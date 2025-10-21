Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Kuka MTK:n johtoon? – Ehdokaskiertue starttaa Pieksämällä maanantaina 27.10. klo 12.00

24.10.2025 10:57:00 EEST | Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry | Kutsu

MTK:n uusi puheenjohtaja valitaan marraskuussa. Ehdokkaiksi ovat ilmoittautuneet maa- ja metsätalousyrittäjä, agronomi Tero Hemmilä, maa- ja metsätalousyrittäjä, agronomi Juha Junnila, maanviljelijä, kansanedustaja Antti Kangas, maa- ja metsätalousyrittäjä, MTK:n johtokunnan jäsen, WFO:n hallituksen jäsen Kati Partanen, Faban osk:n toimitusjohtaja, agronomi Ilkka Pohjamo sekä maanviljelijä, MTK:n valtuuskunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Eerikki Viljanen.

Vasemmalta Tero Hemmilä, Juha Junnila, Antti Kangas, Kati Partanen, Ilkka Pohjamo ja Eerikki Viljanen.
Loka–marraskuussa ehdokkaat esittäytyvät jäsenistölle ehdokastilaisuuksissa Pieksämäellä, Lahdessa, Liedossa, Kauhajoella ja Kajaanissa.

MTK:n johtokunnan puheenjohtaja valitaan MTK:n valtuuskunnan syyskokouksessa 26.–27.11.2025. Valtuuskunnassa on 79 äänivaltaista jäsentä, jotka edustavat MTK-liittoja, metsänhoitoyhdistyksiä ja yhteisöjäseniä. Ehdokkuus edellyttää vähintään yhden äänivaltaisen jäsenen esitystä kokouksessa, ja lopullinen ehdokasasettelu tehdään sääntöjen mukaisesti paikan päällä. Puheenjohtaja valitaan enemmistövaalilla.

Ehdokastilaisuus Pieksämäellä maanantaina 27.10. klo 12.00 alkaen

Paikka: Veturitallit, Tallikankaankatu 3, 76100 Pieksämäki

Aikataulu   
klo 11.00 Keittolounas etukäteen ilmoittautuneille
klo 12.00 Puheenjohtajatentti
klo 14.00 Lähtökahvit ja mukavaa kotimatkaa!

Tentin vetäjänä toimii kirjailija, toimittaja Matti Rönkä.

Median edustajat ovat lämpimästi tervetulleita seuraamaan ehdokastilaisuutta!

Ilmoittaudu mukaan Lyytin kautta: https://www.lyyti.fi/reg/PJ-tentti-Pieksamaki tai Jari Kauhaselle / Rauli Albertille.

Ehdokaskiertue

Kaikki ehdokastilaisuudet näet nettisivuiltamme https://www.mtk.fi/-/mtk-puheenjohtaja  

Kuvia median käyttöön pj-ehdokkaista MTK:n aineistopankissa: https://mtk.emmi.fi/f/hmDV

Lisätietoja:
MTK-Pohjois-Savon toiminnanjohtaja Jari Kauhanen p. 040 505 6718, jari.kauhanen@mtk.fi   
MTK-Etelä-Savon toiminnanjohtaja Rauli Albert p. 020 413 3505, rauli.albert@mtk.fi

