SDP EDUSKUNTA

SDP:n Niina Malm: Potkulaki tekee epävarmuudesta uuden normaalin

23.10.2025 14:30:10 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote

Jaa

Hallitus antoi tänään eduskunnalle potkulakinsa, esityksen, joka heikentää työntekijöiden asemaa ja lisää epävarmuutta työelämässä. Erityisesti nuoret ja pienipalkkaiset joutuvat tämän politiikan maksumiehiksi. Samalla kun työttömyys pahenee, hallitus valitsee suunnan, joka tekee suomalaisesta työelämästä entistä turvattomamman, sanoo SDP:n kansanedustaja ja varapuheenjohtaja Niina Malm.

Kuva: Jukka-Pekka Flander / SDP
Kuva: Jukka-Pekka Flander / SDP

Hallituksen potkulaki sallii irtisanomisen “asiallisin perustein”, kun tähän asti on vaadittu painava syy. Käytännössä tämä tarkoittaa, että nuoret, määräaikaisissa ja osa-aikaisissa työsuhteissa työskentelevät joutuvat elämään jatkuvassa epävarmuudessa, vailla turvaa ja varmuutta huomisesta.

– Suomessa on kadonnut 71 000 työpaikkaa hallituskauden aikana. Työllisyystavoitteet ovat karanneet ja hallitus on yli 170 000 työpaikkaa jäljessä omista lupauksistaan. Nuorisotyöttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys ovat räjähtäneet, mutta hallitus ei vastaa kriisiin työllisyyttä vahvistavilla toimilla. Päinvastoin se helpottaa irtisanomisia ja leikkaa työllistämistä edistävistä toimista, korostaa Malm. 

– Hallituksen esityksessä myönnetään, että irtisanomisen helpottamisen vaikutus työllisyyteen ja julkiseen talouteen on vähäinen, eli hallitus itse myöntää, ettei kyse ole työllisyyden parantamisesta. Tämä on vain ideologista työntekijöiden potkimista, jatkaa Malm. 

– Nuoret ja pienipalkkaiset työntekijät jäävät hallituksen politiikan välitilaan, limboon, jossa mikään ei ole varmaa. Heiltä viedään tulevaisuudenusko pala palalta, kun irtisanomisen kynnystä madalletaan ja määräaikaisuuksia lisätään ilman perusteita. Myös pienipalkkaiset ja nollatuntisopimuksilla työskentelevät kärsivät: työnantajille annetaan lisää vapauksia, mutta työntekijät joutuvat kantamaan riskit. Työntekijän velvollisuudet kasvavat, oikeudet kutistuvat. Näin hallitus rakentaa Suomea, jossa epävarmuus on uusi normaali, Malm varoittaa.

SDP:n mielestä suunta pitää kääntää.

– Hallitus helpottaa potkuja, me helpotamme palkkaamista. Työpaikkoja ei synny pelon ja epävarmuuden kautta, vaan luottamuksesta ja reiluudesta. Vaarana on työelämä, jossa epävarmuus on pysyvä olotila. Jos hallitus haluaisi oikeasti ratkaista työllisyyden ongelmat, se panostaisi koulutukseen, osaamiseen ja työllistämisen esteiden poistamiseen, ei työntekijöiden kyykyttämiseen, Malm päättää.

Yhteyshenkilöt

Niina MalmKansanedustaja, SDP:n varapuheenjohtaja

Puh:0400 588 978

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye