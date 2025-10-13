Mediakutsu: Talent Boost Summit 2025 - Kansainväliset osaajat Suomen kasvun avaimena

Mediakutsu

Talent Boost Summit 2025: Suomen suurin kansainväliseen osaamiseen keskittyvä yritys- ja asiantuntijatapahtuma!

29.10.2025 klo 8.30–18.00, Pikku Finlandia, Helsinki

Tapahtuman puheenvuorot pidetään englanniksi.

Miten Suomi pärjää globaalissa osaajakilpailussa? Miten yritykset, kaupungit ja valtiolliset toimivat kehittävät osaajien veto- ja pitovoimaisuuttaan yhdessä – ja mitä voimme oppia kansainvälisistä esimerkeistä?

Suomen suurin kansainväliseen osaamiseen keskittyvä yritys- ja asiantuntijatapahtuma, Talent Boost Summit, kokoaa lokakuun lopussa Helsinkiin laajan joukon yritysjohtajia, päättäjiä ja asiantuntijoita. Päivän aikana julkaistaan uusia tutkimustuloksia ja käydään keskusteluja, jotka linkittyvät suoraan ajankohtaiseen talous- ja työvoimapolitiikkaan.

Median kannalta kiinnostavia nostoja ohjelmasta:

Kansainväliset keynote-puhujat: mm. OECD:n Jonathan Chaloff ja Nokia Venturesin Tarun Sharma pureutuvat siihen, miksi perinteinen maahanmuuttopolitiikka ei enää riitä ja millainen rooli osaajilla on Suomen kasvussa.

Kotimainen näkökulma: Reima Groupin hallituksen puheenjohtaja Elina Björklund puhuu globaalien murrosten johtamisesta.

Kaupunkien ja valtion yhteinen paneeli: Helsingin, Espoon, Turun ja Oulun kaupunginjohtajat sekä ministeri Anna-Kaisa Ikonen ja Helsingin seudun kauppakamarin johtaja Pia Pakarinen keskustelevat, miten kaupungit ja valtio rakentavat yhdessä tulevaisuuden osaajaympäristöä.

Poliitikkopaneeli yli puoluerajojen: Eduskuntapuolueiden edustajat pohtivat, kuinka Suomi voi houkutella ja pitää kansainvälisiä osaajia.

Tuoreet tutkimustulokset: KEHA-keskuksen kansainvälisen työvoiman kysyntä-tarjonta-analyysi sekä Work in Finlandin tutkimus kulttuurillisen monimuotoisuuden hyödyistä Suomessa.

Yritysten käytännön esimerkit kansainvälisestä rekrytoinnista: OP, AlphaSense, Veikkaus ja muut kertovat, miten kansainväliset osaajat pidetään Suomessa.

Vuoden kansainvälinen työnantaja 2025 -palkinto julkistetaan tapahtumassa.

Käytännön tiedot

Aika: 29.10.2025 klo 8.30–18.00

Paikka: Pikku Finlandia, Karamzininranta 4, Helsinki

Tapahtumaa voi seurata myös striiminä (aamupäivä, iltapäivä ja LATVA-sali).

Tilaisuus on maksuton.

Tapahtuman kieli on englanti.

Work in Finlandin asiantuntijoita on mahdollista haastatella päivän aikana. Haastattelupyynnöt heli.hemgard@businessfinland.fi

Päivän tarkka ohjelma: https://www.workinfinland.com/en/tyonantajat/tapahtumat/talent-boost-summit-2025/

Ilmoittautuminen: https://www.lyyti.fi/reg/Talent_Boost_Summit_2025_3473