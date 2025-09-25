SDP:n MEP Maria Guzenina: “Ministeri Lulu Ranteen on aika lopettaa jahkailu – kellojen siirtelylle on laitettava piste.”
Euroopan parlamentin jäsen Maria Guzenina (sd) arvosteli Strasbourgin täysistunnossa Suomen liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranteen (ps) Suomen toimettomuutta EU:n kellojen siirtelyn lopettamista koskevassa päätöksenteossa.
Guzenina muistutti puheenvuorossaan, että parlamentti, komissio ja EU-kansalaiset ovat jo vuosia vaatineet kellojen siirtelyn lopettamista, mutta asia on pysähtynyt jäsenmaiden muodostamaan ministerineuvostoon.
– “Kansalaiset ovat puhuneet, parlamentti on puhunut, komissio on antanut vihreää valoa – ja silti olemme tässä. Ministerineuvostossa ei ole pystytty tekemään päätöstä, vaikka kyse on ihmisten terveydestä,” Guzenina totesi puheenvuorossaan täysistunnossa.
Hän viittasi puheessaan useisiin tutkimuksiin, joiden mukaan kellojen siirtely lisää masennusta, uniongelmia ja sydäninfarktien riskiä. Guzeninan mukaan Suomessa terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntijat ovat toistuvasti suositelleet siirtymistä pysyvään aikaan.
– “Ministeri Lulu Ranne istuu tämän asian päällä. Nyt on aika löytää yhteisymmärrys ministerineuvostossa, saattaa asia päätökseen ja lopettaa tämä hulluus,” Guzenina painotti.
Guzenina korosti, että Euroopan parlamentti ja komissio odottavat jäsenmailta toimintaa.
– “Nyt on se hetki. Parlamentti odottaa, komissio odottaa – eurooppalaiset odottavat. Tehkää työnne,” Guzenina päätti puheensa.
Yhteyshenkilöt
Maria GuzeninaEuroopan parlamentin jäsenmaria.guzenina@europarl.europa.eu
