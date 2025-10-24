SDP:n Saku Nikkanen: Haastan päättäjät mukaan purkamaan liikunnan esteitä

– Tämä kirjaus on tärkeä, sillä liikunnan vapaaehtoistyö muodostaa suomalaisen seuratoiminnan selkärangan ja mahdollistaa harrastamisen eri ikäryhmille ympäri maan. Näihin byrokratiatalkoihin liikkumisen edistämiseksi haluankin innostaa kaikki mukaan, toteaa Saku Nikkanen.

Suomessa toimii yli 10 000 urheiluseuraa, ja niissä on mukana satojatuhansia vapaaehtoisia. Heidän panoksensa on korvaamaton erityisesti lasten ja nuorten liikunnan mahdollistamisessa, mutta myös yhteisöllisyyden, toimintakyvyn ja kansanterveyden edistämisessä.

– Seurojen vapaaehtoisten ja työntekijöiden arkea kuitenkin kuormittavat moninaiset hallinnolliset velvoitteet, kuten lupakäytännöt, tapahtumien järjestämiseen liittyvät säädökset, raportointivaatimukset ja taloushallinnon vaatimukset, päättää Nikkanen.

Hallitusohjelman kirjaus byrokratian purkamisesta on tärkeä askel, mutta sen vaikuttavuus riippuu konkreettisista toimista. Siksi pidän tärkeänä sitä, että kirjauksen eteneminen maaliin hyvässä yhteistyössä liikuntajärjestöjen kanssa varmistetaan.

– Tässä hengessä haluankin haastaa kaikki valtion ja kuntien päättäjät mukaan purkamaan liikunnan esteitä, linjaa Saku Nikkanen.