Ruotsin Toto85-peli avattu pelattavaksi digikanavassa – Suomen Toto75-peli on Veikkauksen Toto-pelien päätuote
Veikkaus on päässyt sopimukseen ruotsalaisen peliyhtiön ATG:n kanssa siitä, että Veikkauksen suomalaiset asiakkaat voivat pelata Ruotsin Toto85-kierroksille. Uusi pelimuoto alkaa viikonloppuna, ja lauantain 25.10. Ruotsin Toto85-peli on nyt pelattavissa veikkaus.fi:ssä ja Veikkauksen sovelluksessa.
- Hienoa että sopimukseen päästiin! Tiedostamme, että peli on osalle asiakkaistamme tärkeä. Ja juuri heitä tässä halutaan palvella, Veikkauksen tuoteryhmäpäällikkö Juha Ahjolinna sanoo.
- Erittäin tiukasta aikataulusta johtuen, ja lisenssimarkkinaan siirtymiseen valmistautuminen huomioiden, pelimahdollisuuden rakentaminen myös myyntipaikkapelaamiseen ei ollut mahdollista eikä järkevää. Uskomme kuitenkin, että Ruotsin Toto85-pelistä kiinnostunut segmentti asiakkaistamme löytää pelin digikanavasta.
- Myyntipaikkapelaamisessa on kyllä mahdollista pelata Ruotsin Toto85-päiville muita pelimuotoja muttei Toto85-peliä.
- Toto85-peli on nyt avattu veikkaus.fi:ssä ja sovelluksessa asiakkaidemme pelattavaksi. Lauantaina Ruotsin Toto85-pelissä on jaossa jopa 8 miljoonan euron muhkea potti, Ahjolinna jatkaa.
Veikkauksen Toto-pelien tärkeimpiä kohteita ovat Suomen ravikohteet. Marraskuusta alkaen Suomessa on Toto75-kierros aina keskiviikkoisin ja lauantaisin.
- Meillä on Suomen Hippoksen kanssa pitkäkestoinen, lisenssimarkkinaan ulottuva yhteistyösopimus Suomen ravien data-, kuva- ja kohdeoikeuksista, joten totta kai haluamme keskittyä Suomen tarjontaan sekä edistää osaltamme Suomen raviurheilun menestystä, Juha Ahjolinna korostaa.
- Ruotsin raviurheilukohteiden osalta toivoisimme pääsevämme pitkäkestoiseen yhteistyösopimukseen Ruotsin ATG:n kanssa.
- Lisäksi neuvottelemme siitä, että ruotsalaiset ATG:n asiakkaat pelaisivat myös Veikkauksen isännöimiin Suomen ravien yhteispooleihin.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
ma, ke-to: klo 8–21
ti: klo 8–22
pe: klo 8–23
la: klo 9–12 ja klo 20–22
su: klo 10–15
www.veikkaus.fi/yritys
Linkit
Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.
PAREMMAN PELIN PUOLESTA – VEIKKAUS
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Veikkaus Oy
Eurojackpotin potti kohoaa noin 17 miljoonaan euroon - Jokerista 20 000 euroa Pieksämäelle21.10.2025 22:28:45 EEST | Tiedote
Eurojackpotin illan arvonnassa ei löytynyt täysosumia. Perjantaina pelin potti kohoaa noin 17 miljoonaan euroon.
Loton potti nousee kahteen miljoonaan euroon – Forssaan illan suurin voitto18.10.2025 22:48:12 EEST | Tiedote
Lauantai-illan arvonnassa ei löytynyt täysosumaa, joten ensi lauantaina tarjolla on kahden miljoonan päävoitto.
Yli puolen miljoonan voittaja: ”Nyt ei kyllä harmita yhtään”18.10.2025 08:00:00 EEST | Tiedote
Viime lauantaina Lotossa löytyi Kauhajoen K-Citymarketissa pelatun päävoiton lisäksi poikkeuksellisen suuren voiton tuonut toisen voittoluokan osuma.
Eurojackpotin päävoitto Saksaan17.10.2025 22:03:26 EEST | Tiedote
Eurojackpotin perjantain arvonnassa (kierros 42/2025) löytyi yksi täysosuma, jolla 69,2 miljoonan potti matkasi Saksaan.
Loton päävoiton napannut nainen: ”Voi onnenkantamoinen näinkin tulla”16.10.2025 14:00:00 EEST | Tiedote
Kierroksella 41/2025 Loton miljoonan euron täysosuma pelattiin Kauhajoen K-Citymarketissa. Veikkaus pääsi onnittelemaan miljoona euroa napannutta naista tuoreeltaan voiton jälkeen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme