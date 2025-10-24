Modernin arkkitehtuurin korjaamisen edelläkävijä, arkkitehti Mona Schalin, nimitetään arkkitehtuurin akateemikoksi
Tasavallan presidentti Alexander Stubb on myöntänyt taiteen akateemikon arvonimen arkkitehti Mona Schalinille. Käärmetalon peruskorjauksesta Arkkitehtuurin Finlandialla (2019) palkitun arkkitehdin työssä punaisena lankana on ollut modernin arkkitehtuurin korjaaminen ja restaurointi. Mona Schalin on toiminut myös Suomen Arkkitehtiliiton (SAFA) luottamustehtävissä kolmella eri vuosikymmenellä.
Taideneuvoston perusteluissa Mona Schalinia kuvataan “edelläkävijäksi modernin arkkitehtuurin tutkimuksen ja korjauksen menetelmien kehittämisessä.”
Arkkitehtitoimiston vuonna 2003 perustanut Schalin on keskittynyt kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten korjaamiseen ja restaurointiin. Hän on työryhmänsä kanssa laatinut myös lukuisia rakennushistoriallisia selvityksiä ja kulttuuriympäristöselvityksiä.
“Mona Schalinin kaikesta tekemisestä välittyy syvä perehtyneisyys, kestävä innostus ja punnitut näkemykset arkkitehtuurista, rakennuskulttuurista ja ympäristömme arvoista ylipäätään. Tunnetuissa asuinrakennusten peruskorjauksissa Schalin on osoittanut vakuuttavasti, miksi myös arjen arkkitehtuurin pienet eleet ovat arvokkaita ja varjelemisen arvoisia”, Safan puheenjohtaja Asko Takala sanoo.
Suunnittelija, opettaja ja kulttuuriympäristöaktiivi
”Olen syvästi kiitollinen akateemikon arvonimestä. Koen, että sillä halutaan antaa arvoa laajemminkin työlle, jota minä ja monet kollegat teemme rakennetun kulttuuriympäristön ja rakennusperinnön arvojen vaalimiseksi”, Mona Schalin sanoo.
Schalinin tunnetuimpia suunnittelutöitä on Yrjö Lindegrenin 1950-luvulla suunnitteleman Käärmetalon peruskorjauksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu. Helsingin Käpylässä sijaitsevan Käärmetalon peruskorjauksen 1. vaihe palkittiin Arkkitehtuurin Finlandialla (2019) ja Docomomo-palkinnolla (2021). Se sai myös kansainvälistä tunnustusta Mies van der Rohe Award -palkintoehdokkaana (2022).
Käärmetalon jälkeen Schalin vastasi toisen suojellun Helsingin kaupungin omistaman vuokratalokorttelin, Hilding Ekelundin suunnitteleman Pohjolankatu 47:n, peruskorjauksesta (2022). Keskeisiin suunnittelutöihin kuuluvat myös Urho Kekkosen Tamminiemen museon restaurointi (2011) ja useiden Suomenlinnassa sijaitsevien rakennusten korjaukset.
Schalin tunnetaan monipuolisena kulttuuriympäristöaktiivina ja keskustelijana. Schalin kirjoitti muun muassa Kenen kaupunki -pamflettiin (2021), joka tarkasteli kaupunkikehittämisen hankkeita kriittisesti.
Safassa Mona Schalin toimii liittovaltuuston jäsenenä. Hän on toiminut liiton luottamustehtävissä hallituksessa (2021–2023) ja liittovaltuustossa pitkäjänteisesti, kolmella eri vuosikymmenellä.
Schalin on Svenska Tekniska Vetenskapsakademien i Finlandin jäsen ja toiminut ICOMOS:in kansainvälisen kulttuurimaisemakomitean jäsenä (2007–2011).
Suunnittelutyön ohella Schalin on opettanut arkkitehtuurin ja maisema-arkkitehtuurin historiaa Aalto-yliopistossa ja Tampereen Teknillisessä yliopistossa. Hän on toiminut Aarhusin Arkkitehtikoulun vierailevana professorina, pohjoismaisen rakennusperintökoulutuksen NORDMAKin opettajana ja koordinoinut kansainvälisiä modernin arkkitehtuurin MARC-restaurointikursseja.
Tasavallan presidentti myöntää elinikäisen akateemikon arvonimen taideneuvoston esityksestä erittäin ansioituneelle taiteilijalle.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Asko TakalapuheenjohtajaSafaPuh:040 718 6877asko.takala@safa.fi
Mona SchalinPuh:040 532 9558
Kuvat
Suomen Arkkitehtiliitto SAFA on arkkitehtien ammatillinen ja aatteellinen yhteisö, joka toimii aktiivisesti arkkitehtuurin ja korkealaatuisen elinympäristön puolesta. Vuonna 1892 perustetun Suomen Arkkitehtiliiton jäseninä on noin 3 100 yliopistotason tutkinnon suorittanutta arkkitehtia. Lisäksi SAFAssa on noin 800 opiskelijajäsentä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Arkkitehtiliitto ry. SAFA
En föregångare inom renovering av modern arkitektur, arkitekt Mona Schalin, utses till akademiker inom arkitektur24.10.2025 12:30:00 EEST | Tiedote
Republikens president Alexander Stubb har tilldelat arkitekt Mona Schalin hederstiteln konstakademiker. Schalin belönades med Finlandiapriset i arkitektur (2019) för den grundläggande renoveringen av Ormhuset och en röd tråd i hennes arbete har varit renovering och restaurering av modern arkitektur. Mona Schalin har också haft förtroendeuppdrag inom Finlands Arkitektförbund (SAFA) under tre olika decennier.
Katajanokan Laituri är vinnare av Finlandiapriset i arkitektur 20256.10.2025 16:55:00 EEST | Tiedote
Ärkebiskop Tapio Luoma har utsett Katajanokan Laituri, som planerats av Anttinen Oiva Arkkitehdit, till vinnare av Finlandiapriset i arkitektur bland de fyra finalistobjekten. Luoma imponerades av formspråket, ljuset och användningen av trä i byggnaden, som har en betydande inverkan på Helsingfors siluett: ”Träet som byggnadsmaterial lyckas tidvis skapa en upplevelse av att man befinner sig i skogen.”
Katajanokan Laituri on Arkkitehtuurin Finlandia -palkinnon 2025 voittaja6.10.2025 16:55:00 EEST | Tiedote
Arkkipiispa Tapio Luoma on valinnut Anttinen Oiva Arkkitehtien suunnitteleman Katajanokan Laiturin Arkkitehtuurin Finlandia -palkinnon voittajaksi neljän finalistikohteen joukosta. Luoma vaikuttui Helsingin siluettiin merkittävästi vaikuttavan rakennuksen muotokielestä, valoisuudesta ja puun käytöstä: ”Puu rakennusmateriaalina onnistuu luomaan hetkittäin kokemuksen metsässä kulkemisesta.”
Fyra byggnader tävlar om Finlandiapriset i arkitektur – ärkebiskop Tapio Luoma utser vinnaren3.9.2025 01:00:00 EEST | Tiedote
Fyra byggnader är kandidater till Finlandiapriset i arkitektur: Den grundläggande renoveringen av Finlandiahuset, Skatuddskajen, bostadshuset Meander i Tölö och Nordsjö biovärmeverk. Ärkebiskop Tapio Luoma tillkännager mottagaren av årets Finlandiapris i arkitektur den 6 oktober.
Arkkitehtuurin Finlandia -palkinnosta kilpailee neljä rakennusta – arkkipiispa Tapio Luoma valitsee niiden joukosta voittajan3.9.2025 01:00:00 EEST | Tiedote
Ehdolla Arkkitehtuurin Finlandia -palkinnon saajaksi on neljä rakennusta: Finlandia-talon peruskorjaus, Katajanokan Laituri, asuinkerrostalo Meander Töölössä ja Vuosaaren biolämpölaitos. Arkkipiispa Tapio Luoma julkistaa tämän vuoden Arkkitehtuurin Finlandia -palkinnon saajan 6.10.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme