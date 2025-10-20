Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Avi arvioi Päijät-Hämeen pelastustoimen palvelut hyvätasoisiksi
Etelä-Suomen aluehallintovirasto on julkaissut asiantuntija-arvionsa Päijät-Hämeen pelastustoimesta vuodelta 2024. Vuosittaisessa asiantuntija-arvioissa tarkastellaan pelastustoimen palvelutasoa, palvelujen tarvetta, saatavuuden ja laadun kehitystä sekä investointeja.
– Arviointi tuo hyvän pohjan meille toimintamme kehittämiseen, sanoo pelastusjohtaja Mira Leinonen Päijät-Hämeen pelastuslaitokselta.
Etelä-Suomen aluehallintoviraston tuore asiantuntija-arvio osoittaa, että Päijät-Hämeen pelastustoimen palvelut ovat monilta osin hyvällä tasolla, mutta erityisesti henkilöstö- ja kalustoresurssien riittävyyteen sekä sopimuspalokuntien toimintaedellytyksiin tulee kiinnittää huomiota. Investointien siirtyminen on lisännyt viime vuosina korjausvelkaa.
Pelastustoiminnan suorituskyky vastaa suurimmaksi osaksi tarvetta, mutta ensimmäisen pelastusyksikön toimintavalmiuteen tullaan kiinnittämään huomiota.
Sopimuspalokuntahenkilöstön saatavuudessa on haasteita, mikä muodostaa ongelman savusukellusvalmiuden ylläpitämiseen pienissä kunnissa. Tähän vastataan mm. täydentävien sammutusmenetelmien kehittämisellä.
Avi toivoo Päijät-Hämeen väestönsuojelusuunnitelmien päivittämistä ja Väestönsuojelun alueellisen yhteistyöryhmän käynnistämistä. Kehittämistoimenpiteet onkin aloitettu. PHKUNTATURVA-työryhmän toiminta on saatu vakiinnutettua, ja tämän myötä yhteensovittamistyö kuntien osalta on helpottunut.
Avin mukaan onnettomuuksien ehkäisy on Päijät-Hämeessä suunnitelmallista ja tietoon pohjautuvaa. Päijät-Häme tuottaa onnettomuuksien ehkäisyn palveluja muihin alueisiin verrattuna vähäisillä henkilöresursseilla.
Aluehallintoviraston mukaan turvallisuusviestintää tulee kehittää erityisesti erityisryhmien tavoittamisessa. Myös varautumiskoulutuksille olisi kysyntää nykyistä enemmän. Palontutkinta ja kemikaalivalvonta ovat jääneet vähimmäistasolle resurssipulan vuoksi.
Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa on yleisesti hyvällä tasolla.
Avi pitää investointisuunnitelmassa vuosille 2026–2029 esitettyjä investointeja perusteltuina ja välttämättömiä palvelujen laadun, saatavuuden ja kustannusvaikuttavuuden ylläpitämiseksi.
