hetkiin, joita ei yleensä julkisuuteen jaeta. Päähenkilöt kuvaavat itse kaiken ohjelmassa nähtävän materiaalin.

Tulevalla kaudella sarjassa nähdään uusina päähenkilöinä hyvinvointialan yrittäjä Jutta Larm sekä entinen radiojuontaja, media-alan yrittäjä Julianna Jokela. Mukana ovat lisäksi viime kaudelta tutuksi tulleet tanssija, yrittäjä Chachi Hildén sekä tanssitaiteilija, Kansallisbaletin 1. solistitanssija, koreografi Atte Kilpinen.

Yökylässä Maria Veitola

Helmikuussa

MTV Katsomo ja MTV3

Kultainen Venla -palkittu Yökylässä Maria Veitola juhlii kymmenettä juhlakauttaan! Maria on yöpynyt yli sadan tunnetun suomalaisen kodissa ja matka jatkuu jälleen.

Yökyläilyt kuljettavat tällä kaudella poikkeuksellisiin maisemiin Suomen halki aina maailman laidalle saakka. Juhlakautta vietetään upeiden maisemien lisäksi suurien tunteiden, tarinoiden ja ikimuistoisten kohtaamisien sekä uusien haasteiden äärellä.

Juhlakauden kyläilykohteet julkistetaan joulukuussa.

Kotoisa

Myöhemmin keväällä

MTV Katsomo ja MTV3

Ihastuttava Kotoisa toteuttaa jälleen sisustus- ja remonttihaaveita, joiden lopputulokset paljastuvat asukkaille yllätyksenä. Suosikkiohjelma tarjoaa inspiraatiota remontointiin ja sisustamiseen sekä antaa vinkkejä niiden budjetointiin.

Kahdeksannen kauden lumoavat pihat toteutuvat Kotoisan uuden pihasuunnittelija Kati Jukaraisen ja Teemu Luostarisen voimin. Hurmaavia koteja toteuttavat Seija Strand ja Vilja Schepel.

The Summit Suomi

Myöhemmin keväällä

MTV Katsomo ja MTV3

The Summit Suomi -ohjelman toisella kaudella seikkaillaan jälleen Norjan vuoristossa, mutta entistä vaativammissa olosuhteissa ja hurjemmissa tehtävissä.

Seikkailurealityssa 14 toisilleen tuntematonta suomalaista lähtee yhdessä 15 päivän rankalle vaellukselle kohti Kolåstinden-vuoren huippua. Retkikunnalla on mukanaan 150 000 euroa ja summa, jonka he saavat lopulta vietyä vuoren huipulle annetun aikarajan sisällä, on heidän.

Tulevalla kaudella nähdään täysin uusia käänteitä, jotka yllättävät paitsi katsojat niin myös osallistujat. Haastavassa maastossa ja karun kauniissa maisemissa kulkevan retkikunnan kestävyyttä koitellaan sekä fyysisesti että henkisesti ja yhteistyötä testataan useampaan kertaan. Matkan varrella kaikilta vaaditaan myös sosiaalisia taitoja ja kykyä tehdä nopeita päätöksiä, eikä pelkkä kova kunto tai erätaidot riitä huipulle pääsemiseen.

Juontajana nähdään ensimmäisen kauden tapaan Jasper Pääkkönen.

Unelmia Italiassa

Myöhemmin keväällä

MTV Katsomo ja MTV3



Kolmas kausi vie katsojat unohtumattomien hetkien äärelle. Alkuvuodesta käräjäoikeus vahvistaa Ellenin ja Jarin vanhemmuuden ja tämä tärkeä hetki sinetöi koko perheen lopullisesti yhteen.

ja vanhemmuuden ja tämä tärkeä hetki sinetöi koko perheen lopullisesti yhteen. Elämä ei ole tylsää, kun Ralphin ja Viljo-pennun vauhdittama arki tuo mukanaan spontaania iloa. Luvassa on myös haikeita hetkiä, kun perhe joutuu hyvästelemään rakkaan Reinon.

ja Viljo-pennun vauhdittama arki tuo mukanaan spontaania iloa. Luvassa on myös haikeita hetkiä, kun perhe joutuu hyvästelemään rakkaan Reinon. Kesän kynnyksellä tie vie Italiaan, jossa odottaa unelmien loma, remonttipuuhat, ruoka, ystävät ja seikkailut, jotka jäävät sydämeen!

The Floor Suomi

Myöhemmin keväällä

MTV Katsomo ja MTV3

Jättimäisen suosion saavuttanut gameshow The Floor Suomi palaa uusin jaksoin! Sata uutta kilpailijaa astuu lattialle taistelemaan 30 000 euron pääpalkinnosta ja kaikkien aikojen toisesta The Floor Suomi -mestarin tittelistä.

Tällä kaudella lattian valtaaminen vaatii entistä enemmän pelisilmää, oveluutta ja rohkeutta. Uusien kilpailijoiden lisäksi ohjelmassa nähdään ja kuullaan myös sata uutta kysymyskategoriaa.

Pelin henki on entisellään: kilpailijat haastavat vuorollaan kanssakilpailijansa intensiiviseen tiedon kaksintaisteluun vastustajan omassa aihepiirissä. Voittaja valtaa itselleen häviäjän alueen ja jatkaa etenemistään lattialla. Häviäjä puolestaan joutuu jättämään kilpailun välittömästi.

Lopulta kaksi viimeistä kilpailijaa kohtaavat toisensa huikean jännittävässä finaalissa.

Koko perheen mukaansatempaavan tietokilpailun juontaa jälleen kansan rakastama, lattian todellinen isäntä – Janne Kataja.

Rakkaat maajussit

Myöhemmin keväällä

MTV Katsomo ja MTV3

Rakkaat maajussit on lämminhenkinen ohjelma, jossa seurataan Maajussille morsian -ohjelmasta tuttujen maajussien arkea maatilan pyörityksen, parisuhteiden ja lapsiarjen parissa. Onnellisen lopun huumasta on laskeuduttu elämään oikeaa elämää ja kohtaamaan kaikki siihen liittyvät haasteet.

Maajussien arki on paikoin vuoristorataa ja näemme niin yhteisiä hetkiä kuin yksinäisiä pohdintoja. Pihassa pyörii läheisten ihmisten lisäksi kuokkavieraitakin.

Maajussille morsian

Myöhemmin keväällä

MTV Katsomo ja MTV3

Maajussille morsian palaa 19. kaudella etsimään maajussien kanssa rakastavaa kumppania arkea jakamaan. Kauden aikana maajussit laittavat itsensä rakkauden etsinnässä likoon.

Esittelyjaksossa luodaan ensisilmäys uusiin rohkeisiin maajusseihin.

Haku ohjelman uudelle kaudelle on auki 3.12. asti.

Suurmestari

Myöhemmin keväällä

MTV Katsomo ja MTV3

Suurmestarin seitsemännen kauden kartanolle saapuu uusi tähtijoukko, eikä nauruhermoja todellakaan säästellä. Tiedossa on tuttuun tapaan kieroa kekseliäisyyttä, hervotonta koheltamista ja hetkiä, jotka jäävät mieleen – halusit tai et.

Kilpailijat ovat jälleen omien alojensa suvereeneja tähtiä, mutta tässä kisassa ei auta palkintokaappi tai tittelit. Nyt mitataan nokkeluutta, nopeutta ja rehellisesti sanottuna…myös vähän hulluutta. Kuka sitoo itsensä sänkyyn kuin ammattilainen? Kenen tervehdys jää kaikumaan Suurmestarin seinille vielä kauden jälkeenkin? Ja mikä saa yleensä niin vakavakasvoisen Pilvin nieleskelemään kyyneliä?

Suurmestarina nähdään tuttuun tapaan Jaakko Saariluoma ja hänen rinnallaan tuomari Pilvi Hämäläinen. Lisäksi mukana nähdään yllättäviä vierailijoita, kieroutuneita tehtäviä ja klassista Suurmestari-kaaosta. Yksi asia on varma: tämä kausi ei jätä ketään kylmäksi.

Lauma

Myöhemmin keväällä

MTV Katsomo ja MTV3

Lauma on komediallinen gameshow, jossa suosituin vastaus voittaa. Ohjelman viisi vakiopanelistia ja viikoittain vaihtuvat vieraat vastaavat erinäisiin kysymyksiin pyrkimyksenään löytää sama vastaus kuin muut pelaajat.

Oikeilla vastauksilla tai omilla mielipiteillä ei ole mitään väliä, sillä pisteitä kertyy sen mukaan, kuinka moni muu on vastannut samalla tavalla. Viimeisenä on jännittävä käänteinen kierros, jossa heidän on toimittava päinvastoin – eli löydettävä kysymykseen vastaus, jota kukaan muu ei vastaa. Toisen kanssa saman vastauksen antaneet menettävät kaikki pelin aikana keräämänsä pisteet ja voittajaksi selviytyy se, joka on onnistunut antamaan uniikin vastauksen.

Lauman juontajana jatkaa Roope Salminen.

AJAN HERMOLLA – NYT ENTISTÄ SUUREMPANA

Aamun suosikkiohjelma Huomenta Suomi palaa ohjelmistoon 7. tammikuuta pidempänä kuin koskaan. Arkiaamujen ohjelma-aika pitenee kahdella tunnilla, joten katsojat saavat nauttia mielenkiintoisista vieraista, arjen aiheista sekä uutiskatsauksista aina puoleen päivään saakka. Lähetystä tekee kevätkaudella yhden juontajan sijaan kaksi, joten luvassa on entistä enemmän tuttuja kasvoja aamun ja aamupäivän seuraksi. Huomenta Suomi, kuten myös samaan aikaan joulutauolta palaava Viiden jälkeen -ohjelma, löytyy jatkossakin myös MTV Katsomosta, joten ohjelman sisältöjä voi katsoa juuri itselleen sopivana ajankohtana, missä tahansa.

Seitsemän uutiset, Kymmenen uutiset ja Tulosruutu koostavat päivän tärkeimmät uutisaiheet joka päivä, läpi vuoden. Maanantaista torstaihin Seitsemän uutisten jälkeen MTV:n uutistoimitus tuottaa keväällä Asian ytimessä -keskusteluohjelman, jossa syvennetään päivän ja viikon tärkeimpiä ja mielenkiintoisimpia aiheita. Ohjelma nähdään kokonaan vain MTV Katsomossa, josta löytyy päivittäin laaja kattaus uutis- ja ajankohtaissisältöä videomuodossa, suorina lähetyksinä ja dokumentteina.

Keväällä jatkoa saa myös Asian ytimessä.doc -sarja. Kiinnostavat Asian ytimessä.doc -minidokumentit käsittelevät tavallisten ihmisten tarinoita sekä yhteiskunnan kipupisteitä historiaa, viihdettä ja urheilua unohtamatta.

Dokumentteja nähdään myös Rikospaikka-ohjelmassa, joka palaa keskiviikon myöhäisiltaan 21.1.

VAHVOJA TARINOITA POHJOLASTA JA KAUEMPAA

Uusilla käänteillään taatusti yllättävä päivittäissarja Salatut elämät jatkuu pienen joulutauon jälkeen. Tammikuussa alkaa myös kotimainen Canneseries-finalisti L/over – ikuisesti minun, joka kertoo myrkylliseksi kierteeksi muuttuvan rakkaustarinan. MTV:n kevään odotetuimpiin sarjoihin kuuluvat myös Maria Kallion uusi kausi, ruotsalainen We Come In Peace ja norjalainen Vuonomurhat.

The Hunting Wives

To 1.1. alkaen MTV Katsomo+

Ti 6.1. alkaen MTV Katsomo ja MTV Ava

Maailmalla hypeä keränneen sarjan pääosissa nähdään Malin Åkerman ja Brittany Snow . Sophie (Snow) muuttaa miehensä kanssa suurkaupungista syvälle Teksasiin ja päätyy paikallisen seurapiirirouvan (Åkerman) vaaralliseksi osoittautuvaan vaikutuspiiriin.

ja . Sophie (Snow) muuttaa miehensä kanssa suurkaupungista syvälle Teksasiin ja päätyy paikallisen seurapiirirouvan (Åkerman) vaaralliseksi osoittautuvaan vaikutuspiiriin. Sarja alkaa heti uudenvuodenpäivänä MTV Katsomo+ -tilaajille. Maksutta MTV Katsomossa ja MTV Avalla sarjaa seurataan 6.1. alkaen.

Salatut elämät

Ma 5.1. alkaen

MTV Katsomo ja MTV3

Vaikea käsittää, millainen pyörremyrsky Pihlajakadulle on iskenyt. Sen jäljiltä lähes kaikki ovat päätyneet aivan liian läheisiin tunnelmiin väärän ihmisen kanssa.

Muutama aloittaa uuden uran. Yksi paljastaa vahingossa kaikkein synkimmät salaisuutensa tajumatta, että joku on ne jo oivaltanut. Joskus kannattaa lopettaa juonittelu, ennen kuin tapahtuu jotain peruuttamatonta.

Entä kuka tuttu yllättää avaamalla Pihlajakadun oven ja esittelemällä uuden ihmisen? Ja mitä salaisuutta hän kantaakaan mukanaan?

Mix Tape

Ti 6.1. alkaen

MTV Katsomo

Australialaisessa ihmissuhdedraamassa sukelletaan vanhaan romanssiin 1980-luvun Sheffieldissä. Kipinä syttyy uudelleen vuosia myöhemmin, kun muistot musiikkikappaleesta yhdistävät eri puolilla maailmaa asuvat Alisonin ja Danielin jälleen.

Merkittävässä roolissa nähdään myös Suomen oma Sara Soulié.

L/over – ikuisesti minun

Su 25.1. alkaen

MTV Katsomo ja MTV3

Kun Roosa ( Krista Kosonen ) tapaa karismaattisen kirjailijan, Juhan ( Jani Volanen ), he rakastuvat päätä pahkaa ja vaikuttavat löytäneen toisistaan kaiken kaipaamansa – kunnes eräänä päivänä suhteeseen tulee ensimmäinen särö. Juhalla on salaisuuksia ja Roosalla yltiöpäistä optimistisuutta. Dramaattiset anteeksipyynnöt rauhoittavat aina hetkeksi tilannetta ja kestää kauan, ennen kuin Roosa tajuaa Juhan käytöksen olevan henkistä hyväksikäyttöä.

) tapaa karismaattisen kirjailijan, Juhan ( ), he rakastuvat päätä pahkaa ja vaikuttavat löytäneen toisistaan kaiken kaipaamansa – kunnes eräänä päivänä suhteeseen tulee ensimmäinen särö. Juhalla on salaisuuksia ja Roosalla yltiöpäistä optimistisuutta. Dramaattiset anteeksipyynnöt rauhoittavat aina hetkeksi tilannetta ja kestää kauan, ennen kuin Roosa tajuaa Juhan käytöksen olevan henkistä hyväksikäyttöä. Aleksi Salmenperän ohjaama L/over – ikuisesti minun kilpaili keväällä kahdeksan parhaan draaman joukossa arvostetun Canneseries-festivaalin pääsarjassa.

ohjaama L/over – ikuisesti minun kilpaili keväällä kahdeksan parhaan draaman joukossa arvostetun Canneseries-festivaalin pääsarjassa. Sarjan käsikirjoitus on saanut inspiraation Nina Honkasen romaanista Pohjakosketus.

The Rainmaker

Helmikuussa

MTV Katsomo ja MTV3

John Grishamin romaaniin perustuva uunituore laatudraama Yhdysvalloista.

romaaniin perustuva uunituore laatudraama Yhdysvalloista. Rudy Baylor (Milo Callaghan), innokas vastavalmistunut juristi, saa lähtöpassit isosta lakifirmasta ja päätyy töihin pieneen, kiistanalaisilla tavoilla toimivaan firmaan. Pian Rudy kohtaa vanhan työnantanajsa oikeudessa ottaessaan vastaan uraauurtavan tapauksen.

Harjunpää, kausi 2

Myöhemmin keväällä

Nyt maksutta MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla

Olli Rahkosen ja Olga Temosen tähdittämän ja Matti Yrjänä Joensuun klassikkodekkareihin perustuvan poliisisarjan toinen kausi nähdään nyt MTV3-kanavalla. Rikosylikonstaapeli Harjunpää tiimeineen selvittää muun muassa rakkaushuijauksia, katujengien verisiä yhteenottoja ja kaupunkia piinaavaa murtoaaltoa.

We Come In Peace

(Vi kommer i fred)

Myöhemmin keväällä

MTV Katsomo ja MTV3

Korkean budjetin näyttävässä uutuussarjassa Tukholman ylle laskeutuu tuntematon uhka, ja koko yhteiskunnan toimivuus ja kansainväliset suhteet laitetaan koetukselle. Sarja on TV4:n uusi suursarja, jossa myös MTV on mukana osatuottajana.

In Flight

Myöhemmin keväällä

MTV Katsomo

Intensiivisessä brittiläisessä trillerisarjassa lentoemäntänä työskentelevä yksinhuoltajaäiti Jo Conran (Kathrine Kelly) joutuu rikollisen alamaailman syövereihin yrittäessään pelastaa poikaansa bulgarialaisesta vankilasta, jonne hänet on tuomittu epämääräisin perustein. Rikollisjengin painostamana Jo alkaa salakuljettaa heroiinia lentoteitse maasta toiseen.

Vuonomurhat

(Mord i Sogn)

Myöhemmin keväällä

MTV Katsomo ja MTV3

Norjalainen uutuussarja perustuu Norjan myydyimpiin kuuluvan Jørgen Jægerin menestysdekkareihin. Ole Vik (Kristofer Hivju, Game of Thrones, Beck) johtaa pikkukaupungin vaatimatonta poliisiasemaa, ja hiljainen kaupunki vaikuttaa olevan suojassa suuren maailman ongelmilta. Pian uuden poliisiharjoittelijan liittyminen tiimiin sysää kuvankauniiden vuonomaisemien ympäröimän pikkukaupungin keskelle ennennäkemätöntä rikosvyyhtiä.

Maria Kallio, kausi 3

Myöhemmin keväällä

MTV Katsomo

Uudella kaudella Maria Kallion arki on jälleen tasapainossa – kunnes murhatutkinta vie hänet yllättäen Keskusrikospoliisiin. Tutkinnan edetessä paljastuu laaja rikosvyyhti, joka ulottuu Puolaan, moottoripyöräkerhoihin ja pimeään kobolttikauppaan. Marian ja Koivun tiet erkanevat, mutta sama tapaus pitää heidät kytköksissä. Kauden aikana Maria joutuu kohtaamaan myös henkilökohtaisen kriisin, joka ravistelee hänen elämäänsä syvästi.

MESTARUUSTAISTOJEN URHEILUKEVÄT

Hockey Night Perjantain suorat ottelulähetykset tuovat kotimaan kuumimmat kiekkokohtaamiset MTV3-kanavalle. Keltamustan kevään 2025 tapahtumat kasvoivat suomalaisia laajasti kiehtoneeksi ilmiöksi, ja alkanut kausi lupailee yllätyksellistä pudotuspelikevättä myös tulevana vuonna. NHL:ssä on pari vuotta nostettu Stanley Cup -pokaalia lukuisten suomalaisten voimin. MTV Subilla seurataan NHL-otteluita parhaasen katseluaikaan viikoittain läpi runkosarjan. Kausi huipentuu kesäkuun ratkaiseviin finaaleihin. MM-ralli, Mestis, Mestarien liiga, La Liga, Serie A, Timanttiliiga ja muut maailmanluokan sarjat takaavat, että MTV:n urheilukeväässä pulssi pysyy korkealla viikosta toiseen.

Jääkiekon MM-kilpailut huipentavat kiekkokevään MTV3-kanavalla ja MTV Katsomossa. MTV esittää Sveitsissä 15.–31.5. pelattavan turnauksen kaikki Suomen ottelut sekä välierät ja finaalin. Kisatunnelmaan johdattaa tänä keväänä uusi leijonaääni.

Vain vajaat kaksi viikkoa MM-kiekon päättymisestä MTV:n kanavilla potkaistaan käyntiin maailman suurin urheilutapahtuma, jalkapallon MM-lopputurnaus. MTV esittää Yhdysvalloissa, Meksikossa ja Kanadassa 11.6.-19.7. pelattavan FIFA World Cupin tapahtumista puolet – yhteensä 52 ottelua. Merkittävä osa otteluista nähdään kesäilloissa Suomen aikaa parhaaseen katseluaikaan.

Seuraa meitä somessa

Facebook, Instagram, TikTok ja X:

@mtv3suomi @mtvkatsomo @mtvurheilu @mtvuutiset