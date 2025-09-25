SDP:n MEP Maria Guzenina: “Ministeri Lulu Ranteen on aika lopettaa jahkailu – kellojen siirtelylle on laitettava piste.”

Maria Guzenina: Työttömyyden kasvu vakava varoitusmerkki – naiset maksavat hallituksen leikkauksista kovimman hinnan 22.7.2025 18:01:06 EEST | Tiedote

Euroopan parlamentin jäsen Maria Guzenina pitää tuoreita työttömyyslukuja vakavana varoituksena siitä, että Suomi on ajautumassa väärään suuntaan. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömyysaste nousi vuoden 2025 toisella neljänneksellä huolestuttavasti 10,2 prosenttiin. Huhti–kesäkuun aikana työttömiä oli 27 000 enemmän kuin vuotta aiemmin, ja kokonaismäärä on jo lähes 300 000. – Työpaikat vähenevät erityisesti naisvaltaisilla, matalapalkkaisilla ja palvelupainotteisilla aloilla. Naisia on töissä nyt 18 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Suurimmat pudotukset on nähty esimerkiksi kaupan alalla – alalla, joka on monelle perheelle elinehto. Tämä ei ole vain yksittäisten ihmisten tragedia, vaan uhka koko yhteiskunnan kestävälle kehitykselle, Guzenina sanoo. Guzenina huomauttaa, että hallituksen saksipolitiikka – leikkaukset sosiaaliturvaan, koulutukseen ja julkisiin palveluihin – kohdistuu juuri niihin sektoreihin, jotka työllistävät eniten naisia ja tukevat perheiden arkea. Hän p