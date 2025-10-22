Ingo: Ruokaviraston toiminnasta teetettävä selvitys välittömästi
Eduskunnassa käsiteltiin tänään keskustelualoite, joka koskee elintarviketuotannon tulevaisuutta, omavaraisuutta ja huoltovarmuutta. Ruotsalaisen eduskuntaryhmän jäsen Christoffer Ingo, joka myös allekirjoitti aloitteen, korosti, että Ruokaviraston toiminnasta on järjestettävä riippumaton selvitys ja elintarvikeyritysten vientilupia koskevia pitkiä jonoja on purettava nopeasti.
Ruokaviraston virkamiesten määrä, jotka myöntävät vientilupia EU:n ulkopuolisiin maihin, on vähentynyt 60 prosenttia 10 vuodessa. Nykyään elintarviketeollisuus joutuu odottamaan jopa vuoden, ennen kuin vientipaperit saadaan kuntoon.
– Ruokavirasto on tehnyt säästöjä vientipalveluissa, vaikka tarve vain kasvaa. Onko todella niin, että yrityksemme ehtivät odottaa yli vuoden saadakseen tuotteilleen vientitodistukset? Ja tämä aikana, jolloin hallitus edistää aktiivisesti vientiä, Ingo sanoo.
Ruokavirastolla on suuri toimisto, jossa on noin 900 henkilötyövuotta. Ruokavirasto on muiden viranomaisten tavoin joutunut vuosien varrella sopeuttamaan ja järkeistämään toimintaansa rahoitusleikkausten vuoksi. Edustaja Ingo on toistuvasti kysynyt Maa- ja metsätalousministeriltä, onko koko viraston aika tullut päätökseen.
– Kun maanviljelijät joutuvat pahimmassa tapauksessa odottamaan maataloustukiensa saamista seuraavan vuoden juhannukseen asti, kun elintarviketeollisuus joutuu viivyttämään viennin täytäntöönpanoa ja kun eri eläinrekisterien kustannukset ovat nousseet pilviin, on pakko ihmetellä, toimiiko oikeastaan mikään. Viimeistään nyt asiasta vastaavan ministerin pitäisi ymmärtää, että tarvitaan riippumaton selvitys viranomaisen toiminnasta, Ingo sanoo.
Yhteyshenkilöt
Christoffer IngoKansanedustajaRiksdagsledamotPuh:040 545 5472
