Jouduitko huijarin uhriksi? Toimi näin seurausten minimoimiseksi
Tietojenkalasteluhuijaukset ovat yleisin ja voimakkaimmin kasvava tietoturvauhka. Finanssialan tilastojen mukaan viime vuonna suomalaiset menettivät huijareille yli 60 miljoonaa euroa. Ovelien huijausviestien ja -sivustojen tunnistaminen on monesti haastavaa. Kiireinen arki ja kännykän näytön rajoitukset johtavat helposti siihen, että huijaus menee läpi valveutuneemmallakin käyttäjällä. Huijatuksi tullut voi kuitenkin nopealla ja oikeaoppisella toiminnalla minimoida ikäviä seurauksia sekä edelleen suojata itseään ja muita.
DNA:n petostentorjuntapäällikkö Ilkka Tuomisen mukaan huijarit hyödyntävät luottamusta tuttuihin kanaviin, kuten tekstiviesteihin, WhatsAppiin ja sähköpostiin. Viesti voi näyttää aidolta varsinkin pienellä kännykän näytöllä, jossa visuaalinen tarkkuus on rajallinen. Huijausten sisällöistä on tullut myös henkilökohtaisempia, mikä vaikeuttaa aitouden arviointia. Huijauksen tunnistamiseen asiantuntijalla on kuitenkin olemassa yksi keskeinen ohje.
”Yleisenä muistisääntönä on että, älä koskaan käytä sähköistä tunnistautumista tekstiviestissä tai sähköpostissa olevaan linkkiin. Samat tiedot löytyvät oikean palveluntarjoajan verkkopalvelusta. Se saattaa hankaloittaa omaa elämää jonkin verran, mutta voi pelastaa muita suomalaisia huijauksilta ja säästää itsesi rahojen menetykseltä”, Tuominen summaa.
DNA on estänyt viiden viimevuoden aikana yli 42 miljoonaa huijausyritystä. Suomalaisen puhelinnumeron väärentämisestä on tullut estotoimenpiteiden vuoksi vaikeampaa ja siksi huijarit käyttävät enenevässä määrin ulkomaisia numeroita. Huijaukset kehittyvät jatkuvasti, joten niiden torjunta vaatii sekä teknisiä ratkaisuja että käyttäjien tietoisuutta. Esimerkiksi DNA Digiturva auttaa tunnistamaan huijaussivustoja sekä -tekstiviestejä ja sisältää Nettipetosvakuutuksen, jos jotain ikävää kaikesta huolimatta sattuu netissä.
”Huijaukset ovat valitettavasti tulleet jäädäkseen. Huijausyritysten määrä on niin suuri, että niitä päätyy asiakkaille edelleen merkittävä määrä, vaikka operaattorina toimimme monipuolisesti huijausyritysten estämiseksi. Siksi palveluiden käyttäjän oman toiminnan tärkeys korostuu”, lisää Tuominen.
Toimintaohjeet, jos edes epäilet olevasi huijauksen kohteena
Aika on rahaa huijaustilanteessa, joten nopea ja oikeaoppinen toiminta on keskeisessä asemassa. Huijatun tai huijausta edes epäilevän ei kannata jäädä soimaamaan itseään, vaan toimia tilanteessa nopeasti seuraavien asiantuntijan ohjeiden mukaan. Tekemällä tietyt asiat voi paitsi minimoida vahingot, myös estää huijareita saamasta lisää uhreja samaan huijaukseen.
”Omalla toiminnalla voi estää mittavia taloudellisia vahinkoja. Jo huijatuksi tullut voi pelastaa myös muita huijauksilta, sillä ne leviävät usein myös kaapattujen tilien kautta. Jos olet huijauksessa siirtänyt rahaa tai käyttänyt jotain pankkiisi liittyviä tunnuksia, tärkeintä on olla heti yhteydessä pankkisi sulkupalveluun”, muistuttaa Tuominen.
1. Keskeytä toiminta, joka on käynnissä
Keskeytä kaikki tunnistautumistoimenpiteet. Katkaise puhelu, sulje yhteys. Jos huijari on ovellasi sulje ovi. Poistu sivulta tai viestistä, älä jatka toimintaa.
2. Ole yhteydessä pankkiisi
Jos siirsit rahaa tai käytit pankkitunnuksiasi mihinkään, ota yhteys pankkisi sulkupalveluun, jotta rikollisen aiheuttamat vahingot saadaan minimoitua.
3. Harkitse vapaaehtoista luottokieltoa
Jos epäilet identiteettivarkautta, voit yksityishenkilönä tehdä itsellesi vapaaehtoisen luottokiellon positiivisen luottorekisterin sähköisessä asiakaspalvelussa. Luottokielto ei vaikuta jo olemassa oleviin luottoihin, mutta se estää huijaria ottamasta luottoa nimissäsi.
4. Pyydä apua luotetulta henkilöltä
Tilanne on yleensä stressaava ja ajatus ei silloin tunnu kulkevan. Pyydä rohkeasti apua luotetulta läheiseltä, joka osaa tarkastella tilannetta sen ulkopuolelta.
5. Tee tapahtuneesta ilmoitus
Jos selvisit tapahtuneesta säikähdyksellä ja huijaus ehti jäädä yritykseksi, tee huijausyrityksestä ilmoitus kuitenkin Traficomille. Jos huijaus meni läpi ja sinulle aiheutui vahinkoa, tee rikosilmoitus poliisille. Näin autat selvittämään myös muille tapahtuneita huijauksia. Traficomin palvelu tietoturvaloukkausten ilmoittamiseksi: https://traficom.fi/fi/asioi-kanssamme/ilmoita-tietoturvaloukkauksesta-0
Kannattaa tutustua etukäteen myös Kilpailu- ja kuluttajaviraston sekä Poliisin verkkosivujen kattaviin ohjeisiin.
www.kkv.fi/kuluttaja-asiat/huijaukset/
https://poliisi.fi/petosrikokset
DNA on yksi Suomen johtavista tietoliikenneyhtiöistä.
