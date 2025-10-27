Urheilu ja kulttuuri asettuvat saman pöydän ääreen Kajaanissa – toimittaja Riku Rantala luotsaa keskustelua
Sekä urheilu että kulttuuri liikuttavat ihmisiä, mutta mitä jos ne onnistuisivat löytämään enemmänkin yhteistä maaperää? Suomen Kulttuurirahaston Tiede & Taide -iltojen sarja käynnistyy Kajaanista 10.11.2025. Kaikille avoimissa tilaisuuksissa kohtaavat tutkijat, taiteilijat ja yhteiskunnalliset vaikuttajat.
Mitä jos urheilun ja kulttuurin toimijat tekisivät enemmän yhteistyötä? Millaisia vaikutuksia paikalliseen elinvoimaan ja ihmisten hyvinvointiin urheilulla ja kulttuurilla on? Miten vireä urheilu- ja kulttuuritoiminta tukevat toinen toistaan, ja kuinka ne voisivat yhdessä luoda parempia toimintaedellytyksiä alueellaan?
”Kulttuuri ja urheilu asetetaan usein tarpeettomasti toistensa vastapareiksi. Haluamme purkaa tätä vastakkainasettelua ja kartoittaa kulttuurin ja urheilun yhteistä maaperää. Kutsumme myös yleisön mukaan aktiiviseen keskusteluun”, sanoo Suomen Kulttuurirahaston kehitysjohtaja Johanna Ruohonen.
Kajaanin Tiede & Taide -illassa urheilun ja kulttuurin suhteita pohtivat VTT, dosentti Riie Heikkilä ja kehittämispäällikkö, valmentaja Olli Ohtonen, Kajaanin kaupunginteatterin näyttelijä ja Pesis-musikaalin ohjaaja Janne Kinnunen, kajaanilaisen Routa Companyn taiteellinen johtaja, tanssitaiteilija Sari Palmgren sekä Sotkamon kunnanjohtaja Mika Kilpeläinen.
Lavalla nähdään myös tanssitaiteilija-laulaja Mathilda Muk katkelmalla teoksesta MeTässä, ja keskustelua luotsaa toimittaja Riku Rantala.
”Korkeakulttuurin harrastaminen ja arkisempi aktiivisuus kasautuvat tutkimuksen mukaan samoille ihmisille. On tärkeää ymmärtää, miksi näin on”, kuvailee kulttuuriosallistumiseen perehtynyt sosiologi ja tutkija Riie Heikkilä.
Tiede & Taide -illat on Suomen Kulttuurirahaston uusi, kaikille avoin tapahtumasarja, jossa tiede taide kohtaavat yhteiskunnallisen keskustelun. Illoissa tutkijat, taiteilijat ja vaikuttajat kokoontuvat jakamaan ajatuksiaan ja näkökulmiaan. Keskustelujen teemat vaihtelevat, mutta niitä yhdistää uteliaisuus ja halu löytää uusia tapoja ajatella.
Ensimmäinen Tiede & Taide -ilta järjestetään Kajaanissa Seminaarin taidekampuksella 10.11.2025 klo 17 ja seuraava Kuopiossa Kino Kuvakukossa 11.11.2025. Tämän jälkeen tapahtumat kiertävät Suomea keväällä 2026.
Mitä jos... urheilu ja kulttuuri tekisivät enemmän yhteistyötä?
Tiede & Taide -ilta
Seminaarin Taidekampuksella Kajaanissa
ma 10.11.2025 klo 17–19
Vapaa pääsy
Johanna RuohonenkehitysjohtajaSuomen KulttuurirahastoPuh:09 6128 1247johanna.ruohonen@skr.fi
Tietoja julkaisijasta
Suomen Kulttuurirahasto on valtakunnallisesti toimiva yksityinen säätiö, joka rakentaa moniarvoista ja kestävää yhteiskuntaa, toimii tieteen, taiteen ja kulttuurin puolesta sekä kannustaa tulevaisuuden huippuja kohti läpimurtoja.
Kulttuurirahasto myöntää apurahoja tieteelle ja taiteelle ja toteuttaa erilaisia hankkeita. Toimintaan kuuluvat myös Taidekoti Kirpilä, taiteilijoille suunnattu residenssiohjelma sekä Mirjam Helin -laulukilpailu ja -akatemia. Kulttuurirahaston seitsemäntoista maakuntarahastoa kattavat koko maan.
