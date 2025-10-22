Ingo: Ruokaviraston toiminnasta teetettävä selvitys välittömästi

Eduskunnassa käsiteltiin tänään keskustelualoite, joka koskee elintarviketuotannon tulevaisuutta, omavaraisuutta ja huoltovarmuutta. Ruotsalaisen eduskuntaryhmän jäsen Christoffer Ingo, joka myös allekirjoitti aloitteen, korosti, että Ruokaviraston toiminnasta on järjestettävä riippumaton selvitys ja elintarvikeyritysten vientilupia koskevia pitkiä jonoja on purettava nopeasti.