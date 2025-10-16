Arina sulkee Sale Piippolan
Osuuskauppa Arina on päättänyt sulkea Sale Piippolan. Myymälän sulkemista selvitettäessä Piippolan Salessa käytiin muutosneuvottelut, joiden lopputuloksena myymälä on päätetty sulkea viikolla 51. Sale Piippolan henkilökunnalle pyritään tarjoamaan töitä Arinan muista toimipaikoista alueella.
– Lähikaupan sulkeminen on aina vaikea ratkaisu, ja siksi eri vaihtoehdot käydään huolellisesti läpi ennen päätöksentekoa. Valitettavasti toimipaikan tulosta ei olla saatu käännettyä positiiviseksi vuosien saatossa ja tulospolun suunta ei näytä kääntävän suuntaa myöskään tulevien vuosien kuluessa. Tämän lisäksi myymäläkiinteistön tekninen käyttöikä on elinkaarensa lopussa. Toiminnan jatkaminen nykyisellään olisi vaatinut uuden myymälärakennuksen rakentamisen mutta tarkan selvitystyön jälkeen jouduimme toteamaan, että tämä ei olisi liiketaloudellisesti kannattavaa, Arinan marketkaupan toimialajohtaja Mikko Polso kertoo.
– Piippola osalta tilannetta helpottaa se, että Pulkkilassa, 12 kilometrin päässä, on uusi S-market, josta löytyy laaja tuotevalikoima S-marketin edullisilla hinnoilla, ABC-liikenneasema ravintolapalveluineen, polttonestemyynti sekä ABC-sähkölataus, Polso toteaa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mikko Polsotoimialajohtaja, marketkauppaPuh:+358 50 388 3430mikko.polso@sok.fi
Tarmo KokkolaryhmäpäällikköPuh:+358 44 788 5693tarmo.kokkola@sok.fi
Tietoja julkaisijasta
Osuuskauppa Arina on kuluttajaosuuskunta, jonka omistavat tasavertaisesti yli 200 000 pohjoissuomalaista kotitaloutta. 3000 Arinalaista tarjoavat marketkaupan, liikennekaupan, tavaratalo- ja erikoisliikekaupan sekä matkailu- ja ravitsemiskaupan palveluita noin 180 toimipaikassa eri puolilla Pohjois-Suomea. Arinan asiakasomistajat saavat palveluja käyttämällä hyötyjä keskimäärin noin 538 euroa taloutta kohden vuodessa. Arinan tuotot palautetaan aina pohjoiseen, pohjoisen ihmisten ja alueen hyväksi.
