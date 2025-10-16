Arina sulkee Sale Piippolan

– Lähikaupan sulkeminen on aina vaikea ratkaisu, ja siksi eri vaihtoehdot käydään huolellisesti läpi ennen päätöksentekoa. Valitettavasti toimipaikan tulosta ei olla saatu käännettyä positiiviseksi vuosien saatossa ja tulospolun suunta ei näytä kääntävän suuntaa myöskään tulevien vuosien kuluessa. Tämän lisäksi myymäläkiinteistön tekninen käyttöikä on elinkaarensa lopussa. Toiminnan jatkaminen nykyisellään olisi vaatinut uuden myymälärakennuksen rakentamisen mutta tarkan selvitystyön jälkeen jouduimme toteamaan, että tämä ei olisi liiketaloudellisesti kannattavaa, Arinan marketkaupan toimialajohtaja Mikko Polso kertoo.

– Piippola osalta tilannetta helpottaa se, että Pulkkilassa, 12 kilometrin päässä, on uusi S-market, josta löytyy laaja tuotevalikoima S-marketin edullisilla hinnoilla, ABC-liikenneasema ravintolapalveluineen, polttonestemyynti sekä ABC-sähkölataus, Polso toteaa.