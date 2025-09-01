SDP:n apulaispormestari Laisaari: Stansvikin sydänmetsän säilyttäminen luo hyvinvointia kasvavaan kaupunkiin

Helsingin sosialidemokraatit haluavat, että Stansvikin alue kehittyy asukkaille tärkeää kaupunkiluontoa ja lähiympäristöä kunnioittaen. Stansvikin, Kruunuvuorenrannan ja koko Laajasalon alueella yhdistyvät kaupungin kasvu, meri ja luonto ainutlaatuisella tavalla. Siksi alueen kehittämisen on oltava harkittua ja pitkäjänteistä.

Stansvikin uudelleenarvioitava alue tulee lähiaikoina kaupunkiympäristölautakunnan päätettäväksi.

– Me katsomme, että Stansvikin uudelleenarvioitava alue eli sydänmetsän alue on jätettävä rakentamatta. Alue on luontoarvoiltaan todella arvokas sekä helsinkiläisille sitäkin arvokkaampi, kaupunkiympäristön apulaispormestari Johanna Laisaari sanoo.

Ensi vuonna valmistuvat Kruunusillat mahdollistavat Stansvikin lähiluonnon ja virkistysalueen hyödyntämisen myös muualla asuville kaupunkilaisille.

– SDP haluaa, että Stansvikin sydänmetsä säilytetään rakentamattomana koko kaupungin lähiluontokohteena. Kun Kruunusillat valmistuvat, laajasalolaisille ja koko Helsingille avautuu uusi portti kaupunkiluontoon ja merelliseen Helsinkiin – Stansvikin sydänmetsä on iso osa tätä kokonaisuutta, Laisaari jatkaa.

Kruunuvuorenrannan alueelle suunnitelluista lähipalveluista pidetään kiinni ja uimarantaa parannetaan

SDP pitää tärkeänä, että Stansvikin metsän viereen suunnitellut ja rakenteilla olevat koulu-, päiväkoti-, liikunta- ja palveluhankkeet etenevät suunnitellusti. Ne ovat alueen asukkaiden suuresti kaipaamia.

– Nyt jo rakenteilla olevan alueen lähipalveluhankkeiden osalta kaikki poliittiset päätökset on tehty ja on tärkeää saada ne valmiiksi mahdollisimman pian, apulaispormestari Laisaari toteaa.

Uusi lähikoulu, lähipäiväkoti ja liikuntahalli ovat välttämättömiä, jotta alueen asukkailla on kohtuulliset etäisyydet arjen kannalta tärkeisiin kaupungin palveluihin.

Palveluiden lisäksi Kruunuvuorenranta saa viihtyisyyttä suunnitelluista ja kohta päätöksentekoon tulevista uintimahdollisuuksista. Stansvikin nykyinen uimaranta on ollut kovassa käytössä, ja uimarannan paranteluun on luotu uusi onnistunut suunnitelma. Uudessa suunnitelmassa noro eli puronkaltainen vesistötyyppi ja rantametsä suojellaan.

– Pidämme tärkeänä, että saavutettava, esteetön ja luontoa kunnioittava uimaranta etenee aikataulussaan, jotta helsinkiläiset ja alueen asukkaat voivat iloita siitä mahdollisimman pian. Rannalla on myös tärkeä merkitys uimataidon kannalta, Laisaari sanoo.