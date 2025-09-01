SDP:n apulaispormestari Laisaari: Stansvikin sydänmetsän säilyttäminen luo hyvinvointia kasvavaan kaupunkiin
Lähiaikoina Helsingin kaupunkiympäristölautakunta päättää, rakennetaanko Stansvikin uudelleenarvioitavan alueen eli sydänmetsän päälle lisää asuinrakentamista. SDP ei halua rakentaa taloja arvokkaan ja ainutlaatuisen metsän päälle.
Helsingin sosialidemokraatit haluavat, että Stansvikin alue kehittyy asukkaille tärkeää kaupunkiluontoa ja lähiympäristöä kunnioittaen. Stansvikin, Kruunuvuorenrannan ja koko Laajasalon alueella yhdistyvät kaupungin kasvu, meri ja luonto ainutlaatuisella tavalla. Siksi alueen kehittämisen on oltava harkittua ja pitkäjänteistä.
Stansvikin uudelleenarvioitava alue tulee lähiaikoina kaupunkiympäristölautakunnan päätettäväksi.
– Me katsomme, että Stansvikin uudelleenarvioitava alue eli sydänmetsän alue on jätettävä rakentamatta. Alue on luontoarvoiltaan todella arvokas sekä helsinkiläisille sitäkin arvokkaampi, kaupunkiympäristön apulaispormestari Johanna Laisaari sanoo.
Ensi vuonna valmistuvat Kruunusillat mahdollistavat Stansvikin lähiluonnon ja virkistysalueen hyödyntämisen myös muualla asuville kaupunkilaisille.
– SDP haluaa, että Stansvikin sydänmetsä säilytetään rakentamattomana koko kaupungin lähiluontokohteena. Kun Kruunusillat valmistuvat, laajasalolaisille ja koko Helsingille avautuu uusi portti kaupunkiluontoon ja merelliseen Helsinkiin – Stansvikin sydänmetsä on iso osa tätä kokonaisuutta, Laisaari jatkaa.
Kruunuvuorenrannan alueelle suunnitelluista lähipalveluista pidetään kiinni ja uimarantaa parannetaan
SDP pitää tärkeänä, että Stansvikin metsän viereen suunnitellut ja rakenteilla olevat koulu-, päiväkoti-, liikunta- ja palveluhankkeet etenevät suunnitellusti. Ne ovat alueen asukkaiden suuresti kaipaamia.
– Nyt jo rakenteilla olevan alueen lähipalveluhankkeiden osalta kaikki poliittiset päätökset on tehty ja on tärkeää saada ne valmiiksi mahdollisimman pian, apulaispormestari Laisaari toteaa.
Uusi lähikoulu, lähipäiväkoti ja liikuntahalli ovat välttämättömiä, jotta alueen asukkailla on kohtuulliset etäisyydet arjen kannalta tärkeisiin kaupungin palveluihin.
Palveluiden lisäksi Kruunuvuorenranta saa viihtyisyyttä suunnitelluista ja kohta päätöksentekoon tulevista uintimahdollisuuksista. Stansvikin nykyinen uimaranta on ollut kovassa käytössä, ja uimarannan paranteluun on luotu uusi onnistunut suunnitelma. Uudessa suunnitelmassa noro eli puronkaltainen vesistötyyppi ja rantametsä suojellaan.
– Pidämme tärkeänä, että saavutettava, esteetön ja luontoa kunnioittava uimaranta etenee aikataulussaan, jotta helsinkiläiset ja alueen asukkaat voivat iloita siitä mahdollisimman pian. Rannalla on myös tärkeä merkitys uimataidon kannalta, Laisaari sanoo.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Johanna Laisaarikaupunkiympäristön apulaispormestariPuh:040 352 4883johanna.laisaari@hel.fi
Rosamari RissanenerityisavustajaPuh:040 717 00 10rosamari.rissanen@hel.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SDP Helsinki
SDP Helsingin kaupunginhallitusryhmä: HSL:n lippujen hinnat eivät saa nousta – juurisyihin puututtava nyt!1.9.2025 17:07:47 EEST | Tiedote
Helsingin kaupunginhallitus lausui tänään kantansa HSL:n suunnitelmiin korottaa lippujen hintoja. SDP haluaa, että korotuskehitykselle laitetaan stoppi.
Elisa Gebhard SDP Helsingin valtuustoryhmän puheenjohtajaksi27.8.2025 18:25:10 EEST | Tiedote
Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä järjestäytyi kokouksessaan keskiviikkona 27.8. Ryhmälle valittiin uusi puheenjohtaja ja 3 varapuheenjohtajaa.
Helsingin strategiassa näkyy vahvasti SDP:n kädenjälki26.6.2025 10:00:00 EEST | Tiedote
Helsingin kaupungin strategianeuvotteluissa on löydetty sopu valtuustokaudelle 2025–2029.
SDP Helsinki on tehnyt luottamushenkilövalinnat valtuustokaudelle 2025–202919.5.2025 14:16:16 EEST | Tiedote
Helsingin Sosialidemokraatit ry päätti perjantain piirikokouksessaan apulaispormestarivalinnan lisäksi myös luottamuspaikkajaon esityksestä.
SDP:n Helsingin piirikokous valitsi Johanna Laisaaren apulaispormestariksi16.5.2025 19:27:23 EEST | Tiedote
SDP Helsinki lähtee Laisaaren johdolla edistämään koko piirijärjestön kaupunkipoliittisia tavoitteita.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme