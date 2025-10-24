En föregångare inom renovering av modern arkitektur, arkitekt Mona Schalin, utses till akademiker inom arkitektur

I Konstrådets motivering beskrivs Mona Schalin som ”en föregångare inom utvecklingen av metoder för undersökning och renovering av modern arkitektur.”

Schalin, som grundade sin arkitektbyrå 2003, har fokuserat på renovering och restaurering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Tillsammans med sin arbetsgrupp har hon också utarbetat åtskilliga byggnadshistoriska utredningar och kulturmiljöutredningar.

”Allt Mona Schalin gör förmedlar en djup insikt, en bestående iver och väl avvägda uppfattningar om arkitektur, byggnadskultur och över huvud taget värdena i vår omgivning. I sina kända grundliga renoveringar av bostadsbyggnader har Schalin på ett övertygande sätt visat varför också små vardagliga arkitekturgester är värdefulla och värda att värna om”, säger Safas ordförande Asko Takala.

Designer, lärare och kulturmiljöaktiv

”Jag är djupt tacksam över hederstiteln akademiker. Jag upplever att man genom titeln också i bredare bemärkelse vill värdesätta det arbete som jag och många kollegor utför för att värna om den byggda kulturmiljöns och byggnadsarvets värden”, säger Mona Schalin.

Ett av Schalins mest kända planeringsarbeten är arkitekt- och huvudplaneringen av den grundliga renoveringen av Ormhuset, som designades av Yrjö Lindegren på 1950-talet. Det första skedet av renoveringen av Ormhuset, som finns i Kottby i Helsingfors, belönades med Finlandiapriset i arkitektur (2019) och Docomomo-priset (2021). Renovering fick också internationellt erkännande som kandidat till priset Mies van der Rohe Award (2022).

Efter Ormhuset ansvarade Schalin för den grundliga renoveringen av ett annat skyddat hyreshuskvarter i Helsingfors stads ägo (2022), Pohjolagatan 47 planerat av Hilding Ekelund. Till hennes centrala planeringsarbeten hör också restaureringen av Urho Kekkonens museum Ekudden (2011) och renoveringarna av åtskilliga byggnader vid Sveaborg.

Schalin är känd som en mångsidig kulturmiljöaktiv och debattör. Schalin skrev bland annat pamfletten Kenen kaupunki (vems stad) (2021), vilken kritiskt granskade projekt inom stadsutvecklingen.

Vid Safa är Mona Schalin medlem i förbundsfullmäktige. Hon har haft förtroendeuppdrag inom förbundet i styrelsen (2021–2023) och varit långvarig medlem i förbundsfullmäktige, under tre olika decennier.

Schalin är medlem i Svenska Tekniska Vetenskapsakademien i Finland och har också varit medlem i ICOMOS internationella kulturlandskapskommitté (2007–2011).

Vid sidan av planeringsarbetet har Schalin undervisat i arkitekturens och landskapsarkitekturens historia vid Aalto-universitetet och Tammerfors Tekniska universitet. Hon har varit gästprofessor vid Arkitektskolen Aarhus, lärare vid nordiska byggnadsarvsutbildningen NORDMAK och samordnat internationella MARC-kurser i restaurering av modern arkitektur.

Republikens president tilldelar synnerligen meriterade konstnärer den livslånga titeln akademiker på framställning av konstrådet.