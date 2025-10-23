Canatu myöntää lisenssin CNT-pellicle-membraanien kaupalliseen tuotantoon CNT100 SEMI-reaktorilla
Canatu on myöntänyt kaupallisen tuotantolisenssin ensimmäiselle CNT100 SEMI -reaktorille korealaiselle puolijohdeyritykselle FINE SEMITECH CORPORATION:ille (”FST”). Lisenssi antaa FST:lle oikeuden valmistaa massatuotantona CNT-pellicle-membraaneja käyttämällä omaa CNT100 SEMI -reaktoriaan. FST maksaa Canatulle kertaluonteisen lisenssimaksun kaupallisista tuotanto-oikeuksista.
Kertaluonteisen lisenssimaksun arvo CNT-pellicle-membraanien kaupallisesta tuotannosta luokitellaan Canatun tiedonantopolitiikan mukaan keskisuuren luokan (1,0-5,0 miljoonaa euroa) alempaan puoliskoon. Tähän liittyvä liikevaihto kirjataan vuoden 2025 neljännelle neljännekselle (Q4/2025).
Kaupallisen tuotannon käynnistyminen luo Canatulle myös kaksi uutta tulevaa tulolähdettä:
- Canatun myymät CNT-valmistusprosessissa käytettävät omat kulutushyödykkeet
- Rojaltit, jotka FST maksaa Canatulle jokaisesta loppuasiakkaalleen myymästään CNT-pelliclestä
Tällaisten tulevien tulovirtojen toteutumiseen liittyy epävarmuutta, sillä ne riippuvat luonnostaan FST:stä ja tämän loppuasiakkaista, eivätkä ne näin ollen ole täysin Canatun hallinnassa.
Juha Kokkonen, Canatu Oyj:n toimitusjohtaja, kommentoi: "Tämä on merkittävä virstanpylväs, joka vie asiakkaamme lähemmäs CNT-pelliclejen massatuotantoa. Se myös vahvistaa hiilinanoputki-pellicle-teknologian kypsyyden ja osoittaa CNT-pelliclejen markkinakysynnän."
Ensimmäinen CNT100 SEMI -reaktori toimitettiin FST:lle syyskuussa 2024. Heinäkuussa 2025 Canatu ilmoitti, että reaktori ja siihen liittyvät jälkikäsittelylaitteet olivat läpäisseet asiakkaan hyväksynnän (Site Acceptance Test, SAT). Nyt myönnetty massatuotantolupa on osa sovittua etenemissuunnitelmaa kohti kaupallista käyttöönottoa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Juha Kokkonen, toimitusjohtaja
juha.kokkonen@canatu.com
+358 40 543 0367
Mari Makkonen, sijoittajasuhde-, viestintä- ja markkinointijohtaja
mari.makkonen@canatu.com
+358 50 442 2343
Hyväksytty neuvonantaja
DNB Carnegie Investment Bank AB (publ)
puh. +46 (0) 8 588 685 70
Kuvat
Linkit
Canatu lyhyesti
Canatu (CANATU, Nasdaq First North, Suomi) on nopeasti kasvava syväteknologiayritys, joka kehittää edistyneitä hiilinanoputkia (Canatu CNT) sekä niihin liittyviä tuotteita ja tuotantolaitteita puolijohde- ja autoteollisuudelle ja diagnostiikalle. Canatu tekee yhteistyötä edelläkävijäyritysten kanssa ja on mukana muuttamassa tuotteita ja rakentamassa parempaa huomista nanohiilen avulla.
Canatun monipuolisella alustateknologialla on laajoja potentiaalisia sovelluskohteita. Yhtiön ydinliiketoiminta keskittyy hiilinanoputkimembraaneihin, joita käytetään puolijohdeteollisuuden EUV-prosesseissa edistyneimpien mikrosirujen valmistuksessa, sekä kalvolämmittimiin, joita käytetään autoteollisuudessa kuljettajaa avustavissa ADAS-järjestelmissä. Lisäksi Canatu kehittää diagnostiikkaan soveltuvia sähkökemiallisia antureita. Canatun patentoimat CNT-reaktorit ja Dry DepositionTM -menetelmä tuottavat erittäin puhtaita hiilinanoputkia. Canatu toimii kahdella liiketoimintamallilla: myymällä valmiita hiilinanoputkituotteita sekä myymällä hiilinanoputkireaktoreita ja lisensoimalla niihin liittyvää teknologiaansa, jotta asiakkaat voivat valmistaa hiilinanoputkituotteita itse rajoitetulla lisenssillä.
Canatun pääkonttori sijaitsee Suomessa, ja yritys toimii myös Yhdysvalloissa, Japanissa ja Taiwanissa. Canatu perustettiin vuonna 2004 Aalto-yliopiston nanomateriaaliryhmän spin-off-yrityksenä. Canatulla on tällä hetkellä hieman alle 150 työntekijää, jotka edustavat yli 30 eri kansallisuutta ja joista lähes 20 prosentilla on tohtorin tutkinto tai he suorittavat sitä parhaillaan. Lue lisää osoitteessa www.canatu.com ja seuraa meitä LinkedInissä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.