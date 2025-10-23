Kokoomuksen Partanen: Orpon hallitus purkaa työllistämisen esteitä – pk-yrittäjille vihdoin kaivattua rohkaisua työllistää
Irtisanomiskynnyksen madaltaminen on merkittävä askel kohti joustavampia ja toimivimpia työmarkkinoita. Kokoomuksen varapuheenjohtaja ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäsen Karoliina Partanen korostaa, että uudistus vastaa pitkään jatkuneeseen tarpeeseen helpottaa etenkin pienten yritysten mahdollisuuksia työllistää.
Hallitus antoi torstaina eduskunnalle esityksen irtisanomiskynnyksen madaltamisesta. Työntekijän irtisanomiseen henkilökohtaisella perusteella riittäisi jatkossa asiallinen syy. Muutoksen tavoitteena on madaltaa työnantajan kynnystä palkata uusia työntekijöitä ja vahvistaa näin etenkin pk-yritysten kasvuedellytyksiä.
”Pk-yritykset ovat Suomen työllisyyden moottori. Erityisesti pienyritykset ovat kokeneet irtisanomiseen liittyvät oikeudelliset riskit merkittäväksi työllistämisen esteeksi. Moni yrittäjä epäröi palkata, koska riskit kaatuvat helposti yksin yrittäjän kannettavaksi, mikäli työsuhde ei toimi. Nyt tätä pelkoa puretaan. Tämä on konkreettinen uudistus, joka antaa yrityksille rohkeutta kasvaa ja työllistää”, Partanen sanoo.
Partasen mukaan lainsäädäntö suojaa edelleen työntekijöitä asiattomilta, syrjiviltä ja mielivaltaisilta irtisanomisilta. Irtisanomiseen vaaditaan aina lainmukainen, perusteltu syy ja laissa määriteltyjä menettelyitä on noudatettava.
”Työntekijää ei saisi jatkossakaan irtisanoa ennen kuin hänelle on annettu varoitus ja mahdollisuus korjata menettelynsä. Tätä uudistusta ei tehdä ketään vastaan, vaan sen puolesta, että Suomessa yhä useampi yritys uskaltaisi työllistää ja yhä useampi ihminen saisi mahdollisuuden tehdä työtä”, Partanen painottaa.
Uudistus on osa Orpon hallituksen laajempaa työelämäpakettia, jonka tarkoituksena on purkaa erityisesti pk-yritysten työllistämiseen liittyviä riskejä.
Karoliina Partanen
