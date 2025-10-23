Menneisyys ja nykyisyys kohtaavat kamarimusiikkikonsertissa
Vaasan kaupunginorkesterin kamarimusiikkikonsertti sunnuntaina 26.10. kaupungintalolla tuo yhteen menneisyyden mestarit ja nykyajan säveltäjät.
Konsertissa kuullaan Dvořákin ja Goepfartin romanttisia säveliä sekä Tuomas Turriagon ja baskilaisen Eva Ugalde Álvarezin uutta musiikkia – mukana on myös Bost Miniatura teoksen Suomen ensiesitys.
Dvořákin amerikkalaisvaikutteinen kamarimusiikki ja Goepfartin saksalainen romantiikka käyvät vuoropuhelua Turriagon ja Ugalden nykysävellysten kanssa. Ohjelma osoittaa, että musiikki ylittää rajat ja aikakaudet.
Esiintyjät
Tuomas Turriago, piano
Liisa Makkonen, viulu
Sofia Eklund, viulu
Nana Raitaluoto, alttoviulu
Vladimir Reshetko, sello
Erica Nygård, huilu
Panu Sivonen, oboe
Eneko Iriarte Velasco, klarinetti
Zeynep Bozkaplan, fagotti
Harri Ala-Aho, käyrätorvi
Ohjelma
Antonín Dvořák: Jousikvartetto nro 12 F-duuri, op. 96 ”Amerikkalainen”
Karl Goepfart: Puhallinkvartetto, op. 93
Tuomas Turriago: Somber
Eva Ugalde Álvarez: Bost Miniatura – Suomen ensiesitys
Yhteyshenkilöt
Mia Huhta
Intendentti
+35840 524 8877
mia.huhta@vaasa.fi
