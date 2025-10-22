Kela/FPA

Kutsu: Aamu Kelassa 18.11.2025: Tekoäly viranomaispäätöksissä – Kuka päättää, kun AI päättää?

23.10.2025 15:11:29 EEST | Kela/FPA | Kutsu

Jaa

Tekoälystä toivotaan apua julkishallinnon säästöpaineisiin. Miten tekoälyä pitäisi hyödyntää viranomaispäätöksissä, ja miten se tehdään kestävällä tavalla?

Kutsu: Aamu Kelassa 18.11.2025: Tekoäly viranomaispäätöksissä – Kuka päättää, kun AI päättää?

Marraskuun Aamu Kelassa -keskustelu käsittelee tekoälyn hyödyntämistä julkishallinnossa ja siihen liittyviä eettisiä kysymyksiä. Miten vaalitaan kansalaisten oikeuksia ja luottamusta yhteiskuntaan, kun tekoälyratkaisut yleistyvät? Entä miten lainsäädäntö tukee ja estää tekoälyn hyödyntämistä?

Aiheesta keskustelevat sosiaali- ja terveysministeriön erityisasiantuntija Teija Hautera, Verohallinnon erityisasiantuntija Jani Juva, Kelan johtava asiantuntija Riikka Lindroos-Järvitalo ja Sherpan tekoäly- ja innovaatiojohtaja, väitöskirjatutkija Jukka Niittymaa. Tilaisuuden päätössanat pitää Kelan johtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, ja keskustelun juontaa Marika Ahonen.

Aamu Kelassa -tapahtumat ovat ajankohtaisia keskustelutilaisuuksia Kelan kumppaneille ja sidosryhmille sekä muille aiheesta kiinnostuneille. 
 
Aika: Tiistaina 18.11.2025 klo 8.30–10.30. Aamupuuro tarjolla klo 8.30–9.00. Ohjelma ja striimi alkavat klo 9.00. 
 
Paikka: Kelan päätalolla, os. Nordenskiöldinkatu 12, Helsinki. Varaathan mukaasi henkilöllisyystodistuksen Kelan kulunvalvontaa varten. Tilaisuutta voi seurata myös etänä. Keskustelun tallenne julkaistaan Kelan verkkosivuilla tilaisuuden jälkeen.  
 
Ilmoittaudu tilaisuuteen viimeistään 14.11.2025.

Lämpimästi tervetuloa!

Yhteyshenkilöt

Kelan viestintäKelan viestinnän mediapuhelin palvelee arkisin klo 9–16. Numerossa ohjaamme haastattelupyyntöjä asiantuntijoillemme. Voit jättää haastattelupyynnön myös sähköpostitse.

Puh:020 634 7745viestinta@kela.fi

Kansaneläkelaitos (Kela) hoitaa Suomen sosiaaliturvaan kuuluvien perusturvaa eri elämäntilanteissa.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Kela/FPA

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye