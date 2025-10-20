EU:n 19. Venäjä-pakotepaketti hyväksytty – venäläiselle nesteytetylle maakaasulle tuontikielto
Uusimmalla pakotepaketilla laajennetaan muun muassa energiasektorin pakotteita: EU asettaa venäläisen nesteytetyn maakaasun (LNG) tuontikiellon. Vientikieltolistaa laajennetaan yli 80 tullinimikkeellä. Lisäksi Valko-Venäjään kohdistettuja pakotteita kiristetään ja yhdenmukaistetaan Venäjä-pakotteiden kanssa.
EU asettaa venäläisen nesteytetyn maakaasun (LNG) tuontikiellon koko EU-alueelle 1.1.2027 alkaen. Tuontikielto astuu voimaan asteittain. Suomeen ei ole tuotu Venäjältä nestemäistä maakaasua vuonna 2025, viimeisin erä tuotiin heinäkuussa 2024.
Listaa vientikiellon alaisista tavaroista laajennetaan tavaroilla, joilla voi edistää Venäjän sotilaallista, teknologista sekä puolustus- ja turvallisuusalan kehittämistä tai teollista kykyä. Vientikiellon piiriin tulee muun muassa erilaisia taistelukentällä käytettäviä naamioitumisvarusteita, rakettipolttoaineiden lähtöaineita, useiden metallien malmeja sekä erilaisia kumista valmistettuja tavaroita, kuten letkuja ja renkaita.
Venäjän Ukrainaa vastaan käymän hyökkäyssodan alettua Tulli on havainnut pakotevalvonnassa yli 30 700 poikkeamaa tavaraliikenteessä ja tehnyt yli 4 300 kohdennettua tarkastusta. Lisäksi Tulli on käynnistänyt pakotteiden rikkomiseen liittyviä säännöstelyrikostutkintoja yli 920 tapauksessa.
Pakotteisiin liittyvä rikostutkinta edellyttää Tullin rikostorjunnalta poikkeuksetta laajaa kansainvälistä yhteistyötä. Korostamme jatkuvasti pakotteiden toimenpanon yhtenäisyyden merkitystä. Jatkamme aktiivisesti valvontaa ja rikostorjunnallisia toimia, jotta pakotteiden tehokas toimeenpano Suomen ja EU:n alueella voidaan varmistaa, kertoo valvontajohtaja Petri Lounatmaa.
EU kiristää myös Valko-Venäjä-pakotteita yhdenmukaistamalla niitä Venäjä-pakotteiden kanssa. Tavaroiden vientikielto- ja kauttakulkulistoja laajennetaan ja vientivalvontaa tiukennetaan.
Lisätietoja
Uudet pakotteet on julkaistu EU:n virallisessa lehdessä torstaina 23.10.2025 ja tulevat voimaan vuorokauden vaihtuessa perjantaille 24.10.2025.
19. pakotepaketissa EU vahvistaa toimia Venäjän sodankäyntikyvyn rajoittamiseksi - Ulkoministeriö
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
valvontajohtaja Petri Lounatmaa
Yhteydenotot Tullin mediapalvelun kautta p. 0295 527 150, viestinta@tulli.fi
Tulli – turvallisuutta ja kilpailukykyä yhteistyöllä
Olemme kansainvälisen kaupan, ulkomaanliikenteen ja logistiikan erityisasiantuntija. Arvioimme ulkomaanliikenteen uhkia ja tunnistamme sen riskit sekä suojaamme yhteiskuntaa. Varmistamme tasavertaiset kilpailuedellytykset ja sujuvat tullipalvelut. Olemme ainoa viranomainen, joka toimii kaikilla Suomen rajoilla ja valvoo rajat ylittävää liikennettä. Turvallisuus tulee meille ensin.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Tulli
Tulli varoittaa erittäin vaarallisesta aineesta huumekaupassa20.10.2025 08:31:33 EEST | Tiedote
Tulli sai haltuunsa Helsingissä huumaavia tabletteja, jotka sisältävät aiemmin luokittelematonta erittäin vaarallista ainetta. Ainetta on myyty oksimorfonina. Tullilaboratorion tutkimuksissa havaittiin kuitenkin, että tabletit sisältävät protodesnitatseenia. Protodesnitatseeni on erittäin vaarallinen synteettinen opioidi, jota ei ole aiemmin havaittu Euroopassa.
Nettitilaajien ja yritysten hallinnollinen taakka vähenee päivitetyn Hiilirajamekanismi-asetuksen myötä17.10.2025 08:28:30 EEST | Tiedote
EU:n hiilirajamekanismin lakiuudistus vähentää yksityishenkilöiden ja pk-yritysten hallinnollista taakkaa. Aiemmin käytössä ollut 150 euron arvoraja poistuu ja tilalle tulee uusi 50 tonnin painon kynnysarvo. Eniten lakimuutos vaikuttaa yksityishenkilöihin ja yrityksiin, jotka tuovat alle kynnysarvon CBAM-tavaroita kalenterivuodessa. Ympäristötavoitteet säilyvät.
Järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa tehostetaan – työryhmä kehittämään Suomen satamien turvallisuutta13.10.2025 10:31:00 EEST | Tiedote
Noin 95 prosenttia Suomen ulkomaankaupasta kulkee meriteitse satamiin, joten satamien toimivuus on ratkaisevan tärkeää Suomen huoltovarmuudelle, taloudelle ja kilpailukyvylle – yhteiskunnan toimivuudelle. Samaan aikaan järjestäytynyt rikollisuus uhkaa merikuljetusten ja satamien turvallisuutta. Torjuakseen järjestäytyneen rikollisuuden toimintaa satamissa Tulli on asettanut työryhmän vahvistamaan satamaturvallisuutta. Satamien toimivuutta ja huoltovarmuutta turvataan muun muassa tehostamalla asiakasyhteistyötä.
Tehostettu valvonta Helsingin satamissa tuotti tulosta – ruokakoira löysi yli 400 kiloa kiellettyjä lihatuotteita7.10.2025 07:55:00 EEST | Tiedote
Tulli aloitti 12.8. tehostetun valvonnan Helsingin satamissa afrikkalaisen sikaruton vuoksi. Suomeen tulevilta matkailijoilta löydettiin yli 400 kiloa kiellettyjä lihatuotteita. Lihatuotteiden tuontirajoitukset tulivat yleensä matkailijoille yllätyksenä.
Tulli, KRP ja Lounais-Suomen poliisilaitos paljastivat mittavan huumausaineiden levitysorganisaation Turussa17.9.2025 08:00:00 EEST | Tiedote
Tulli, Keskusrikospoliisi ja Lounais-Suomen poliisilaitos tutkivat vuosien 2023–2025 aikana laajamittaista huumausaineiden maahantuonti- ja levityskokonaisuutta, jossa Suomeen on vuosien 2023 ja 2024 aikana tuotu yhteensä noin 7 miljoonaan euron arvosta huumausaineita.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme