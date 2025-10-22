Vihreiden Diarra kritisoi esitystä irtisanomissuojan heikentämisestä — Lisää syrjintää, vaikeuttaa perheellistymistä eikä edes paranna talouskasvua
Hallitus antoi tänään eduskunnalle esityksen, jolla helpotetaan työntekijän irtisanomista. Kansanedustaja ja työ- ja tasa-arvovaliokunnan jäsen Fatim Diarra (vihr.) kritisoi hallituksen esitystä.
– On päivänselvää, että irtisanomissuojan heikentäminen lisää syrjinnän riskiä työelämässä. Esimerkiksi yhdenvertaisuusvaltuutettu on todennut lausunnossaan, että esityksen vaikutukset ovat vaarassa kohdistua esimerkiksi vammaisuuden tai terveydentilan johdosta syrjinnän vaarassa oleviin henkilöihin. Tätä ei voi missään nimessä hyväksyä, Diarra linjaa.
Diarran mukaan esitys on myös omiaan lisäämään raskaus- ja perhevapaasyrjintää.
– Hallitus on ohjelmassaan sitoutunut kitkemään raskaus- ja perhevapaasyrjintää. Nyt annettu esitys ei tue millään tavalla tätä tavoitetta, vaan toimii oikeastaan täysin päinvastoin. Tasa-arvoisen perhevapaamallin säätämisen jälkeenkin naiset käyttävät suuremman osan perhevapaista. Tämä on siis jälleen yksi hallituksen päätös, joka osuu todennäköisesti korostetusti naisiin. Haluaako hallitus todella vaikeuttaa vielä nykyisestään nuorten naisten perheellistymistä?, Diarra kritisoi.
Diarran mukaan hallituksen esitys lisää ihmisten epävarmuutta tilanteessa, jossa luottamus tulevaisuuteen on jo valmiiksi koetuksella.
– Jatkuvat leikkaukset ihmisten arkeen ovat lisänneet huolta siitä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Irtisanomissuojan heikentäminen vain pahentaa tilannetta. Nyt olisi huutava tarve toimille, jotka vahvistavat ihmisten luottamusta talouteen, eivätkä nakerra sitä, Diarra muistuttaa.
Esityksessä ei myöskään Diarran mukaan ymmärretä erilaisten työnanatajien todellisuutta, PK-yritysten työllistämisen esteiden purkaminen on tärkeää, mutta uudistuksella heikennetään nyt kaikkien työntekijöiden oikeusturvaa.
– Ei Helsingin kaupunkia ja pientä konepajayrittäjää voi katsoa tässä samoilla velvoitteilla, Diarra täsmentää.
