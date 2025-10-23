Menneisyys ja nykyisyys kohtaavat kamarimusiikkikonsertissa

Konsertissa kuullaan Dvořákin ja Goepfartin romanttisia säveliä sekä Tuomas Turriagon ja baskilaisen Eva Ugalde Álvarezin uutta musiikkia – mukana on myös Bost Miniatura teoksen Suomen ensiesitys.

Dvořákin amerikkalaisvaikutteinen kamarimusiikki ja Goepfartin saksalainen romantiikka käyvät vuoropuhelua Turriagon ja Ugalden nykysävellysten kanssa. Ohjelma osoittaa, että musiikki ylittää rajat ja aikakaudet.

Esiintyjät

Tuomas Turriago, piano

Liisa Makkonen, viulu

Sofia Eklund, viulu

Nana Raitaluoto, alttoviulu

Vladimir Reshetko, sello

Erica Nygård, huilu

Panu Sivonen, oboe

Eneko Iriarte Velasco, klarinetti

Zeynep Bozkaplan, fagotti

Harri Ala-Aho, käyrätorvi

Ohjelma

Antonín Dvořák: Jousikvartetto nro 12 F-duuri, op. 96 ”Amerikkalainen”

Karl Goepfart: Puhallinkvartetto, op. 93

Tuomas Turriago: Somber

Eva Ugalde Álvarez: Bost Miniatura – Suomen ensiesitys