Kutsu: Aamu Kelassa 18.11.2025: Tekoäly viranomaispäätöksissä – Kuka päättää, kun AI päättää?

Marraskuun Aamu Kelassa -keskustelu käsittelee tekoälyn hyödyntämistä julkishallinnossa ja siihen liittyviä eettisiä kysymyksiä. Miten vaalitaan kansalaisten oikeuksia ja luottamusta yhteiskuntaan, kun tekoälyratkaisut yleistyvät? Entä miten lainsäädäntö tukee ja estää tekoälyn hyödyntämistä?

Aiheesta keskustelevat sosiaali- ja terveysministeriön erityisasiantuntija Teija Hautera, Verohallinnon erityisasiantuntija Jani Juva, Kelan johtava asiantuntija Riikka Lindroos-Järvitalo ja Sherpan tekoäly- ja innovaatiojohtaja, väitöskirjatutkija Jukka Niittymaa. Tilaisuuden päätössanat pitää Kelan johtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, ja keskustelun juontaa Marika Ahonen.



Aamu Kelassa -tapahtumat ovat ajankohtaisia keskustelutilaisuuksia Kelan kumppaneille ja sidosryhmille sekä muille aiheesta kiinnostuneille.



Aika: Tiistaina 18.11.2025 klo 8.30–10.30. Aamupuuro tarjolla klo 8.30–9.00. Ohjelma ja striimi alkavat klo 9.00.



Paikka: Kelan päätalolla, os. Nordenskiöldinkatu 12, Helsinki. Varaathan mukaasi henkilöllisyystodistuksen Kelan kulunvalvontaa varten. Tilaisuutta voi seurata myös etänä. Keskustelun tallenne julkaistaan Kelan verkkosivuilla tilaisuuden jälkeen.



