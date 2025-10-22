Varkauteen sijoittuva jännitysromaani palauttaa mieliin vuoden 1918 tapahtumat – julkistustilaisuus Oodissa 28.10.

Momentum Kirjat

Heikki Lonka on kirjoittanut kirjan yhdestä viime vuosisadan hirveimmästä joukkosurmasta. Tiistaina 28.10. Oodissa julkistettava Ensi-ilta vie lukijan "Huruslahden arpajaisten" hurjalle uusintakierrokselle.

Kansi: Kari Kortelainen

Varkaudessa 1990-luvulla kaupunginarkkitehtina toiminut Heikki Lonka on kirjoittanut kaupunkiin sijoittuvan, poskettoman jännitysromaanin Ensi-ilta. Teoksen on kustantanut Momentum Kirjat.

Kirja vie huikeaan seikkailuun Varkauteen muuttaneen näyttelijä Tobiaksen ja hänen nokkelan tyttärensä Mathildan. Odotukset rauhallisesta elämästä pikkukaupungissa osoittautuvat ihan muuksi.

Tapahtumaketju käynnistyy, kun teatterinjohtaja Pärre keksii tehdä musikaalin vuoden 1918 teloituksista. Sillä Pärre tavoittelee mediahuomiota teatterille. Varkaudessa ei kuitenkaan haluta muistella "Huruslahden arpajaisia", sillä haavat ovat yhä liian kipeitä. Seuraa skandaali, murhia, mystisiä ilmiöitä sekä matkoja historiaan ja Petroskoihin.

Ensi-illan julkistustilaisuus on keskiviikkona 28.10. klo 18 keskustakirjasto Oodissa (Töölönlahdenkatu 4). Tilaisuudessa keskustellaan historiasta, esitellään romaanin teemoja ja kirjailijaa haastatellaan. Musiikista vastaa Djangomania-duo. Kirjoittajan signeeraamia kirjoja myydään alennettuun hintaan.

LONKA, HEIKKI : Ensi-ilta
370 sivua
Nidottu, pehmeäkantinen
ISBN 9789524172424
Ilmestymisaika: Lokakuu 2025

Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt

Lähetämme pyynnöstä arvostelukappaleen teoksesta joko painettuna tai sähköpostitse. Arvostelukappalepyynnöt, haastattelupyynnöt sekä tiedustelut pressikuvista voi lähettää osoitteeseen info@momentumkirjat.fi

Vuonna 2023 perustettu Momentum Kirjat kuuluu Aviador Oy:hyn, kuten myös vuonna 2012 perustettu Aviador Kustannus.

Momentum Kirjat on kotimainen kirjankustantamo. Julkaisemme elämäkertoja, historiikkeja sekä kauno- ja tietokirjallisuutta kustanteina ja palvelukustanteina.

