Makumatka Espoon kouluissa ja päiväkodeissa 29.10.2025
Espoo Catering tempaisee kohteissaan makumatkalla, kun päiväkodeissa järjestetään Pyörykkäpäivä ja kouluissa Pitapäivä.
Teemapäivän lounaalla tarjotaan hummusta, falafelia ja tsatsikisalaattia, sekä kouluissa myös pitaleipää ja taboulleh-salaattia. Päiväkodeissa lapset voivat tutustua kikherneeseen ja hummukseen Espoo Cateringin materiaalipaketin avulla. Keräämällä leimoja hauskaan Hummuspassiin lapset oppivat samalla päiväkodin ruoasta!
Saunalahden koulussa oppilaat voivat antaa kirjallista palautetta lounaasta ja kertoa suosikkinsa tarjolla olevista falafeleista ja hummuksista. Lisäksi maistelupisteellä pääsee kokeilemaan erilaisia hummuksia. Espoo Cateringin asiantuntijat ovat paikan päällä keräämässä palautetta.
Palautteen kerääminen teemapäivissä ja tapahtumissa on tärkeää, sillä siten lapset voivat itse arvioida ruokaa ja vaikuttaa ruokalistojen sisältöön. Espoo Catering on sitoutunut parantamaan kouluruoan laatua ja tuomaan uusia, lapsille maistuvia ruokia ruokalistoillemme. Haluamme myös kannustaa lapsia kokeilemaan terveellisiä ja herkullisia ruokavaihtoehtoja.
Tapahtuma järjestetään yhteistyössä Baba Foodsin kanssa.
Haluatko tehdä jutun tapahtumasta?
Tervetuloa lounaalle Saunalahden kouluun klo 10.15–12.30! Pääset maistamaan teemapäivän herkkuja ja näkemään, miten kouluruokaa kehitetään yhdessä oppilaiden kanssa. Lisätietoa ja ilmoittautuminen yhteyshenkilömme kautta.
Regina EkroosHankinta- ja kehityspäällikköEspoo Catering OyPuh:+358 50 5898041regina.ekroos@espoocatering.fi
Espoo Catering
Espoo Catering tarjoaa laadukkaita ja maukkaita ateriapalveluita Espoon kouluissa ja päiväkodeissa. Valmistamme päivittäin noin 80 000 ateriaa ympäri Espoota. Tuomme iloa ja energiaa ruokapöytään!
