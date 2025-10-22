Hämeen ELY-keskus

Läksiön silta Kärkölässä uusitaan, liikenne kiertotielle perjantaina 31.10. klo 18.00

24.10.2025 10:23:00 EEST | Hämeen ELY-keskus | Tiedote

Koskentie (tie 295) Kärkölässä katkaistaan liikenteeltä Läksiön sillan uusimisen ajaksi. Työn ajaksi liikenne ohjataan kiertotielle.

Kartta, jossa näkyy Läksiön siltatyön aikainen kiertotie, korvaavia teitä korostettuna.
Läksiön siltatyön aikainen kiertotie.

Läksiön sillan uusiminen Kärkölässä aiheuttaa muutoksia liikennejärjestelyihin Koskentiellä. Koskentie (tie 295) katkaistaan liikenteeltä Heijantien ja Koverontien välillä sijaitsevan Läksiön sillan kohdalta perjantaina 31.10.2025 klo 18.00 ja avataan liikenteelle viimeistään sunnuntaina 2.11.2025 kello 21.00. Työn valmistuessa tie voidaan avata aikaisemminkin.

Liikenne ohjataan kiertotielle Tampereentien (tie 12), Sairakkalantien (tie 2953) ja Maavehmaantien (tie 2953) kautta. Kiertotien pituus on noin 27,4 km.

 

Yhteyshenkilöt

Urakoitsija: M. Huhtakallio Oy, Marko Huhtakallio, puh. 040 557 3888
Valvontakonsultti: Siltainsinöörit TH Oy, Henry Niemi, puh 045 126 9960
Projektipäällikkö: Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Mikael Sonck, puh. 0295 029 073.

ELY-keskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset hoitavat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.

