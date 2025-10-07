SuPerin Inberg: Työntekijöiden irtisanomissuojaa ei tule heikentää

Lainsäädännön muutos eteni eduskuntaan tänään 23. lokakuuta. Esityksestä on jatkovalmistelussa poistettu varoitusmenettelyä koskevat muutokset ja työntekijän alisuoriutumista koskeva heikennys. Nämä ovat selvästi askeleita oikeaan suuntaan, mutta SuPer kyseenalaistaa edelleen koko lakihankkeen tarpeellisuuden ja perustelut.

– Hallituksen esitys on osa laajempaa yritystä heikentää työntekijäosapuolen oikeuksia ja asemaa työpaikoilla, toteaa SuPerin puheenjohtaja Päivi Inberg. – Irtisanomissuojan heikennys yhdistettynä jo vuonna 2024 voimaantulleisiin työttömyysturvan heikennyksiin tarkoittaa, että yhä suurempi osa suomalaisista on vaarassa suistua kurjistuvaan taloudelliseen tilanteeseen.

Esitys tavoittelee nimenomaan pienten ja keskisuurten yritysten työllistymiskyvyn parantamista. SuPerin arvion mukaan esitys heikentäisi kuitenkin noin 2,1 miljoonan työntekijän lakisääteistä työsuhdeturvaa eli sen vaikutus ulottuisi huomattavasti laajemmalle, myös suuriin työnantajiin. Työsuhdeturva on keskeinen osa suomalaista työoikeutta ja sen heikentäminen rikkoisi työntekijän suojelun, lojaliteetin ja sopimusten sitovuuden periaatteita.

Esitysluonnoksessa arvioidut taloudelliset vaikutukset ovat vähäisiä, eikä työllisyyteen, työttömyyteen tai työttömyysturvaan liittyviä positiivisia vaikutuksia ole pystytty osoittamaan luotettavasti. Hallituksen esittämät irtisanomiskynnyksen madaltamisen positiiviset vaikutukset perustuvat pitkälti perusteettomiin olettamiin. Esitys tuskin lisäisi työllisyyttä.

SuPer pitää erityisen ongelmallisena, että työntekijöiden työsuhdeturvan heikentämistä perustellaan edes osittain irtisanomisen oikeudellisilla riskeillä ja työnantajien osaamispuutteilla. Irtisanomiskynnyksen madaltaminen ei poista irtisanomiseen liittyviä oikeudellisia haasteita, vaan voi päinvastoin lisätä epävarmuutta ja tulkinnanvaraisuutta työmarkkinoilla, sillä loppupeleissä irtisanomiskynnys muotoutuu vasta vuosien saatossa oikeuskäytännössä.

– Muutokset hallituksen ensimmäiseen esitykseen irtisanomissuojan heikennyksistä ovat tervetulleita, toteaa Inberg. – Ne eivät kuitenkaan riitä korjaamaan lakihankkeen ongelmallisuutta erityisesti yhdistettynä heikennettyyn työttömyysturvaan ja aktiivisen työvoimapolitiikan puutteeseen.