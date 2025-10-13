Mediakutsu: Talent Boost Summit 2025 - Kansainväliset osaajat Suomen kasvun avaimena
Miten Suomi pärjää globaalissa osaajakilpailussa? Miten yritykset, kaupungit ja valtiolliset toimivat kehittävät osaajien veto- ja pitovoimaisuuttaan yhdessä – ja mitä voimme oppia kansainvälisistä esimerkeistä?
Mediakutsu
Talent Boost Summit 2025: Suomen suurin kansainväliseen osaamiseen keskittyvä yritys- ja asiantuntijatapahtuma!
29.10.2025 klo 8.30–18.00, Pikku Finlandia, Helsinki
Tapahtuman puheenvuorot pidetään englanniksi.
Suomen suurin kansainväliseen osaamiseen keskittyvä yritys- ja asiantuntijatapahtuma, Talent Boost Summit, kokoaa lokakuun lopussa Helsinkiin laajan joukon yritysjohtajia, päättäjiä ja asiantuntijoita. Päivän aikana julkaistaan uusia tutkimustuloksia ja käydään keskusteluja, jotka linkittyvät suoraan ajankohtaiseen talous- ja työvoimapolitiikkaan.
Median kannalta kiinnostavia nostoja ohjelmasta:
-
Kansainväliset keynote-puhujat: mm. OECD:n Jonathan Chaloff ja Nokia Venturesin Tarun Sharma pureutuvat siihen, miksi perinteinen maahanmuuttopolitiikka ei enää riitä ja millainen rooli osaajilla on Suomen kasvussa.
-
Kotimainen näkökulma: Reima Groupin hallituksen puheenjohtaja Elina Björklund puhuu globaalien murrosten johtamisesta.
-
Kaupunkien ja valtion yhteinen paneeli: Helsingin, Espoon, Turun ja Oulun kaupunginjohtajat sekä ministeri Anna-Kaisa Ikonen ja Helsingin seudun kauppakamarin johtaja Pia Pakarinen keskustelevat, miten kaupungit ja valtio rakentavat yhdessä tulevaisuuden osaajaympäristöä.
-
Poliitikkopaneeli yli puoluerajojen: Eduskuntapuolueiden edustajat pohtivat, kuinka Suomi voi houkutella ja pitää kansainvälisiä osaajia.
-
Tuoreet tutkimustulokset: KEHA-keskuksen kansainvälisen työvoiman kysyntä-tarjonta-analyysi sekä Work in Finlandin tutkimus kulttuurillisen monimuotoisuuden hyödyistä Suomessa.
-
Yritysten käytännön esimerkit kansainvälisestä rekrytoinnista: OP, AlphaSense, Veikkaus ja muut kertovat, miten kansainväliset osaajat pidetään Suomessa.
-
Vuoden kansainvälinen työnantaja 2025 -palkinto julkistetaan tapahtumassa.
Käytännön tiedot
-
Aika: 29.10.2025 klo 8.30–18.00
-
Paikka: Pikku Finlandia, Karamzininranta 4, Helsinki
-
Tapahtumaa voi seurata myös striiminä (aamupäivä, iltapäivä ja LATVA-sali).
-
Tilaisuus on maksuton.
- Tapahtuman kieli on englanti.
Work in Finlandin asiantuntijoita on mahdollista haastatella päivän aikana. Haastattelupyynnöt heli.hemgard@businessfinland.fi
Päivän tarkka ohjelma: https://www.workinfinland.com/en/tyonantajat/tapahtumat/talent-boost-summit-2025/
Ilmoittautuminen: https://www.lyyti.fi/reg/Talent_Boost_Summit_2025_3473
Yhteyshenkilöt
Heli HemgårdCommunications ManagerBusiness Finland / Visit Finland, Invest in Finland, Work in FinlandPuh:+358 40 901 5219heli.hemgard@businessfinland.fi
Tietoja julkaisijasta
Work in Finland tukee kansainvälisten osaajien työperäistä maahanmuuttoa ja auttaa suomalaisia yrityksiä houkuttelemaan ja löytämään kansainvälisiä osaajia. Se tarjoaa myös palveluja yritysten kansainvälisen kulttuurin ja monimuotoisuuden kehittämiseen. Work in Finland on osa Business Finlandia. https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/ohjelmat/talent-boost
Business Finland on suomalainen julkinen toimija, joka tarjoaa innovaatiorahoitusta ja kansainvälistymispalveluita, edistää matkailua ja investointeja sekä osaajien houkuttelua Suomeen. Organisaatiossa työskentelee 650 asiantuntijaa noin 40 toimipisteessä maailmalla ja 16 toimipaikassa Suomessa. Business Finland on osa Team Finland -verkostoa. www.businessfinland.fi
