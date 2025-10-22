Makumatka Espoon kouluissa ja päiväkodeissa 29.10.2025

Teemapäivän lounaalla tarjotaan hummusta, falafelia ja tsatsikisalaattia, sekä kouluissa myös pitaleipää ja taboulleh-salaattia. Päiväkodeissa lapset voivat tutustua kikherneeseen ja hummukseen Espoo Cateringin materiaalipaketin avulla. Keräämällä leimoja hauskaan Hummuspassiin lapset oppivat samalla päiväkodin ruoasta!

Saunalahden koulussa oppilaat voivat antaa kirjallista palautetta lounaasta ja kertoa suosikkinsa tarjolla olevista falafeleista ja hummuksista. Lisäksi maistelupisteellä pääsee kokeilemaan erilaisia hummuksia. Espoo Cateringin asiantuntijat ovat paikan päällä keräämässä palautetta.

Palautteen kerääminen teemapäivissä ja tapahtumissa on tärkeää, sillä siten lapset voivat itse arvioida ruokaa ja vaikuttaa ruokalistojen sisältöön. Espoo Catering on sitoutunut parantamaan kouluruoan laatua ja tuomaan uusia, lapsille maistuvia ruokia ruokalistoillemme. Haluamme myös kannustaa lapsia kokeilemaan terveellisiä ja herkullisia ruokavaihtoehtoja.

Tapahtuma järjestetään yhteistyössä Baba Foodsin kanssa.

Haluatko tehdä jutun tapahtumasta?

Tervetuloa lounaalle Saunalahden kouluun klo 10.15–12.30! Pääset maistamaan teemapäivän herkkuja ja näkemään, miten kouluruokaa kehitetään yhdessä oppilaiden kanssa. Lisätietoa ja ilmoittautuminen yhteyshenkilömme kautta.