Kuka MTK:n johtoon? – Ehdokaskiertue starttaa Pieksämällä maanantaina 27.10. klo 12.00
MTK:n uusi puheenjohtaja valitaan marraskuussa. Ehdokkaiksi ovat ilmoittautuneet maa- ja metsätalousyrittäjä, agronomi Tero Hemmilä, maa- ja metsätalousyrittäjä, agronomi Juha Junnila, maanviljelijä, kansanedustaja Antti Kangas, maa- ja metsätalousyrittäjä, MTK:n johtokunnan jäsen, WFO:n hallituksen jäsen Kati Partanen, Faban osk:n toimitusjohtaja, agronomi Ilkka Pohjamo sekä maanviljelijä, MTK:n valtuuskunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Eerikki Viljanen.
Loka–marraskuussa ehdokkaat esittäytyvät jäsenistölle ehdokastilaisuuksissa Pieksämäellä, Lahdessa, Liedossa, Kauhajoella ja Kajaanissa.
MTK:n johtokunnan puheenjohtaja valitaan MTK:n valtuuskunnan syyskokouksessa 26.–27.11.2025. Valtuuskunnassa on 79 äänivaltaista jäsentä, jotka edustavat MTK-liittoja, metsänhoitoyhdistyksiä ja yhteisöjäseniä. Ehdokkuus edellyttää vähintään yhden äänivaltaisen jäsenen esitystä kokouksessa, ja lopullinen ehdokasasettelu tehdään sääntöjen mukaisesti paikan päällä. Puheenjohtaja valitaan enemmistövaalilla.
Ehdokastilaisuus Pieksämäellä maanantaina 27.10. klo 12.00 alkaen
Paikka: Veturitallit, Tallikankaankatu 3, 76100 Pieksämäki
Aikataulu
klo 11.00 Keittolounas etukäteen ilmoittautuneille
klo 12.00 Puheenjohtajatentti
klo 14.00 Lähtökahvit ja mukavaa kotimatkaa!
Tentin vetäjänä toimii kirjailija, toimittaja Matti Rönkä.
Median edustajat ovat lämpimästi tervetulleita seuraamaan ehdokastilaisuutta!
Ilmoittaudu mukaan Lyytin kautta: https://www.lyyti.fi/reg/PJ-tentti-Pieksamaki tai Jari Kauhaselle / Rauli Albertille.
Ehdokaskiertue
Kaikki ehdokastilaisuudet näet nettisivuiltamme https://www.mtk.fi/-/mtk-puheenjohtaja
Kuvia median käyttöön pj-ehdokkaista MTK:n aineistopankissa: https://mtk.emmi.fi/f/hmDV
Lisätietoja:
MTK-Pohjois-Savon toiminnanjohtaja Jari Kauhanen p. 040 505 6718, jari.kauhanen@mtk.fi
MTK-Etelä-Savon toiminnanjohtaja Rauli Albert p. 020 413 3505, rauli.albert@mtk.fi
