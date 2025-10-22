Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.

Ingo: Ruokaviraston toiminnasta teetettävä selvitys välittömästi

23.10.2025 19:58:57 EEST | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote

Jaa

Eduskunnassa käsiteltiin tänään keskustelualoite, joka koskee elintarviketuotannon tulevaisuutta, omavaraisuutta ja huoltovarmuutta. Ruotsalaisen eduskuntaryhmän jäsen Christoffer Ingo, joka myös allekirjoitti aloitteen, korosti, että Ruokaviraston toiminnasta on järjestettävä riippumaton selvitys ja elintarvikeyritysten vientilupia koskevia pitkiä jonoja on purettava nopeasti. 

Ruokaviraston virkamiesten määrä, jotka myöntävät vientilupia EU:n ulkopuolisiin maihin, on vähentynyt 60 prosenttia 10 vuodessa. Nykyään elintarviketeollisuus joutuu odottamaan jopa vuoden, ennen kuin vientipaperit saadaan kuntoon. 

– Ruokavirasto on tehnyt säästöjä vientipalveluissa, vaikka tarve vain kasvaa. Onko todella niin, että yrityksemme ehtivät odottaa yli vuoden saadakseen tuotteilleen vientitodistukset? Ja tämä aikana, jolloin hallitus edistää aktiivisesti vientiä, Ingo sanoo. 

Ruokavirastolla on suuri toimisto, jossa on noin 900 henkilötyövuotta. Ruokavirasto on muiden viranomaisten tavoin joutunut vuosien varrella sopeuttamaan ja järkeistämään toimintaansa rahoitusleikkausten vuoksi. Edustaja Ingo on toistuvasti kysynyt Maa- ja metsätalousministeriltä, onko koko viraston aika tullut päätökseen. 

– Kun maanviljelijät joutuvat pahimmassa tapauksessa odottamaan maataloustukiensa saamista seuraavan vuoden juhannukseen asti, kun elintarviketeollisuus joutuu viivyttämään viennin täytäntöönpanoa ja kun eri eläinrekisterien kustannukset ovat nousseet pilviin, on pakko ihmetellä, toimiiko oikeastaan mikään. Viimeistään nyt asiasta vastaavan ministerin pitäisi ymmärtää, että tarvitaan riippumaton selvitys viranomaisen toiminnasta, Ingo sanoo. 

Yhteyshenkilöt

Christoffer IngoKansanedustajaRiksdagsledamot

Puh:040 545 5472

Muut kielet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.

SFP vill att Varha satsar på systematiskt kvalitetsarbete och extern auditering22.10.2025 18:57:19 EEST | Pressmeddelande

Svenska folkpartiet föreslår ett nytt program för att stärka systematisk kvalitetsstyrning och möjliggöra extern auditering och certifiering av enheter och resultatområden. Målet är att successivt utveckla hela organisationen – från enskilda enheter till hela Varha – för att säkerställa hög kvalitet, patientsäkerhet, kostnadseffektivitet och personalvälbefinnande.

RKP haluaa, että Varha panostaa systemaattiseen laadunhallintaan ja ulkoiseen auditointiin22.10.2025 18:57:19 EEST | Tiedote

RKP ehdottaa uutta ohjelmaa systemaattisen laadunhallinnan vahvistamiseksi sekä yksiköiden ja tulosalueiden ulkoisen auditoinnin ja sertifioinnin mahdollistamiseksi. Tavoitteena on kehittää koko organisaatiota asteittain – yksittäisistä yksiköistä koko Varhaan – jotta voidaan varmistaa korkea laatu, potilasturvallisuus, kustannustehokkuus ja henkilöstön hyvinvointi.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye