SDP:n Niina Malm: Potkulaki tekee epävarmuudesta uuden normaalin

Hallituksen potkulaki sallii irtisanomisen “asiallisin perustein”, kun tähän asti on vaadittu painava syy. Käytännössä tämä tarkoittaa, että nuoret, määräaikaisissa ja osa-aikaisissa työsuhteissa työskentelevät joutuvat elämään jatkuvassa epävarmuudessa, vailla turvaa ja varmuutta huomisesta.

– Suomessa on kadonnut 71 000 työpaikkaa hallituskauden aikana. Työllisyystavoitteet ovat karanneet ja hallitus on yli 170 000 työpaikkaa jäljessä omista lupauksistaan. Nuorisotyöttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys ovat räjähtäneet, mutta hallitus ei vastaa kriisiin työllisyyttä vahvistavilla toimilla. Päinvastoin se helpottaa irtisanomisia ja leikkaa työllistämistä edistävistä toimista, korostaa Malm.

– Hallituksen esityksessä myönnetään, että irtisanomisen helpottamisen vaikutus työllisyyteen ja julkiseen talouteen on vähäinen, eli hallitus itse myöntää, ettei kyse ole työllisyyden parantamisesta. Tämä on vain ideologista työntekijöiden potkimista, jatkaa Malm.

– Nuoret ja pienipalkkaiset työntekijät jäävät hallituksen politiikan välitilaan, limboon, jossa mikään ei ole varmaa. Heiltä viedään tulevaisuudenusko pala palalta, kun irtisanomisen kynnystä madalletaan ja määräaikaisuuksia lisätään ilman perusteita. Myös pienipalkkaiset ja nollatuntisopimuksilla työskentelevät kärsivät: työnantajille annetaan lisää vapauksia, mutta työntekijät joutuvat kantamaan riskit. Työntekijän velvollisuudet kasvavat, oikeudet kutistuvat. Näin hallitus rakentaa Suomea, jossa epävarmuus on uusi normaali, Malm varoittaa.

SDP:n mielestä suunta pitää kääntää.

– Hallitus helpottaa potkuja, me helpotamme palkkaamista. Työpaikkoja ei synny pelon ja epävarmuuden kautta, vaan luottamuksesta ja reiluudesta. Vaarana on työelämä, jossa epävarmuus on pysyvä olotila. Jos hallitus haluaisi oikeasti ratkaista työllisyyden ongelmat, se panostaisi koulutukseen, osaamiseen ja työllistämisen esteiden poistamiseen, ei työntekijöiden kyykyttämiseen, Malm päättää.