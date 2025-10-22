Varkauteen sijoittuva jännitysromaani palauttaa mieliin vuoden 1918 tapahtumat – julkistustilaisuus Oodissa 28.10.

Tuomas Möttösen tietokirja kokoaa yksiin kansiin viipurilaista yrityshistoriaa 22.10.2025 09:00:00 EEST | Tiedote

Tuomas Möttösen tietokirja Viipurista viisii – evakkoyritykset Suomea rakentamassa on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana. Viipuri oli aikanaan Karjalan kaupankäynnin keskus. Kansainvälisellä talousalueella oli ennen toista maailmansotaa suuri merkitys koko Suomen talouselämälle. Moni näistä yrityksistä toimii nykyäänkin, ja niiden merkitys on tänä päivänäkin suomalaisessa yhteiskunnassa suuri. Aikaisemmin ei ole tehty kokoavaa esitystä Viipurin monipuolisesta yritys- ja talouselämästä. Talvisota tarkoitti kymmenille tuhansille viipurilaisille evakkotielle lähtemistä ja muuttoa eri puolelle Suomea. Vaikka Viipuri saatiin vallattua takaisin, evakkoon jouduttiin lähtemään toisenkin kerran, ja tällä kertaa lopullisesti. Yritysten historia on samankaltainen. Yrityksiä alkoi siirtyä pois Viipurista, kun talvisota alkoi. Viipurin takaisinvaltauksen jälkeen alkoi paluu ja kaupungin jälleenrakennus. Yrityselämä virkosi. Yritysten mukana palasi työväkeäkin. Kesällä 1944 Viipuri menetettiin