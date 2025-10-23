Canatu myöntää lisenssin CNT-pellicle-membraanien kaupalliseen tuotantoon CNT100 SEMI-reaktorilla

Canatu (CANATU, Nasdaq First North, Suomi) on nopeasti kasvava syväteknologiayritys, joka kehittää edistyneitä hiilinanoputkia (Canatu CNT) sekä niihin liittyviä tuotteita ja tuotantolaitteita puolijohde- ja autoteollisuudelle ja diagnostiikalle. Canatu tekee yhteistyötä edelläkävijäyritysten kanssa ja on mukana muuttamassa tuotteita ja rakentamassa parempaa huomista nanohiilen avulla.

Canatun monipuolisella alustateknologialla on laajoja potentiaalisia sovelluskohteita. Yhtiön ydinliiketoiminta keskittyy hiilinanoputkimembraaneihin, joita käytetään puolijohdeteollisuuden EUV-prosesseissa edistyneimpien mikrosirujen valmistuksessa, sekä kalvolämmittimiin, joita käytetään autoteollisuudessa kuljettajaa avustavissa ADAS-järjestelmissä. Lisäksi Canatu kehittää diagnostiikkaan soveltuvia sähkökemiallisia antureita. Canatun patentoimat CNT-reaktorit ja Dry DepositionTM -menetelmä tuottavat erittäin puhtaita hiilinanoputkia. Canatu toimii kahdella liiketoimintamallilla: myymällä valmiita hiilinanoputkituotteita sekä myymällä hiilinanoputkireaktoreita ja lisensoimalla niihin liittyvää teknologiaansa, jotta asiakkaat voivat valmistaa hiilinanoputkituotteita itse rajoitetulla lisenssillä.

Canatun pääkonttori sijaitsee Suomessa, ja yritys toimii myös Yhdysvalloissa, Japanissa ja Taiwanissa. Canatu perustettiin vuonna 2004 Aalto-yliopiston nanomateriaaliryhmän spin-off-yrityksenä. Canatulla on tällä hetkellä hieman alle 150 työntekijää, jotka edustavat yli 30 eri kansallisuutta ja joista lähes 20 prosentilla on tohtorin tutkinto tai he suorittavat sitä parhaillaan. Lue lisää osoitteessa www.canatu.com ja seuraa meitä LinkedInissä.