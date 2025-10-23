Vaasan kaupunki - Vasa stad

Kokkolantiellä tilapäisiä liikennejärjestelyitä 27.10.

Maanantaina 27.10.2025 Kokkolantiellä Konepajakatu 22:n kohdalla suljetaan tilapäisesti kävely- ja pyörätie rakennuksen julkisivutöiden takia. Liikenne ohjataan kiertotielle.

Liikenne ohjataan Sepänkyläntien ja Tammikaivontien kautta takaisin Kokkolantielle töiden ajan klo 8–16 välillä.

Töissä käytetään nostolava-autoa, joten kävely- ja pyörätie suljetaan ahtaan väylän ja yleisen turvallisuuden vuoksi.

