Talentia vaatii reiluja palkankorotuksia ja parempia työoloja – yksityisen sosiaalipalvelualan neuvottelut käynnistyvät

– Viime kierroksella sopimus saatiin lakkojen vauhdittamana, ja palkankorotukset ylittivät selvästi työnantajan alkuperäisen tarjouksen. Työtä kuitenkin riittää: palkkaero julkiseen sektoriin ei ole vielä umpeutunut, sanoo Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio.

Työ sosiaalialalla on vaativaa ja kuormittavaa. Moni työntekijöistä joutuu lisäksi matkustamaan työssään pitkiäkin matkoja, mikä lisää rasitusta. Esimerkiksi lastensuojelun sijaishuollossa voidaan tehdä toistuvia, satojen kilometrien pituisia työmatkoja.

Päivät venyvät pitkiksi, mutta matka-aikaa ei lueta työajaksi eikä siitä makseta korvausta, jos matkustaminen tapahtuu säännöllisen työajan ulkopuolella.

– Haemme tähän muutosta: matka-aika on luettava työajaksi tai korvattava muulla tavoin, Karsio sanoo.

Talentia tavoittelee myös muita parannuksia työolosuhteisiin. Esimerkiksi lisät ja korvaukset, kuten ilta- ja yölisät sekä varallaolo- ja hälytyskorvaukset, on määriteltävä selkeästi ja reilusti.

– On työnantajan etu, että työntekijät voivat hyvin. Hyvät työolosuhteet vähentävät halua vaihtaa työpaikkaa, Karsio painottaa.

Talentia kysyi yksityisellä sosiaalipalvelualalla työskenteleviltä jäseniltään, mitkä tavoitteet he kokevat tärkeimmiksi. Näiden vastausten pohjalta valittiin päätavoitteet neuvotteluihin.

Talentian tavoitteet yksityisen sosiaalipalvelualan neuvotteluissa:

1. Työn arvostuksen on näyttävä palkassa

Sosiaalialan korkeakoulutetut tekevät maailman vaikeinta työtä – myös yksityisellä sektorilla. Silti palkkataso on jäänyt jälkeen julkisesta sektorista. Jos yksityinen sosiaalipalveluala haluaa houkutella ja pitää osaajat, palkkaero on kurottava kiinni.

Palkankorotusten on vastattava vähintään hyvinvointialueiden SOTE-sopimuksen palkankorotusten ja palkkaohjelman tasoa.

2. Matka-aika on luettava työajaksi

Moni Talentian jäsen joutuu matkustamaan työssään. Osa matkustamisesta on työaikaa ja osa työhön sidonnaista matka-aikaa, joka osuu säännöllisen työajan ulkopuolelle. Esimerkiksi lastensuojelun sijaishuollossa voidaan tehdä toistuvia, satojen kilometrien pituisia työmatkoja. Ylipitkät päivät heikentävät työntekijän jaksamista ja sitoutumista työhön.

Matka-aika on luettava työajaksi tai korvattava muulla tavoin.

3. Työehtojen on tuettava jaksamista

Sosiaalialan työ on vaativaa ja kuormittavaa. Työehtojen on tuettava työntekijän jaksamista. Hyvinvoivat työntekijät sitoutuvat työhönsä paremmin, kun työolosuhteet ovat kunnossa.

Yksityisen sosiaalipalvelualan sopimuksen tulkinnanvaraisia kohtia on selkeytettävä ja varmistettava, että lisät ja korvaukset on määritelty oikeudenmukaisesti.

4. Henkilöstön edustajien asemaa on parannettava

Hyvä työpaikka rakentuu luottamuksesta ja yhteistyöstä. Henkilöstön edustajilla on keskeinen rooli arjen sujuvuudessa ja työntekijöiden äänen esiin tuomisessa.

Henkilöstön edustajille, kuten luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille, pitää maksaa asianmukaiset korvaukset ja annettava riittävästi aikaa henkilöstöasioiden hoitamiseen.

Luottamusmies-nimike pitää muuttaa sukupuolineutraaliksi ja ottaa käyttöön nimike luottamusedustaja, kuten hyvinvointialueet ja kunnat ovat tehneet.

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus eli SOSTES