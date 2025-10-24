Toisen asteen Nuori Aleksis -palkinto Oona Pohjolaiselle teoksesta Äkkimakea
Oona Pohjolainen on valittu toisen asteen Nuori Aleksis -palkinnon saajaksi romaanillaan Äkkimakea (Kosmos, 2024). 1500 euron rahapalkinnon myöntää Äidinkielen opettajain liitto. Hanke on toteutettu Suomen Kulttuurirahaston myöntämällä avustuksella.
Tunnustus jaetaan parhaalle edellisvuonna ilmestyneelle kotimaiselle kaunokirjalle. Palkinnon saajan valitsee toisen asteen opiskelijoista koostuva valtakunnallinen lukuraati. Nuori Aleksis -projektin tavoitteena on paitsi löytää nuorten omat kirjasuosikit myös innostaa nuoria lukemaan ja keskustelemaan kirjallisuudesta.
Esiraati, johon tänä vuonna kuului 36 lukiolaista eri puolelta Suomea, perehtyi viime vuonna ilmestyneisiin kotimaisiin kaunokirjallisiin teoksiin omien mieltymystensä mukaan. Esiraadin viisi ahkerinta ukijaa muodostivat loppuraadin, joka valitsi toisen asteen Nuori Aleksis -palkinnon saajan. Kaikki loppuraatilaiset lukivat vähintään 33 kirjaa. Palkinto jaettiin Helsingin Kirjamessuilla lauantaina 25.10.2025.
Raati perusteli Oona Pohjolaisen Äkkimakea-romaanin valintaa voittajaksi seuraavasti:
”Teoksen juoni on selkeä ja kronologinen, henkilöhahmot ovat onnistuneet, aihe on ajankohtainen ja vetoava. Teoksessa on selkeä, yksittäinen teema. Kirja rikkoo suomalaisen kirjallisuuden rajoja ja soveltuu myös vähemmän lukevalle nuorelle.”
Oona Pohjolainen kuvailee tunnelmiaan tunnustuksesta:
”Nuorilla on kiire miettiä elämänkokoisia kysymyksiä omaa (ja usein koko maailman) tulevaisuutta koskien. Jos minun kirjani siinä elämäntilanteessa puhuttelee niin paljon, että sen haluaa oikeasti lukea loppuun, se on valtavan suuri kunnianosoitus. Ainakin itse jätin nuorena (ja nykyäänkin kyllä) ihan surutta kesken teokset, jotka eivät imaisseet mukaansa. Nuorilla on kokemukseni mukaan usein tiukempi seula, ja he ovat rehellisempiä mieltymyksistään kuin aikuiset.”
Lisätietoja Nuori Aleksis –palkinnosta Äidinkielen opettajainliiton sivuilta:
https://www.aidinkielenopettajainliitto.fi/toiminta/nuori-aleksis/toisen-asteen-nuori-aleksis/
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Liisa LehkonenBrand ManagerKosmos
Arvostelukappaleet ja haastattelupyynnöt
Kuvat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kustannusyhtiö Kosmos
Elina Innasen Chocochilin kesäruokaa on vuoden kotimainen keittokirja24.10.2025 12:08:05 EEST | Tiedote
Ruokatoimittajat ry:n järjestämän Vuoden kotimainen keittokirja –kilpailun voittajaksi on valittu Elina Innasen teos Chocochilin kesäruokaa (Kosmos, 2025). Palkinto jaettiin Helsingin Kirjamessuilla perjantaina 24.10.2025.
Kosmoksen syksyn 2025 kirjat on julkaistu15.4.2025 14:58:00 EEST | Tiedote
Kosmoksen syksyn 2025 kirjat tarjoavat uusia näkökulmia ihmisten erityisyyteen, tarinoita lihallisuudesta ja jännitystä poliisimaailmasta.
Kosmoksen kevään 2025 kirjat on julkaistu13.11.2024 14:55:00 EET | Tiedote
Keväällä 2025 Kosmos täyttää kymmenen vuotta ja julkaisee alkuvuoden merkittävimmät teokset.
Vuoden 2024 Tietokirjailijapalkinto Johanna Vehkoolle26.10.2024 13:00:00 EEST | Tiedote
Vuoden 2024 Tietokirjailijapalkinnot jaettiin Helsingin kirjamessuilla lauantaina 26.10.2024. Palkinnon saivat Johanna Vehkoo, Anu Lahtinen, Risto Niku, Pasi Saukkonen, Seppo Vuokko Palkinnot jaettiin 24. kertaa.
Kosmoksen syksyn 2024 kirjat sisältävät uusia näkökulmia äitiyteen, koskettavia tarinoita nuoruuden hapuilusta ja saatanallista paniikkia16.4.2024 14:00:00 EEST | Tiedote
Kosmos julkaisee syksyn kiinnostavimmat teokset kotimaisilta ja kansainvälisiltä tekijöiltä. Kosmoksen katalogi on kokonaisuudessaan katsottavissa täällä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme