Menneisyys ja nykyisyys kohtaavat kamarimusiikkikonsertissa

23.10.2025 14:27:43 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

Vaasan kaupunginorkesterin kamarimusiikkikonsertti sunnuntaina 26.10. kaupungintalolla tuo yhteen menneisyyden mestarit ja nykyajan säveltäjät.

Konsertissa kuullaan Dvořákin ja Goepfartin romanttisia säveliä sekä Tuomas Turriagon ja baskilaisen Eva Ugalde Álvarezin uutta musiikkia – mukana on myös Bost Miniatura teoksen Suomen ensiesitys.

Dvořákin amerikkalaisvaikutteinen kamarimusiikki ja Goepfartin saksalainen romantiikka käyvät vuoropuhelua Turriagon ja Ugalden nykysävellysten kanssa. Ohjelma osoittaa, että musiikki ylittää rajat ja aikakaudet.

Esiintyjät

Tuomas Turriago, piano
Liisa Makkonen, viulu
Sofia Eklund, viulu
Nana Raitaluoto, alttoviulu
Vladimir Reshetko, sello
Erica Nygård, huilu
Panu Sivonen, oboe
Eneko Iriarte Velasco, klarinetti
Zeynep Bozkaplan, fagotti
Harri Ala-Aho, käyrätorvi

Ohjelma

Antonín Dvořák: Jousikvartetto nro 12 F-duuri, op. 96 ”Amerikkalainen”

Karl Goepfart: Puhallinkvartetto, op. 93

Tuomas Turriago: Somber

Eva Ugalde Álvarez: Bost Miniatura – Suomen ensiesitys

Avainsanat

klassinen musiikkivaasan kaupunginorkesterikonsertittapahtumat

Yhteyshenkilöt

Mia Huhta
Intendentti
+35840 524 8877
mia.huhta@vaasa.fi

