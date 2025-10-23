Kokkolantiellä tilapäisiä liikennejärjestelyitä 27.10.

Vaasa luottaa tulevaan ja kasvuun – veronkorotuksia ei esitetä 23.10.2025 10:58:32 EEST | Tiedote

Vaasan kaupungin talousarvioesitys vuodelle 2026 pitää Vaasan vahvana ja kasvavana kaupunkina suhdanteista ja globaalista epävarmuudesta huolimatta. Veroprosentteja ei esitetä nostettavan ensi vuodelle.