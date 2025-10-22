Läksiön silta Kärkölässä uusitaan, liikenne kiertotielle perjantaina 31.10. klo 18.00
Koskentie (tie 295) Kärkölässä katkaistaan liikenteeltä Läksiön sillan uusimisen ajaksi. Työn ajaksi liikenne ohjataan kiertotielle.
Läksiön sillan uusiminen Kärkölässä aiheuttaa muutoksia liikennejärjestelyihin Koskentiellä. Koskentie (tie 295) katkaistaan liikenteeltä Heijantien ja Koverontien välillä sijaitsevan Läksiön sillan kohdalta perjantaina 31.10.2025 klo 18.00 ja avataan liikenteelle viimeistään sunnuntaina 2.11.2025 kello 21.00. Työn valmistuessa tie voidaan avata aikaisemminkin.
Liikenne ohjataan kiertotielle Tampereentien (tie 12), Sairakkalantien (tie 2953) ja Maavehmaantien (tie 2953) kautta. Kiertotien pituus on noin 27,4 km.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Urakoitsija: M. Huhtakallio Oy, Marko Huhtakallio, puh. 040 557 3888
Valvontakonsultti: Siltainsinöörit TH Oy, Henry Niemi, puh 045 126 9960
Projektipäällikkö: Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Mikael Sonck, puh. 0295 029 073.
Kuvat
ELY-keskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset hoitavat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Hämeen ELY-keskus
ELY-keskus selvitti tienpidon olosuhteita Lahdessa viikonloppuna tapahtuneissa ketjukolareissa22.10.2025 14:32:00 EEST | Tiedote
Lauantaina 18.10.2025 Lahdessa tapahtui vakava ketjukolari, jossa oli osallisina kymmeniä ajoneuvoja. ELY-keskuksen näkemyksen mukaan onnettomuuden syinä olivat poikkeukselliset sääolosuhteet yhdistettynä kesänopeuksiin ja kesärenkaisiin.
Forssan datakeskushankkeen YVA-menettely on alkanut22.10.2025 08:24:29 EEST | Tiedote
Pikku-Muolaan kehitys Oy on toimittanut Hämeen ELY-keskukseen ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaisen arviointiohjelman (YVA-ohjelman) Forssan kaupunkiin suunnitteilla olevasta datakeskushankkeesta. Hanke sijoittuu Kanta-Hämeen maakuntaan noin 1–2 kilometriä Forssan keskustaajamasta etelään. Datakeskusalue sijoittuu kokonaisuudessaan Forssan kaupungin alueelle. Datakeskusalue rajautuu eteläreunaltaan Tammelan kuntarajaan.
Nuorisotyöttömyys on kasvanut ja pitkittynyt Hämeessä21.10.2025 08:05:00 EEST | Tiedote
Hämeessä oli syyskuun lopussa 21 283 työtöntä työnhakijaa. Työttömänä oli 2 553 henkilöä enemmän kuin vuosi sitten. Nuorisotyöttömyys on kasvanut vuoden aikana neljänneksellä. Tiedot ilmenevät Hämeen ELY-keskuksen elokuun työllisyyskatsauksesta.
Avustushakuja auki ELY-keskuksissa17.10.2025 09:29:18 EEST | Tiedote
ELY-keskuksissa avautuu 17.10.2025 useita rakennettuun ja luonnonympäristöön liittyviä avustushakuja. Haettavissa on avustuksia muun muassa rakennusperinnön hoitoon, luonnonhoitoon ja vesistöjen kunnostamiseen. Hakuajat päättyvät 1.12.2025.
Aluehallinto uudistuu – mitä Hämeessä tapahtuu? Videopodcast-sarja avaa aluehallinnon muutosta Hämeessä15.10.2025 07:33:24 EEST | Tiedote
Hämeen ELY-keskus valmistautuu merkittävään aluehallinnon uudistukseen, kun sen tehtävät vuoden 2026 alussa jakautuvat useaan suuntaan: valtakunnalliseen Lupa- ja valvontavirastoon ja muutoin pääosin kahteen uuteen elinvoimakeskukseen: Sisä-Suomeen ja Kaakkois-Suomeen. Uusi videopodcast Johtajat jutulla avaa muutoksen taustoja ja vaikutuksia Hämeen alueella.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme