Ruotsin Toto85-peli avattu pelattavaksi digikanavassa – Suomen Toto75-peli on Veikkauksen Toto-pelien päätuote

- Hienoa että sopimukseen päästiin! Tiedostamme, että peli on osalle asiakkaistamme tärkeä. Ja juuri heitä tässä halutaan palvella, Veikkauksen tuoteryhmäpäällikkö Juha Ahjolinna sanoo.



- Erittäin tiukasta aikataulusta johtuen, ja lisenssimarkkinaan siirtymiseen valmistautuminen huomioiden, pelimahdollisuuden rakentaminen myös myyntipaikkapelaamiseen ei ollut mahdollista eikä järkevää. Uskomme kuitenkin, että Ruotsin Toto85-pelistä kiinnostunut segmentti asiakkaistamme löytää pelin digikanavasta.



- Myyntipaikkapelaamisessa on kyllä mahdollista pelata Ruotsin Toto85-päiville muita pelimuotoja muttei Toto85-peliä.



- Toto85-peli on nyt avattu veikkaus.fi:ssä ja sovelluksessa asiakkaidemme pelattavaksi. Lauantaina Ruotsin Toto85-pelissä on jaossa jopa 8 miljoonan euron muhkea potti, Ahjolinna jatkaa.



Veikkauksen Toto-pelien tärkeimpiä kohteita ovat Suomen ravikohteet. Marraskuusta alkaen Suomessa on Toto75-kierros aina keskiviikkoisin ja lauantaisin.



- Meillä on Suomen Hippoksen kanssa pitkäkestoinen, lisenssimarkkinaan ulottuva yhteistyösopimus Suomen ravien data-, kuva- ja kohdeoikeuksista, joten totta kai haluamme keskittyä Suomen tarjontaan sekä edistää osaltamme Suomen raviurheilun menestystä, Juha Ahjolinna korostaa.

- Ruotsin raviurheilukohteiden osalta toivoisimme pääsevämme pitkäkestoiseen yhteistyösopimukseen Ruotsin ATG:n kanssa.



- Lisäksi neuvottelemme siitä, että ruotsalaiset ATG:n asiakkaat pelaisivat myös Veikkauksen isännöimiin Suomen ravien yhteispooleihin.