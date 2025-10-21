Kuka MTK:n johtoon? – Ehdokaskiertue starttaa Pieksämällä maanantaina 27.10. klo 12.00

Akkukontit ilmestyvät maisemaan - energian varastointi muuttaa maankäyttöä 21.10.2025 11:45:51 EEST | Tiedote

Vuoden 2025 aikana akkukonttien maanvuokraus on yleistynyt vauhdilla, ja moni maanomistaja kohtaa nyt ensimmäistä kertaa tarjouksen, joka voi sitoa maat vuosikymmeniksi. MTK korostaa, että jokainen sopimus on yksilöllinen – ja maanomistajan oikeuksien turvaaminen vaatii huolellista harkintaa ja neuvottelua.