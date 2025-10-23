Kokkolantiellä tilapäisiä liikennejärjestelyitä 27.10.
Maanantaina 27.10.2025 Kokkolantiellä Konepajakatu 22:n kohdalla suljetaan tilapäisesti kävely- ja pyörätie rakennuksen julkisivutöiden takia. Liikenne ohjataan kiertotielle.
Liikenne ohjataan Sepänkyläntien ja Tammikaivontien kautta takaisin Kokkolantielle töiden ajan klo 8–16 välillä.
Töissä käytetään nostolava-autoa, joten kävely- ja pyörätie suljetaan ahtaan väylän ja yleisen turvallisuuden vuoksi.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jori LöfbackaLiikennejärjestelypäällikköPuh:0403543494jori.lofbacka@vaasa.fi
Linkit
Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vaasan kaupunki - Vasa stad
Tillfälliga trafikarrangemang på Karlebyvägen 27.1023.10.2025 14:28:32 EEST | Pressmeddelande
Gång- och cykelvägen på Karlebyvägen vid Verkstadsgatan 22 stängs tillfälligt på måndag 27.10 på grund av fasadarbeten på byggnaden. Trafiken styrs till en omväg.
Dåtid och nutid möts i en kammarmusikkonsert23.10.2025 14:27:49 EEST | Pressmeddelande
Vasa stadsorkesters kammarmusikkonsert söndagen den 26.10 i Vasa stadshus, för samman mästare från dåtidens och nutidens kompositörer.
Menneisyys ja nykyisyys kohtaavat kamarimusiikkikonsertissa23.10.2025 14:27:43 EEST | Tiedote
Vaasan kaupunginorkesterin kamarimusiikkikonsertti sunnuntaina 26.10. kaupungintalolla tuo yhteen menneisyyden mestarit ja nykyajan säveltäjät.
Vasa litar på framtiden och tillväxt – skattehöjningar föreslås inte23.10.2025 10:58:47 EEST | Pressmeddelande
Vasa stads budgetförslag för 2026 bevarar Vasa som en stark och växande stad oberoende av konjunkturen och den globala osäkerheten. Skattesatserna föreslås inte höjas nästa år.
Vaasa luottaa tulevaan ja kasvuun – veronkorotuksia ei esitetä23.10.2025 10:58:32 EEST | Tiedote
Vaasan kaupungin talousarvioesitys vuodelle 2026 pitää Vaasan vahvana ja kasvavana kaupunkina suhdanteista ja globaalista epävarmuudesta huolimatta. Veroprosentteja ei esitetä nostettavan ensi vuodelle.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme